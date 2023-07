“Que te den like por tirar buena onda”: Arturo Elías Ayub aconsejó a Elon Musk para “darle con todo” a Meta

(Jesús Aviles/Infobae)

El pasado miércoles cinco de julio, se lanzó una nueva red social que, en pocas horas, logró una gran cantidad de descargas y usuarios. Se trata de Threads, una red social que pertenece a Meta, la empresa dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram, y a su vez, propiedad del empresario estadounidense Mark Zuckerberg.

La nueva red social causó furor rápidamente, y la tarde del pasado jueves, se supo que había alcanzado 50 millones de usuarios en tan solo 24 horas. Threads se lanzó en un momento en el que el dueño de Twitter, Elon Musk, considerado la persona más rica del planeta, realizó algunos cambios en la red del ave azul, que adquirió en octubre del 2022.

Y es que la red social cuenta con algunas particularidades, como la verificación de la cuenta, o Tweetdeck, que eran gratuitos, sin embargo, con la llegada de Musk, se comenzó a cobrar la verificación de las cuentas de manera mensual, además de que se informó que la función de Tweetdeck también será por suscripción mensual. Aunado a esto, hace unos días el dueño de Twitter informó que se limitaron los tuits que pueden ver las personas, y las cuentas verificadas podrían ver hasta 6 mil tuits; la cuentas no verificadas hasta 600 y las cuentas nuevas, que no estuvieran verificadas, hasta 300 tuits. Esto ha causado disgustos entre las personas que utilizan esa red social.

Cabe señalar que Threads es algo similar a Twitter, por lo que muchos usuarios han decidido mudarse a la nueva red social de Meta.

Por medio de su cuenta de Twitter, el empresario mexicano Arturo Elías Ayub, dio algunos consejos a Elon Musk, para darle “con todo a Meta”. Cabe señalar que Elías Ayub es el yerno de Carlos Slim, quien el empresario más rico de México, con una fortuna estimada en USD 92 mil millones, según el último listado de la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes.

(@arturoelias)

En su perfil, Elías Ayub le dijo a Musk: “Imagínate una red social en donde te den likes por tirar buena onda, donde los RT sean para hacer una comunidad de ayuda a los demás, donde el algoritmo le de boost a tu publicación cuando subas alguna obra buena que hiciste en el día y donde quedes bloqueado al primer hate. No se si sería el gran negocio pero sin duda ayudaría mucho a tener un mundo mejor. Ahí te le dejo de tarea”, posteó y remató diciendo que ya le había hecho el logo, pues posteó un par de emogis de una mano haciendo la v de victoria y un corazón.

Internautas reaccionaron a la publicación del yerno de Slim

Tras la publicación, seguidores de Arturo Elías Ayub realizaron diversos comentarios. Entre ellos se encontraron: “Claro! Una red donde esta en si misma decide que ves y que piensas. La buena onda, la ayuda a los demás, una buena obra, son puntos de vista paradójicos. Porque no mejor una red neutral? que le permita a todos establecer sus propias conclusiones y creencias. Ah eso es twitter…” (sic).

Otro de los usuarios dijo que “Me encanta la utopía pero no puede ser creada por medio de la censura, salvo queramos emular a China o Rusia. Desafortunadamente el “hate” es un reflejo de la sociedad y fluye si se le permite porque nos falta crecer como personas, no como plataforma. Es mejor (en mi opinión) sumarse a la discusión, al debate, con argumentos que sumen, preguntas que inviten a la reflexión y no cerrar los ojos a lo que claramente existe en nuestra cultura occidental.”

Elon Musk adquirió Twitter en octubre pasado. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

“Y tú crees que eso construye un mundo mejor? La droga que ayuda a la gente a evadir su realidad ? Cada que entró a face siento que he perdido tiempo sin aprender nada! En cambio en Twitter es un constante expandir de consciencia y la reunión de mentes brillantes … la buena onda con substancia y conocimiento es otra cosa …” (sic), dijo otro de los seguidores.