Bryan LeBarón pidió la renuncia de la edil de Chilpancingo por reunión con líder de Los Ardillos

La mujer aparece saludando a un hombre de playera negra (Foto: Especial)

El activista Bryan LeBarón pidió a Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero, renuncie luego de que admitiera que se reunió con un presunto líder del grupo criminal Los Ardillos.

En una carta, el integrante de la familia LeBarón detalló que es muy oportuno que solicite licencia a su cargo hasta que todo esto se esclarezca, “sin ninguna atadura institucional”, al tiempo que le sugirió que pida a las autoridades que investiguen el hecho.

“Ponga todo de su parte para no sólo avanzar en este caso, si no para poner un ejemplo que recorra a todas las autoridades electas del país, la verdadera legitimación se dará cuando no haya duda de a quién le responde y se recobrará la confianza cuando sea latente una apertura, y que no quede ninguna parte de la historia en las sombras”, mencionó Bryan en la carta.

La misiva se debe luego de que el 5 de julio circulara una grabación de la alcaldesa de Chilpancingo con un hombre en una mesa de un restaurante, sujeto que fue identificado como el presunto líder de Los Ardillos.

En las imágenes se alcanza a apreciar que el hombre iba armado (Foto: Facebook/Conecta2)

En la grabación también aparece Diego Omar Benigno González, esposo de la alcaldesa. En el clip, difundido por el periódico Reforma, Norma Otilia Hernández se presenta ante el líder del grupo criminal que opera en la zona centro del Guerrero.

“Hola, ¿qué tal? Norma Otilia”, dice la alcaldesa quien agrega “ya te hacía más viejito”. El presunto líder criminal respondió de manera afable que “ya somos grandes”.

En otra parte del video y luego de unos segundos de conversación, se escucha decir a Hernández Martínez: “Dime cómo puedo ayudar, no me interesa cuál, a qué te dedicas”.

La grabación se dio a conocer luego de que aparecieran siete cadáveres decapitados, de cinco hombres y dos mujeres, en el centro de Chilpancingo el pasado 24 de junio.

En los cuerpos había varios mensajes en cartulinas dirigidos a la edil. “Saludos Presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de venirme a buscar. Con cariño, tu amigo”, decían los narcomensajes que también iban dirigidos a un síndico procurador del municipio y a un agente de la Fiscalía de Guerrero.

La alcaldesa confirmó que fue un desayuno. cRÉDITO: tw/@MLopezSanMartin

Ante ello, Bryan LeBarón destacó que posiblemente la alcaldesa “haya tenido pocas opciones” de reunirse con el líder criminal.

“No cualquiera le puede decir que no a reunirse con líderes de grupos criminales, y más en sitios donde la violencia y el crimen van de la mano. Este escenario, aunque igual de lamentable por lo que implica, sería el menos negativo”, destacó el activista de Chihuahua.

Agregó que “debe ser difícil también levantarse de ese tipo de mesas sin acuerdos, reiteró que podrían haber sido obligados, porque llegan a ser situaciones en las que la vida también está sobre la mesa, lo más reprobable es que ese tipo de acuerdos, perjudican a mucha gente. Seguimos especulando, porque tristemente en este país, la mayor autoridad la ejerce el miedo, y más, el que viene del crimen organizado”.

Señaló que solo las autoridades y los criminales saben sus “acuerdos o desacuerdos, las que guían sus relaciones; pero a diferencia de ellos, que viven entre el miedo y la impunidad, usted debería renunciar hasta que se aclare el punto”.

La administración de la morenista en Chilpancingo ha estado llena de polémicas (Facebook / Norma Otilia Hernández)

Mencionó que sus gobernados “no pueden estar representados por quien se sienta a desayunar con quien los mata, extorsiona, les arrebata sus hogares, los desaparece y abandona sus cuerpos desmembrados para mandar mensajes, que cabe señalar, en alguna ocasión usted fue remitente”.

“No basta con pedir que la investigue la Fiscalía cuando se vive en el país del 98% de impunidad. Por eso la mayoría de los que traicionan a la patria le apuestan al olvido”, apuntó Bryan LeBaron y agregó que ella se puede convertir en un caso ejemplar: “No deje dudas sobre su ejercicio, de lo contrario, la omisión también es uno de los males de nuestro país”.