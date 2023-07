¿Hay sororidad? Sheinbaum confiesa que no quiere entrar en confrontación con Xóchitl Gálvez

Claudia Sheinbaum hizo las declaraciones mientras se encontraba en Tampico, Tamaulipas. Fotos: Cuartoscuro / Tw @XochitlGalvez

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo este jueves que no quería entrar en confrontación con Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia por la oposición, pues, dijo, el tema de discusión es el proyecto de nación que representa el partido guinda.

En una entrevista, llevada a cabo en Tampico, Tamaulipas, en donde se encuentra por la gira que lleva a cabo por la República mexicana, señaló que “yo no quiero entrar en un debate con Xóchitl (Gálvez), el tema es el proyecto de nación que representamos, ellá representa un proyecto de nación que quiere regresar al pasado y la mejor muestra de ello es quien encabeza el proyecto de ellos, José Ángel Gurria, que es el más neoliberal que aprobó el Fobaproa”.

Añadió que en el bloque opositor se encuentran quienes han formado el llamado cártel inmobiliario, lo cual denunciaron en la Ciudad de México, que ella gobernó hasta hace unas semanas, y el coordinador de campaña es Claudio X. González.

A pregunta expresa sobre si visitó la casa de Xóchitl Gálvez con Andrés Manuel López Beltrán para sumarse a Morena, la ex mandataria capitalina dijo que sí, en el año 2018, y que ella había mencionado que no quería una senaduría, además reiteró que no es un asunto de dos personas, la elección presidencial, sino de proyectos.

Xóchitl Gálvez aspira a ser la candidata presidencial de la oposición. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Sheinbaum dijo comprometerse a darles seguridad social a mujeres despicadoras y pesqueros de Tampico, Tamaulipas, además de revisar trámites de apoyos, y con empresarios fijar metas para impulsar el sector pesquero.

“Por el bien de todos, primero los pobres, ahí es a donde tienen que llegar los principales apoyos, pero nos sentamos desde ahora para poder hacer una mesa de trabajo, tomo mi libreta con mis apuntes para seguir construyendo la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, dijo.

Y agregó que “particularmente que las mujeres sean reconocidas, a trabajo igual, salario igual, derechos sociales y seguridad social para todas.

Sheinbaum dice que Gálvez representa el pasado de corrupción y privilegios

El pasado martes 4 de julio, al preguntársele sobre su opinión del destape de Xóchitl Gálvez como candidata de la Alianza Va por México a la presidencia de México en 2024, Chaudia Sheinbaum Pardo dijo que, al igual que los otros aspirantes de la oposición, ella representaba el pasado y corrupción de la élite que buscaba regresar al poder.

Claudia Sheinbaum dijo que Gálvez representaba el pasado y corrupción de la élite que buscaba regresar al poder. (TW/@Claudiashein)

Fue mientras se encontraba de gira por la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, que la ex mandataria capitalina afirmó que el proceso de elección que seguirá el Frente Amplio por México es una simulación, pues “el gran elector” es el activista Claudio X. González.

Sheinbaum declaró que “todos son iguales, la verdad, ya ven que se bajaron muchos porque ya vieron que ya está más o menos armada toda la cosa, y que no hay democracia allá, y depués, al final, pues no importa quién sea porque ellos representan el pasado, los privilegios de corrupción”.

Señaló que “este tema, de que en realidad más allá de los partidos políticos, hay un empresario que está generando todo el proceso de la oposición, pues yo creo que no está bien”.

Acerca de la renuncia masiva de senadores y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sobre el efecto que este acto podría tene en la interna de Morena, Sheinbaum Pardo consideró que más que beneficiar al movimiento sólo devela la fractura que se vive en los partidos opositores y el autoritarismo que ejercen de cara a la elección presidencial del próximo año.

“Lo que muestra es que del otro lado se están desbarantando, mucho autoritarismo, mucha antidemocracia. Yo digo que son como una tienda de disfraces, porque un día se visten de demócratas y al otro día se lo tienen que quitar (...) otro día se visten de feministas, pero cuando llega una joven mujer a la Secretaría de Gobernación, la critican, otro día se visten de ambientalistas, pero el día que hay tala de árboles, en uno de los municipios que ellos gobiernan, no dicen nada; hay mucha simulación”, dijo la aspirante presidencial.