Lalo España sufrió discriminación por su tipo físico: “Me lastimó mucho”

El nombre real de Lalo España es Eduardo Martínez (Foto: Instagram)

Eduardo España, conocido popularmente como Lalo España ha estado presente en la pantalla chica por al rededor de dos décadas, pues con su personaje de “Germán” en la serie Vecinos se ha ganado la aceptación del público.

A Lalo lo hemos visto también al paso de los años como el actor detrás de “Márgara Francisca”, la peculiar vendedora de quesadillas que hace uso del doble sentido en el humor. Además, muchos lo recuerdan por las participaciones que tuvo en el programa Otro rollo, donde participaba en los sketches cómicos del equipo comandado por Adal Ramones.

Sin embargo, y pese al éxito del que hoy goza gracias a las 14 temporadas de Vecinos, Lalo España admitió que alcanzar la fama y el reconocimiento a su trabajo no fue del todo fácil para él, pues su apariencia física fue un obstáculo cuando intentaba conseguir sus primera oportunidades en la televisión.

Fue en una entrevista para el programa Venga la alegría Fin de semana donde el actor de origen jalisciense reconoció que los comentarios hechos sobre su persona y su apariencia sí llegaron a afectarlo en su autoestima.

Lalo España grabó su casting para participar en la serie de Chespirito en 2020; a la fecha no se ha definido cómo serán las evaluaciones de las audiciones (Foto: Captura de pantalla)

“La primera noche que llegué fue muy fuerte porque me topé con alguien que me dijo: ‘Pues la verdad no creo, tu tipo no vende. No creo; si tenías trabajo allá, te hubieras quedado en Guadalajara’ “, recordó.

Dicho comentario, según admitió el actor de nombre Eduardo Ramírez, “le lastimó mucho”. Pero la discriminación y los prejuicios contra él no sólo tuvieron que ver con su imagen física, sino también con el ramo de la comedia, al ser encasillado en dicho género.

“De pronto sí estaban como los paradigmas o las estigmatizaciones de ‘no, pues tú eres cómico’; se creó mucho ese prejuicio”, expresó respecto a la falta de oportunidades en trabajos de actuación “serios” o “dramáticos”.

Y es que pese a que ya han pasado varios años desde que Lalo España fue objeto de comentarios crueles, el actor admitió que de cuando en cuando ha llegado a cuestionar y criticar su aspecto, especialmente cuando ha subido de peso.

Lalo España también intentó ser tomado en serio en proyectos dramáticos (Foto: Instagram / @laloespanaoficial)

“En la pandemia me comí a mí mismo y dije ‘ay’. Me ha costado ir poco a poco recuperando el camino, aparte me gusta mucho la vida y Dios me debió hacer más guapo o algo porque me gusta mucho la tragadera y el buen vinito; que se ponga de moda estar gordito o algo, estaría chido”, dijo con su característico sentido del humor en el programa de TV Azteca.

Lalo España “le hizo el feo” a ser exclusivo de Televisa

Actualmente, tal es el éxito de Lalo España que en 2022 se dio “el lujo” de rechazar una jugosa exclusividad en Televisa, empresa donde labora y en la que ha participado en proyectos como El privilegio de mandar.

Así lo explicó el actor en la cuenta de Instagram Confesiones de famosos: “La verdad, sí me ofrecieron una exclusividad para hacer el nuevo proyecto de El privilegio de mandar para plataformas, exclusividad que no acepté, e incluso tuve la oportunidad, un ejecutivo me dijo ‘bueno y si te ponemos una cláusula que si te quedas en Chespirito puedes hacer la serie, pero eres exclusivo de nosotros’”.

"Germán", su personaje en Vecinos, se ha mantenido en el gusto del público por 18 años (Foto: Las Estrellas)

“Les dije ‘no, a mí me gusta mi libertad’, entonces no me amenazaron con que si no aceptaba me iba de Televisa, yo creo que si no estuvieran contentos conmigo no estaría en tantos proyectos, estoy en la novela, estoy haciendo El privilegio de mandar, voy a hacer sorpresas de humor para Qatar desde México, tenemos comprometido enero y febrero para grabar temporadas 14 y 15 de Vecinos”, recalcó entonces el famoso.