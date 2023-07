Fernández Noroña pidió transparencia en los gastos de todas las "corcholatas" (Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia, envió una carta a Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la que expresó dudas sobre los gastos del resto de aspirantes a la candidatura presidencial.

Te puede interesar: Noroña exigió a Mario Delgado que “corcholatas” aclaren origen de bardas y espectaculares

Noroña reprochó que en los informes hasta ahora presentados por las corcholatas no están incluidos gastos por publicidad: bardas, espectaculares, propaganda impresa y brigadas de apoyo, que requieren una inversión superior a la reportada.

El aspirante se negó a revelar cuánto estima que se podría gastar en esto. Sin embargo, sí calificó de ridículas las cifras reportadas.

Te puede interesar: El mensaje de respaldo de Santiago Creel a Monreal y Noroña

“No quiero especular sobre los montos invertidos en estos rubros, pero sin duda es ridículo que informen gastos cientos de miles. cuando la inversión referente a los rubros mencionados se puede multiplicar por cantidades muy superiores”, expuso Fernández Noroña en su mensaje a Mario Delgado.

Fernández Noroña pidió que "corcholatas" informen sobre sus gastos e en propaganda (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Ante estas dudas, el diputado pidió a Mario Delgado solicitar a todos los contendientes un reporte con información puntual sobre los recursos invertidos en toda la propaganda visible desde el 19 de junio, fecha en que todos comenzaron su recorrido por el país.

Te puede interesar: Noroña acusa a Xóchitl Gálvez de “traicionar” al pueblo: “La haría pinole en un debate”

“Me parece que esa información ayudará a transparentar costos de la tarea organizativa que realizamos y origen de los recursos utilizados”, sostuvo el aspirante.

Fernández Noroña no descartó que algunos de sus compañeros puedan afirmar que desconocen el origen de los mensajes a su favor plasmados en espectaculares, bardas y propaganda escrita e indicó que en tal caso éstos deberían tomar acciones para deslindar responsabilidades.

“En el supuesto de que algún aspirante niegue reconocer como de su autoría esa propaganda, debería presentar las denuncias correspondientes para deslindarse de cualquier responsabilidad”, refirió Noroña.

Gerardo Fernández Noroña dirigió carta a Mario Delgado (@fernandeznorona/Twitter)

Fernández Noroña no es el primero en cuestionar la presencia de espectaculares a favor sus compañeros. El senador con licencia, Ricardo Monreal, acusó haber visto cientos mensajes por todo el país, a favor de Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación; Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores.

El también ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseguró que tiene contabilizados 720 espectaculares en once estados.

Monreal sostuvo que estos anuncios deberían ser regulados por Morena y los señaló como un factor de desigualdad en la contienda interna.

Cuánto han gastado las “corcholatas” en su recorrido nacional

A dos semanas de que comenzaron a recorrer el país, algunos de los contendientes que luchan por la candidatura presidencial de Morena han reportado sus gastos. Tal es el caso de López Hernández, Monreal y Ebrard.

Algunos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena han reportado sus gastos por semana (Foto: Twitter, @m_ebrard)

El ex canciller gastó 280 mil 989 pesos con 40 centavos en la primera semana, entre el 19 y el 25 de junio. Para la segunda reportó una cifra inferior, de tan sólo 104 mil 520 pesos con 43 centavos.

Mientras que Monreal informó haber gastado alrededor de 900 mil pesos en dos semanas. En promedio, el senador a destinado 64 mil 351 con 12 centavos entre transporte, hospedaje y logística de los eventos.

López Hernández reportó gastos por 395 mil 683 pesos del 19 al 25 de junio. Hasta ahora no ha actualizado la esta cifra.

En los informes de los aspirantes no están incluidos los costos de mensajes en bardas, espectaculares y propaganda.

Con las cifras reportadas sí se ajustan a los 5 millones de pesos que Morena asignó a cada uno. Cabe recordar que el ex secretario de Gobernación se negó a aceptar este presupuesto y afirmó que pagará con sus ahorras, mientras que los recursos del partido político los donará para diferentes proyectos en varias entidades.