López Obrador pedirá investigar presunta corrupción en IMSS-Bienestar: “Sólo teníamos el caso de Segalmex”

AMLO indicó que le pedirá al titular del IMSS investigar el caso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le pedirá al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, así como a la Secretaría de Función Pública investigar las denuncias de corrupción por parte de Luis Fernando Tagliabue Rodríguez, coordinador de Finanzas y Estructura del IMSS-Bienestar.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, uno de los reporteros expuso que proveedores de servicios al IMSS denunciaron un esquema de corrupción por parte del funcionario.

Sin embargo, aseguró que el IMSS “tiene servidores públicos honestos” y respaldó el trabajo que ha realizado Zoé Robledo como titular de la institución de salud.

“Sí, vamos a tomar en cuenta tu denuncia y vamos a informar. Le voy a pedir a Zoé Robledo que haga una investigación y que nos informe y también allá en Función Pública”, afirmó.

El presidente cuestionó si la denuncia tiene fundamentos, por lo que insistió en que pedirá que se investigue para saber qué está sucediendo.

“Zoé es una gente honesta trabajadora, le tengo confianza y no está metido en actos de corrupción, puede ser que abajo, pero tampoco porque nada de que: es que el de arriba es buena persona pero no se entera, o lo engañan, si estás hablando de una compra de 9 mil millones de pesos, cómo no se va a enterar el director de Seguro Social, hasta yo me entero, entonces hay que ver que está sucediendo.

Denunciaron actos de corrupción en el Segalmex. (Jesús Áviles/Infobae)

“Te puedo adelantar, pero me puedo equivocar, que no es así como lo planteas; sin embargo, aquí lo vamos a ventilar”, comentó.

Al encabezar su conferencia matutina, el político tabasqueño reconoció que en su gobierno sí hay un caso de corrupción.

“Tenemos solo un caso, lo de Segalmex y nosotros denunciamos. Porque no somos iguales, el gobierno no permite la corrupción”, subrayó.

Y es que a finales de junio se dio a conocer que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una serie de denuncias relacionadas con el fraude de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo que fue creado en 2018 por el mandatario.

Según Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), se realizarán demandas con nuevas imputaciones.

Información en desarrollo...