Claudia Sheinbaum recordó su visita a la casa de Xóchitl Gálvez en 2018

Claudia Sheinbaum recordó su vista con Xóchitl Gálvez. Fotos: Cuartoscuro / Tw @XochitlGalvez

La aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó cuando visitó el hogar de la senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, en el 2018 y en donde mencionó que ella no quería ser senadora.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada ante el registro y postura de la senadora del blanquiazul, quien recientemente ha sido señalada como el perfil favorito de la oposición para la candidatura presidencial del 2024. No obstante, la ex mandataria capitalina pidió no confrontarla con ella.

“En el 2018, ella dijo ahí que nunca sería senadora de la República, pero más allá yo no quiero entrar en un debate con Xóchitl”, destacó.

Aunado a esto, la “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que la disputa no es entre los aspirantes de cada bando, sino con la visión que cada proyecto de nación representa, refiriéndose a aquel que encabeza el Frente Amplio por México del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

No obstante, Sheinbaum Pardo acusó a los opositores de querer regresar al”viejo régimen” del pasado, pues aseguró que el actual proyecto está encabezado y coordinado por José Ángel Gurría, a quien calificó como uno de los “mayores neoliberales” del país.

La "corcholata" habló de los procesos de la oposición. Crédito: TW/@politicomx

“No hay mejor demostración que lo que quieren es regresar al México del pasado, con una corrupción tremenda y están todos los que son parte de los partidos políticos”, apuntó.

La ex mandataria capitalina recordó que la bancada de la senadora panista ha sido parte de “grandes ejemplos” de casos de corrupción, como la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el Cártel Inmobiliario, entre otras.

Ante esto, Claudia Sheinbaum resaltó que el proyecto de la Cuarta Transformación busca impulsar nuevas formas de gobierno, apostar por los programas de apoyo económico en los distintos sectores y nuevos proyectos.

“Lo que estamos debatiendo es continuar con la Cuarta Transformación, seguir avanzando en los programas para muchas áreas. Seguimos pensando en los más necesitados, con justicia, dignidad, que regresar con un pasado corrupto”, apuntó.

Xóchitl Gálvez Ruiz. Foto: @XochitlGalvez

Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez

A pesar de que la ex mandataria capitalina aseguró que no entraría en debates con la senadora del PAN, el día en que se hizo oficial su registro, el pasado 4 de julio, la ex jefa de Gobierno se pronunció al respecto.

Al igual que las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, Sheinbaum Pardo aseguró que el proceso de selección de la bancada opositora es una “simulación”, pues sería el empresario Claudio X González el encargado de designar al candidato presidencial.

A través de redes sociales, la “corcholata” acusó a la oposición por crear y definir un método que no cuenta con bases democráticas.

La ex jefa de Gobierno se lanzó contra la oposición (Foto: especial)

“Ya viene, ya huele al dedazo de Claudio X. Y es que al bloque cínico opositor no le está yendo muy bien que digamos. Ya se les acabaron los disfraces de demócratas: Primero renuncian los que iban a ser su mini INE. Luego contratan a Ugalde y a sus amigos, los responsables del fraude electoral del 2006. Se salen del PRI senadores, diputados y liderazgos. Se bajan varios de la contienda por no considerarla transparente. Esperemos el próximo episodio.”, señaló.

Cabe mencionar que AMLO habría determinado que sería Xóchitl Gálvez quien ocuparía tal puesto, pues aseguró que la oposición debería perfilar a una aspirante que fuera distinto a lo que “ellos” significan.