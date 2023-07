AMLO respalda a Zuckerberg por creación de Threads: “Es competencia de Twitter”

AMLO respaldó la creación de Threads. | Captura de pantalla gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Mark Zuckerberg, dueño de la empresa Meta, ante la creación de la nueva red social Threads, la cual recibió críticas por su similitud con Twitter, la aplicación que pertenece a Elon Musk, presuntamente con la finalidad de sustituirla.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, dijo que “está bien” que surjan nuevas redes sociales a pesar de que ya existe Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, pues es bueno que haya competencia.

No obstante, reiteró su llamado a Zuckerberg a evitar que haya manipulación de información en la red social y que se opte por la calidad y no por la cantidad en temas de comunicación.

“Acaba de aparecer esa nueva plataforma. Ya me inscribí y mi primer mensaje, porque o se trata de que haya más plataformas, es bueno, que haya varias (...) Ya está Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, hay varias, pero se debe de buscar que no haya manipulación por que no se trata de tener una plataforma y millones de suscriptores o usuarios sino cuidar la calidad.

Destacó que el objetivo de la primera publicación que realizó ayer en Threads “es un atento llamado al dueño de esta red social” y se sumó a las opiniones sobre que la aplicación es una competencia de Twitter.

“Es como una competencia de Twitter ¿No? Ahí se van a dar. Pero es bueno, que haya competencia”, insistió.

El presidente reiteró su llamado a que en la nueva red social no haya manipulación de información

¿AMLO ya tiene cuenta de Threads?

El presidente abrió su cuenta de Threads el miércoles pasado, a pocas horas de que fue presentada por Mark Zuckerberg.

En menos de 24 horas, la cuenta de López Obrador apareció como un perfil verificado a pesar de que en ese momento aún no tenía ninguna publicación.

Sin embargo, en el primer día obtuvo más de 25 mil seguidores y fue hasta la tarde del jueves que realizó su primera publicación.

AMLO se unió a Threads. | Captura de pantalla

¿Cuál fue su primera publicación?

En su primera publicación, el presidente hizo un llamado a que los creadores de la nueva red social a evitar que haya bots, priorizar la eficacia y los principios, y que se busque un mecanismo contra la manipulación de la información.

“En cualquier empresa o gobierno se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo; la eficacia y los principios. Ojalá y esta nueva plataforma no apueste por al lucro y no se permita el uso de “bots. Sería excepcional buscar un mecanismo, un filtro, para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación”, se lee en la publicación.