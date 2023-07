Xóchitl Gálvez acusó a AMLO de mentir y presumió logros en la sierra de Chiapas

Xóchitl Gálvez desmintió los más recientes señalamientos de AMLO (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien arremetió contra ella una vez más en la mañanera.

Gálvez utilizó su perfil en redes sociales para desmentir a López Obrador, quien aseguró que la legisladora jamás ha visto la realidad del país fuera de la zona privilegiada de la Ciudad de México, en sitios como la sierra chiapaneca.

La opositora sostuvo que no sólo ha estado en la sierra de Chiapas sino que incluso impulsó obras públicas para mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

“El Presidente miente al asegurar que no he ido a la sierra chiapaneca. No solo la conozco sino que, como titular de la CDI construimos carreteras, obras de electrificación y llevamos agua potable a comunidades. También creamos programas ecoturísticos y productivos para mujeres indígenas”, publicó Gálvez este viernes 7 de julio.

Xóchitl Gálvez presumió logros en la sierra chiapaneca (Foto: Twitter @XochitlGalvez)

La senadora acompañó su mensaje con una fotografía de la carretera San Andrés Duraznal-Simojovel, un proyecto de 2004, como muestra de las obras que impulsó en esta región del país.

Los logros que Gálvez presumió se remontan al gobierno del ex presidente Vicente Fox. En ese sexenio, ella estuvo al frente de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y después del entonces recién creada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

AMLO aseguró que Xóchitl Gálvez es la representante de Fox

Debido a la participación que Xóchitl Gálvez tuvo en el sexenio de Vicente Fox, López Obrador la ha acusado de ser representante del expresidente y de otras personas como Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos.

“¿Cómo no le voy a decir a la gente que la señora Xóchitl Gálvez es la representante de Salinas o de Diego o de Claudio X. González? ¿Cómo no se lo voy a decir a la gente? Tengo la obligación de hacerlo. Y ya que cada quien decida, pero que no los engañen, ya teniendo la información que cada quien, libremente, decida, pero no engañar, sino dar toda la información. Fuera máscaras”, expresó.

López Obrador acusó a Gálvez de representar a Fox (Fotos: Twitter: Xóchitl Gálvez / Captura de pantalla Gobierno Federal)

Sin embargo, el presidente no se limitó a criticar a Gálvez por su supuesta cercanía con los antes mencionados. También se lanzó en su contra por su rol como jefa delegacional de Miguel Hidalgo, alcaldía a la que se refirió como Lomas de Chapultepec.

“Son muy importantes los que viven en las Lomas, son los mas ricos de México, pero México es muchísimo más que eso, estamos hablando de la sierra de Chiapas. ¿Cuándo ha ido Xóchitl Gálvez a la sierra de Chiapas? ¡Cuándo ha ido al Porvenir, a Motozintla? ¡No! Además, son cuestiones de convicciones, de principios, de ideales y ella ha estado pues trabajando con Fox, imagínense, nada más”, señaló.

Esta fue la primera vez que López Obrador se lanzó contra la senadora desde que ésta se destapó como aspirante a la candidatura presidencial de la coalición formada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En días previos AMLO afirmó que Gálvez fue elegida para representar a la oposición en las elecciones presidenciales y que la contienda por la coordinación del Frente Amplio por México es una simulación.

Gálvez desmintió haber sido elegida por Claudio X. González o por cualquiera cercano a la oposición y ha sido insistente en que detrás de los señalamientos de López Obrador en su contra está el miedo a la fuerza que tomó desde que se destapó rumbo a 2024.