Araña violinista: en qué lugares del hogar podría esconderse

La araña violinista tiene muchas alternativas de lugares en los que podría esconderse. Foto: Gobierno de México

La aparición de la araña violinista durante la época de calor es muy recurrente, actualmente en México aún es temporada de dicho arácnido, por lo que es importante mantener las precauciones para evitar una posible picadura que podría ser letal.

Cabe mencionar que la mordedura de una araña violinista es considerada de las más peligrosas, debido a la muerte celular instantánea que ocasiona, sin embargo, solo ataca cuando se siente en peligro razón por la cual hay que tener cuidado cuando se visualiza una.

Existen varios lugares en los que se puede esconder dicho arácnido de manera sencilla, sobre todo en sitios que no han sufrido un cambio en mucho tiempo o incluso aquellos de difícil acceso, lo que ha llevado a que se le conozca como la “araña de rincón”.

Para los ejemplares de dicha especie lo mejor es la oscuridad y la tranquilidad, siendo los lugares con estas características sus preferidos.

En estos lugares podría encontrarse la araña violinista

Si cuentas con un cuarto en el que te gusta almacenar diversos objetos, como lo son áticos, cocheras o sótanos, es importante que tengas en consideración que la araña violinista podría estar anidando ahí, debido a los diversos lugares que podría tomar como escondite, sobre todo aquellos elementos que has dejado abandonados por un lapso importante de tiempo.

Los sitios que no han sido modificados en un largo periodo o incluso zonas oscuras son los más comunes. Foto: Twitter @UNAM_MX

Al interior de las habitaciones, tal y como su apodo lo menciona, los rincones son parte fundamental para que pueda reproducirse, por lo que es importante limpiar con frecuencia. También las grietas en la pared o en el techo son zonas destacadas en donde se podría resguardar, al ser de fácil acceso para ellas.

Los muebles en tu hogar son otro de los sitios en los que podría resguardarse la araña violinista, debido a la tranquilidad que representa, sobre todo en las esquinas de los mismos. Por ello es importante sacudir tu ropa antes de utilizarla, para cerciorarte de que no se encuentra alguna ahí, sobre todo si no la has ocupado en un largo tiempo.

Las cajas de zapatos o recipientes para resguardar objetos se convierten en un lugar llamativo para la “araña de rincón”, debido a los periodos prolongados que pueden permanecer sin ser revisados. Incluso al interior del calzado podrían esconderse, aún sin tener demasiado tiempo almacenado, pudiendo ingresar en cualquier momento tratando de reproducirse en ese lugar.

Por último, debajo de la cama es otro sitio en el que posiblemente podrías encontrarte con dicho insecto, al ser por lo regular una zona oscura o de poca modificación, sobre todo en las esquinas de la base. Ante esto, es importante revisar cada uno de estos lugares y hacer limpieza constantes, así como evitar almacenar objetos que no son de utilidad.

Revisar y hacer limpieza constante puede ayudar a liberarte del peligroso insecto. (Captura)

No hay que olvidar los exteriores, pues el patio es una zona importante para que haga presencia, sobre todo aquellos en los que las plantas o hierbas son largas, permitiendo que puedan realizar su nido sin problema alguno.

En caso de encontrarte con una araña violinista es importante saber cómo reaccionar, evitando sujetarla con las manos o intentar hacerlo, debido a que su ataque solo se produce como un método de defensa contra sus depredadores, lo recomendable es intentar ingresarla a un recipiente para posteriormente alejarla de tu hogar.

El veneno que inyecta durante su mordedura podría ocasionar una necrosis en el cuerpo debido a la toxina que lo compone, lo recomendable en el supuesto de ser dañado por algún ejemplar es la de no intentar automedicarse y acudir al centro de salud más cercano para ser atendido de manera correcta.