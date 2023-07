Paola Rojas rechazó ser Barbie reportera por esta razón: “Todos cometemos errores”

La periodista debutó como actriz en la película de "Soy tu fan" (Foto: Walt Disney Company // IG @paolarojas)

Muy pocas personas en todo el mundo han tenido la oportunidad de interpretar a sus personajes favoritos de la infancia, algunos han aceptado muy emocionados, mientras que otros se han visto obligados a rechazar los papeles ya sea por cuestiones personales o profesionales. Tal fue el caso de Paola Rojas, pues estuvo a punto de ser Barbie reportera, pero aunque tenía mucha ilusión no aceptó por esta poderosa razón.

Fue durante una emisión de Netas Divinas donde la periodista abrió su corazón para compartir que hace unos meses rechazó participar en un proyecto de Barbie como reportera porque en ese momento tenía mucha carga laboral y estaba muy cansada.

“Esto puede parecer una tontería, pero el año pasado me buscan para hacer una cosa de Barbie, de que Barbie reportera. En ese momento estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio, la verdad, fue desde ahí, o sea, no fue desde la soberbia, no, fue desde el cansancio; no le entré”, comentó.

En julio de este 2023 se estrenará la película live-action de Barbie. (Infobae México)

Paola Rojas no profundizó en detalles sobre el proyecto en cuestión, pero podría tratarse de un anuncio o doble de un personaje de la nueva película de Barbie que se estrenará el próximo 20 de julio en cines mexicanos y cuya premiere en tierras aztecas se llevó a cabo hace unas horas.

“Fue hace no se cuanto y me descubrí después como castigándome a mi misma por no haber aceptado eso que estaba bien padre. Pero al mismo tiempo me regaño a mi misma por aceptar más cosas de las que físicamente me siento capaz de agendar, me explico, si lo hago me regaño, si no lo hago también; tirana desgraciada, pobre Paola”, agregó.

De esta manera, la periodista de Televisa confesó que se arrepintió de haber rechazado un proyecto que podría haber sido muy importante en su carrera, pero al mismo tiempo reconoció que dejarlo pasar fue lo correcto porque también es necesario descansar.

(Foto: Instagram/@paolarojas)

“Todos cometemos errores. Ahora supongo que el resto es que a partir de esos errores que cometimos entender que hay de dos, o ganas o aprender, pero en verdad convertirlo en un aprendizaje”.

Galilea Montijo, Daniela Magun y Consuelo Duval escucharon con atención a su compañera y cuando terminó de compartir su experiencia la apapacharon por la manera en cómo enfrentó una situación que puede ser muy complicada para otras personalidades del medio por todo lo que implica ser Barbie.

Asimismo, Daniela Magun tomó la palabra para reconocer que todas sus decisiones profesionales han tenido un impacto importante en su vida. Tal y como sucedió con los conciertos que ofreció Kabah con OV7, algo que nadie hubiera imaginado cuando estaban en su mejor momento, pues eran considerados por el público como competencia directa.

“Nunca sabes a dónde te lleva la vida, porque si yo lo pienso así 20 años después hicimos una gira juntos que nunca hubiéramos pensado, OV7 Y Kabah , hicimos 25 Auditorio Nacional en un año y cantábamos las canciones”, comentó.