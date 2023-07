Libros México: los títulos más populares en Amazon este día

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Luego de la pandemia de COVID-19 que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, entrar de nuevo en el gusto del público.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el aislamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en México han sido de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de encontrar otras ofertas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no te rompas la cabeza pensandocuál será el próximo título a leer.

A continuación un listado de las obras más populares para este viernes 7 de julio en Amazon México:

1. The Legend of Zelda(tm) Tears of the Kingdom - The Complete Official Guide: Collector's Edition

Autor: Piggyback

Número de páginas: 496

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offers a vast world full of varied quests, challenging puzzles, ferocious monsters, and unique sights to behold. Working closely with Nintendo(R), we have created the authoritative, all-encompassing guide that this game so richly deserves. We have explored all features and facets of The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom with a single mission: to help you discover and enjoy every moment of this game.ANSWERS REVEALED! Every puzzle, riddle, and mystery solved. RELIABLE WALKTHROUGHS Follow our curated playthrough, or go your own way and access expert advice whenever you need it. COMPREHENSIVE ATLAS OF HYRULE Plan expeditions and identify all points of interest with stunning annotated maps. 100% COMPLETE All quests covered Visual walkthroughs Detailed maps Annotated screenshots Character progression (c) 2023 Piggyback Interactive Limited. All rights reserved. Piggyback(R) is a registered trademark of Piggyback Interactive Limited. PIGGYBACK.COM and the Piggyback logo are trademarks of Piggyback Interactive Limited. TM & (c) 2023 Nintendo.

2. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

3. Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T

Autor: Hernán Gómez Bruera

Número de páginas: 296

Antes de finalizar el tercer año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador apartó de su equipo disfrazando el hecho como una salida amistosa a Julio Scherer Ibarra, uno de sus hombres de mayor confianza, e hijo de uno de los periodistas más reconocidos en la historia reciente de México. Nunca se explicaron los verdaderos motivos y este hecho tampoco tuvo la resonancia que merecía, pese a que quien se iba era, quizá, el segundo hombre más poderoso del país en ese momento. A partir de una acuciosa investigación, Hernán Gómez Bruera-analista político, periodista y entrevistador- detalla que detrás de esa salida se escondía un historial de traición, tanto a la memoria de su padre como a la narrativa central del movimiento político que lo llevó al poder: erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Traición en Palacio es, por un lado, la historia del todopoderoso exconsejero jurídico que aprovechó su posición privilegiada en el gobierno para controlar buena parte del sistema de justicia en México. Y por el otro, una denuncia de los mecanismos de corru pción en el Poder Judicial con los que se fabrican culpables y se vende impunidad; una detallada descripción de un modus operandi que la 4T no ha logrado erradicar.

4. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

5. Coloriages Mystères Disney Retratos (héroes) (edición francesa)

Autor: N/A

Número de páginas: -

100 nuevos colores misteriosos. Découvrez les retraits des plus grands héros des películas de animación Disney et Pixar à travers 100 rejillas inédites. Suivez les codes couleur, coloriez les cases numérotées et mettez en lumière des personnages cultes. Raiponce, Stitch, Blanche-Neige, Mowgli, Nick Wilde, Simba.. humains ou animaux, ils sont tous là ! Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer !

6. Los 5 lenguajes del amor (edición en español): El Secreto del Amor Que Perdura

Autor: Gary Chapman

Número de páginas: 208

Es el libro 1 en ventas del New York Times por 8 años consecutivos. Actualizado para reflejar las complejidades de la relaciones hoy en día, esta nueva edición enseña verdades esenciales que realmente dan resultado; además, presenta consejos sabios yprácticos para restaurar relaciones.

7. Rojo, Blanco y Sangre Azul

Autor: Casey Mcquiston

Número de páginas: 496

El VERDADERO AMOR NO SIEMPRE ES DIPLOMÁTICO Alex Claremont-Díaz, el hijo millennial de la presidenta de Estados Unidos, es un tesoro para el marketing de la Casa Blanca: atractivo, carismático e inteligente. Lo que nadie sabe es que no soporta al príncipe Henry, el hijo de la reina de Inglaterra. Así que, cuando la prensa sensacionalista se hace con una fotografía que refleja un altercado entre Alex y Henry, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido se enfrían. Ambos países trazan un plan para paliar los daños. Lo que empieza como una falsa amistad, publicada en Instagram, se va transformando en algo más profundo de lo que Alex y Henry podrían haber imaginado. ¿PUEDE el AMOR CAMBIAR el MUNDO?

8. El hombre en busca de sentido

Autor: Viktor E. Frankl

Número de páginas: 162

Nueva traducción de "El hombre en busca de sentido". El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos: ¿Por qué no se suicida usted? Y muchas veces, de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar: a éste, lo que le ata a la vida son los hijos al otro, un talento, una habilidad sin explotar a un tercero, quizás, sólo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia. En esta obra, Viktor E. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora.

9. ¿Puede Un Tigre Caminar por Una Cuerda?

Autor: Camilla De La Bédoyère

Número de páginas: 28

Este entretenido libro invita al pequeño lector a imaginar lo que pasaría si un tigre llegara de visita e hiciera actividades propias de humanos. Mente preguntas y respuestas, se presentan divertidas situaciones que permiten IR introduciendo información interesante sobre los tigres, en particular los tigres de bengala. A lo largo del libro se preguntan cosas como qué pasaría si un tigre tomara clases de karate, lo cual permite mencionar que los tigres acechan a sus presas sin hacer ruido gracias a que sus patas peludas disminuyen el sonido de sus pasos. Las ilustraciones del libro constituyen un gran atractivo para los pequeños, además de que al final se incluye una postal escrita por el animal protagonista con una foto suya.

10. Muchas vidas, muchos maestros

Autor: Brian Weiss

Número de páginas: 240

Este libro, profundamente conmovedor, se ha convertido en un extraordinario bestseller con 1.5 millones de lectores desde su primera publicación en 1988. En éste, Brian Weiss nos cuenta la asombrosa experiencia que cambió su vida para siempre, en una obra maestra de la espiritualidad que sigue siendo de lectura obligada. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis sus vidas pasadas y consiguió encontrar en éstas el origen de muchos de los traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo insólito: logró ponerse en contacto con los Maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. Las credenciales del Dr. Weiss y su escepticismo inicial, atraen a personas que de otro modo no se hubieran acercado a este libro. The New York Times

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Los lectores en México

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (EFE/ Francisco Guasco/ Archivo)

En el 2022, el porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

