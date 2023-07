Andrea Legarreta no descarta regresar con Erik Rubín: “Compañeros de vida”

Legarreta y Rubín estrenarán el próximo 13 de julio el musical 'Vaselina con Timbiriche ' (Foto: Instagram)

Aunque anunciaron su separación en febrero de este 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín se han mantenido muy unidos y se les ha visto de paseo junto a sus hijas Mía y Nina, incluso trabajando juntos.

La ex pareja que dijo haberse separado en “los mejores términos y desde el amor” se ha mantenido también unida frente a las cámaras y ambos están a la espera del anunciado estreno de la obra musical Vaselina con Timbiriche, donde después de 40 años los actores representarán la misma obra frente a su público.

Y es que Erik Rubín, además de darle vida al personaje de “Tacho” en el musical emblemático que retrata las vivencias estudiantiles en la época de los años 50, también es el productor asociado del proyecto junto a Alex Gou.

Por su parte, Legarreta le da vida en el montaje a “Frenchy” en el que significa su regreso al teatro, luego de permanecer muchos años como parte de los conductores principales del matutino Hoy.

Erik Rubín y Andrea Legarreta han sido criticados por mantener una relación unida pese a haber anunciado el fin de su relación sentimental (Foto: @andrealegarreta)

Ahora, la presentadora fue abordada por la prensa a su salida de Televisa y contestó a aquellos que cuestionan cómo es posible que siga manteniéndose tan unida al padre de sus hijas siendo que ya no son más una pareja.

“Esa es otra parte, donde la gente a veces no entiende, pero es que sí hay mucho amor y ahora que estamos compartiendo tantas emociones y los nervios y la emoción (por el estreno próximo de Vaselina), para él lo que significa como productor también de una obra tan grande como ésta, también para él es un reto importantísimo y estamos viviendo la vida de una forma amable, de una forma en que deberíamos vivirla todos”, respondió la también actriz de la telenovela Vivan los niños.

Sin embargo, la presentadora de 51 años volvió a expresar que si bien no continúa su relación sentimental con el intérprete de Ámame hasta con los dientes, sí mantiene una cercanía con él, lo que podría propiciar en un futuro que vuelvan a estar juntos como una pareja.

“Es una forma inteligente, amable, amorosa, no puedo decir que no es amorosa y que no sabemos qué nos depare el tiempo, de verdad, de pronto sucede que decidimos continuar como amigos, como familia, como compañeros de vida, deseándole lo mejor el uno al otro, pero de pronto no, no sabemos. El tiempo dirá, por lo menos, se siente bien no estar en guerra con alguien a quien has amado tanto y que te ha dado tantas cosas lindas”, expresó.

La rutina fue el principal causante de la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, según el ex Timbiriche (Foto: erikrubinoficial)

Erik Rubín y “lo peor” de estar con Andrea Legarreta

Respecto a Erik Rubín, el cantante y productor musical también se ha expresado de forma similar desde que él y Andrea compartieron la decisión del fin de su relación como pareja y ha dicho que Legarreta es una gran mujer y que juntos tienen la responsabilidad de continuar en la crianza de sus dos hijas adolescentes.

Sin embargo, recientemente se viralizó un video de 2022, cuando pocos meses antes de que el cantante de Cuando mueres por alguien y la conductora anunciaran su separación, Erik contó en un programa qué era “lo peor” de estar casado con Legarreta.

Fue en el show Pinky Promise, que conduce Karla Díaz en su canal de YouTube, donde Rubín contó que algunas veces las relaciones de pareja se pueden llegar a desgastar entre las ocupaciones diarias y las responsabilidades familiares como padres.

El músico y Andrea Legarreta anunciaron su separación este año

Así lo dijo el empresario de 52 años: “Andrea es una mujer a toda madre, es una mujer sensible, inteligente, buena madre, está muy gruesa porque se vuelca por los hijos”, comenzó, aunque también resaltó los puntos débiles de su matrimonio.

“A lo mejor podría decirte que nos ha hecho falta esta parte en pareja, porque entre la chamba y las niñas, pierdes de vista a tu pareja y eso creo que sería la parte… Me estoy yendo a otro lado porque realmente no hay nada malo de andar con ella, hablo de nuestra historia, de nuestra vida y de nuestra neta”, prosiguió.