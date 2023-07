Ana Claudia Talancón descarta apendicitis pero permanece hospitalizada: ¿Cuál es su diagnóstico?

(Instagram: @latalancon)

Ana Claudia Talancón fue hospitalizada de emergencia el pasado jueves 06 de julio tras presentar un fuerte dolor abdominal. De acuerdo con el primer reporte médico que compartió la propia protagonista de Soy tu fan a través de sus redes sociales, su fuerte malestar aparentemente derivó de una apendicitis, sin embargo, el diagnóstico cambió en las últimas horas.

La actriz de 43 años de edad reapareció en sus historias de Instagram durante las últimas horas del viernes 07 de julio para compartir con sus familiares, amigos y seguidores una actualización sobre su estado de salud, pues para ese momento ya llevaba aproximadamente 24 horas hospitalizada sin saber qué tenía.

Ana Claudia Talancón comenzó por extender un sentido agradecimiento a todas aquellas personas que de alguna u otra manera han estado preocupados por ella: “Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes bonitos, que se ha preocupado por mí. Aquí sigo”.

Así informó que había sido hospitalizada de emergencia. (Instagram: @latalancon)

La también protagonista de El crimen del Padre Amaro, Arráncame la vida y Matando cabos comentó que continuaba bajo observación médica en un hospital porque seguía presentando fuertes dolores en el área abdominal y explicó que tras varios estudios recibió un nuevo diagnóstico.

“No me han dado de alta. No era apendicitis, es una infección en el estómago horrible y la verdad sí me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar”, declaró con voz entrecortada.

Sin compartir más detalles al respecto, Ana Claudia Talancón aprovechó para agradecer todo el amor que ha recibido en las últimas horas por parte de un perrito que estaba recostado a su costado, así como las atenciones de su mamá, quien no se ha despejado de ella ni un solo momento desde que fue ingresó al nosocomio de emergencia.

“Gracias a este perrito hermoso que ha sido mi apoyo máximo junto con mi mami. Gracias por sus mensajes y perdón que no he contestado ahorita, es que me he sentido super malita”, dijo.

Hasta el momento se desconoce cuándo podrá abandonar el hospital y cuál fue el origen de su infección estomacal.

La actriz mantiene una estrecha relación con las hijas mayores de Bruce Willis y Demi Moore (Foto: Instagram/@latalancon)

Ana Claudia Talancón se solidarizó con Bruce Willis tras diagnóstico de demencia frontotemporal

Fue a principios de este 2023 cuando los familiares del afamado actor estadounidense dieron a conocer su diagnóstico médico:

“La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son sólo uno de los síntomas de la enfermedad que enfrenta Bruce”, se lee y remarca que “si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, escribió Demi Moore en su cuenta de Instagram.

El actor anunció su retiro del medio antes de informar sobre su padecimiento. (Instagram)

Muchas personalidades del medio artístico a nivel internacional externaron su apoyo incondicional a Bruce Willis en cuanto trascendió su padecimiento. Entre ellos destacó Ana Claudia Talancón, quien mantiene una relación cercana con la familia debido a su entrañable amistad con las hijas que tuvo el actor con Demi Moore.

Fue durante un encuentro con medios donde la actriz mexicana lamentó la situación que está enfrentando el protagonista de Duro de matar y se solidarizó con sus amigas por todo el proceso que están atravesando: “Creo que hoy en día hay muchos tratamientos. Ojalá pueda encontrar algo que le ayude (...) que encuentren un tratamiento porque es algo muy doloroso para la familia”.