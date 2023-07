Diputada del PAN exhibió la contratación del hermano de Ignacio Mier en la Auditoria Superior

(Foto: Twitter/Isa_Uribe)

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, sigue dando de qué hablar por su polémica cercanía con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Y es que este miércoles la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, volvió a increparlo mientras ofrecía una conferencia para exhibir ante la prensa las pruebas de que su su hermano, Marco Fernando Mier, trabaja en el órgano autónomo como director adjunto de la unidad de Normatividad y Enlace Legislativo desde el 1 de julio de 2021, y no hace 20 años como lo aseguró el morenista, por lo que lo acusó de nepotismo y conflicto de interés.

“Su hermano es el enlace legislativo de la ASF con la Cámara de Diputados, y fue contratado por el auditor superior, David Colmenares, para darle el control a Mier en la ASF”, escribió la panista en su cuenta de Twitter.

Y mientras tanto en la explanada del @senadomexicano:



Increpa la diputada @MElenaPerezJaen

al diputado @NachoMierV le reclama nepotismo.

Asimismo, acusó a Mier Velazco de engañar a la prensa al decir que no representa ningún problema la reunión que sostuvo con el titular de la ASF, David Colmenares, el pasado 28 de junio en un exclusivo restaurante de Polanco, en la Ciudad de México, y previo a la primera entrega del informe de la Cuenta pública 2022.

“Hicimos una revisión exhaustiva [...] Les mintió por el tema de que se puede reunir con él. Se equivoca, diputado. Sí se nota los estudios truncos. Le voy a regalar aquí la Ley de Fiscalización y Rendiciones de Cuentas, para que se fije el artículo 80, lo estudie. No manuales de Carreño, usted necesita las leyes, porque usted las viola constantemente”, le reclamó a Mier mientras le entregaba el documento.

Por su parte, el señalado calificó de “infantiladas” las acusaciones de Pérez-Jaén y rechazó tajante que haya un conflicto de interés o ilegalidad en su reunión o en la contratación de su hermano.

Aquí tienen la evidencia de que el hermano del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, trabaja desde el 1 de julio de 2021 en la Auditoría Superior de la Federación. Marco Fernando Mier fue "invitado" por el auditor superior, David Colmenares, como enlace…

Además, el legislador de Morena le regaló una Constitución y le dijo a la panista que mejor se enfocara en el asunto de desvío de recursos públicos en la CDMX por parte de ex alcaldes de su partido.

Al final del encuentro, Ignacio Mier intentó darle la mano a María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien le respondió: “No, yo no me junto así. Yo no me junto con ustedes, la bolsa me la vacían”.

Por qué el escándalo

A solo tres días de que la ASF haga la primera entrega de su informe de Cuenta Pública 2022 en la Cámara de Diputados, Colmenares e Ignacio Mier fueron vistos por Pérez-Jaén el 27 de junio comiendo en el restaurante Prendes.

La legisladora de la oposición los increpó hasta su mesa con su cámara de celular, y mientras todavía consumían sus alimentos, les reclamó:

“¡Miren nada más qué sorpresa! Aquí tenemos a David Colmenares, auditor Superior de la Federación, y a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, comiendo juntos. Y me da mucho gusto, porque seguramente están viendo el tema de la primera entrega de la Cuenta Pública 2022″

“Y yo le pregunto al diputado Mier ¿cómo va su hermano trabajando en la Auditoría Superior? Y a usted, señor Colmenares, a ver si ya se presenta en la Cámara de Diputados y no solo en restaurantes, que los estamos viendo aquí, los dos señores”, cuestionó la legisladora.

Al respecto, opositores, periodistas y usuarios de redes reclamaron a David Colmenares por presunto conflicto de interés.

“Hasta se atragantaron los pobrecitos”, “¿Pactando cifras o nada más charlando del buen sazón?”, “Sus caras de “wey, ya nos cacharon”, “Milagro que no hayan sido sorprendidos comiendo del mismo plato”, “Muy mal, en contra de todo código de ética”, “Es claro que David Colmenares no vela por los intereses de los mexicanos, perdió toda credibilidad”, se lee entre las reacciones al video.

De acuerdo con el Código de Ética de la ASF, en las reglas relacionadas con el comportamiento de las personas servidoras públicas, dice lo siguiente:

“a) Debe estar libre de impedimentos que afecten su independencia y objetividad. Para este propósito, el personal deberá: evitar recibir regalos, invitaciones, donaciones o trato preferencial que puedan perjudicar la independencia u objetividad”, se lee.