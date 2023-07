Mauricio Garza llega en AMBULANCIA a ‘La Casa de los Famosos’ e insulta a sus detractores: “Nadie me corrió”

(Vix)

Mauricio Garza retomó su espacio como conductor de La Casa de los Famosos México después de aproximadamente dos días de ausencia. Aunque muchos seguidores del reality show esperaban con ansias que el también actor se reincorporara tanto a las pre como a las post galas, otros explotaron en su contra por utilizar una ambulancia en una especie de broma.

Fue durante la noche del pasado miércoles 05 de julio cuando una alerta interrumpió la transmisión de la pre-gala. Era una ambulancia donde se encontraba nada más ni nada menos que el protagonista de 40 y 20, quien decidió entrar de esta manera como referencia al problema de salud detrás de su ausencia.

“¿Por qué está entrando la ambulancia si yo me siento perfecta? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿A quién traen? Estamos en la pre-gala, estamos en vivo”, preguntó Cecilia Galliano mientras que dos aparentes paramédicos comenzaron a bajar una camilla con una persona.

El actor negó sanción tras anticipar que Raquel sería eliminada Crédito: Televisa

Se trataba de Mauricio Garza, quien intentó aguantarse la risa ante la situación y se mantuvo con los ojos cerrados hasta que llegó a su silla.

“Es Mau. Señor ¿Por qué trae a Mau? ¿Qué le pasó? ¿Estas bien, Mau?”, continuó la conductora argentina a manera de broma.

En ese momento, el actor se levantó de la camilla y con una gran sonrisa en los labios terminó de una vez por todas con las especulaciones sobre un supuesto castigo que habría recibido por parte de la producción después comentar que Raquel Bigorra estaría en la post-gala de LCFM: “Ya volví cul*ros, ya volví hijos de la chingad*. Yo nada más estoy aquí porque...”.

El conductor se habría equivocado Credito:La Casa de los Famosos

“¿A ti no te habían echado? ¿No me habían dado este programa solo para mí, Vix?”, bromeó Cecilia Galliano.

Fue en ese momento cuando Mauricio Garza insultó a todas aquellas personas que aseguraron que no estaba enfermo tal y como el anunció en sus redes sociales, sino que estaba castigado:

“Eso es lo que están diciendo y le quiero mandar un saludo a toda la gente que dijo que me habían echado por haber dicho que Raquel (salía), me equivoqué porque la gente no sabe cómo funciona mi mente, como que estoy enfermo, no funciona, entonces yo dije Raquel. Pero a ver gente, el eliminado no está aquí el domingo entonces dejen de andar diciendo chingader*s”, comentó.

Sin embargo, en su intento por defenderse terminó confundiendo a todos porque los eliminados de cada semana sí asisten como invitados especiales a las post-galas de los domingos. De hecho, Raquel Bigorra (quien se encontraba en el foro) tomó la palabra para asegurar que sí asistió cuando le correspondía.

La conductora está apoyando a Paul Stanley. (Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

“Fíjate que sí vine. Yo fui la eliminada, que tú lo anunciaste, y yo sí vine. Yo creo que no está planeado y que el de la brujería eres tú porque tú me sacaste de la casa”, bromeó la conductora cubana en referencia a las acusaciones que Bárbara Torres ha lanza en su contra en LCFM.

“Tú eres el palomo porque la cagaste”, agregó Montserrat Oliver.

“Dijeron que me habían cancelado y qué creen, nadie me canceló. Nadie me corrió y a los que me pusieron esas cosas, miren, me la pel*n”, finalizó Mauricio Garza.

El comentario del conductor desconcertó a Cecilia Galliano, quien en cuestión de segundos tomó la palabra para comenzar con el programa antes de que su compañero siguiera arremetiendo en contra de sus supuestos haters.

Mauricio Garza (captura de pantalla:instagram/@mauriciogarza_)

Internautas explotaron contra Mauricio Garza

El momento se viralizó en redes sociales y varios usuarios arremetieron en contra del actor tanto por usar una ambulancia para su regreso triunfal como por insultar al público.

“Que grosero tipo... cero chistoso.... y si esta planeado”. “Ahora si ya sáquenlo no sirve”. “Mucha congruencia el conductor con @La Casa de los Famosos México !! “me la pelan” es la frase de esta casa para el público, gracias por hacerlo obvio”, fueron algunos comentarios.