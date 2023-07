Ana María Alvarado aseguró que Wendy Guevara no puede ser protagonista de telenovela

Ana María Alvarado y Wendy Guevara (Archivo)

Wendy Guevara se ha ganado el corazón tanto de los integrantes de La casa de los famosos como de los televidentes. Tanto es así, que Juan Osorio, productor de televisión y padre de Emilio quien también está en el reality, está preparando un papel de telenovela para la integrante de Las perdidas.

Te puede interesar: Sugey Ábrego arremetió contra Ana María Alvarado por “Todo para la Mujer”

Sin duda, la favorita para ganar los 4 millones de pesos como premio del reality show del momento es Wendy Guevara, quien con su carisma y sentido del humor ha conquistado a los internautas y los espectadores. Recientemente, la influencer protagonizó en el patio de la casa una divertida parodia de la telenovela La dueña bajo la lluvia.

Sin embargo, Ana María Alvarado, periodista de espectáculos y conductora de televisión, argumentó que, pese a su popularidad, Wendy Guevara no es apta para protagonizar una telenovela por más de una razón.

Te puede interesar: “Ya saquen a Wendy”: público EXIGE su eliminación de La Casa de los Famosos por esta razón

Esto ocurrió en Sale el Sol, programa matutino de Imagen Televisión que la periodista conduce, mientras comentaban una nota al respecto que habían presentado, donde Juan Osorio, quien prometió un papel para Wendy, explicaba que la influencer no tendría un papel como protagonista de la telenovela que está preparando.

La conductora de televisión explicó por qué la "influencer" no está preparada para un papel principal . Crédito: Imagen

Ana María Alvarado declaró: “También vámonos entendiendo. No le darían protagónico porque no es actriz, tampoco hay que confundirnos”.

Te puede interesar: ¡Sin techo ni puerta! Así vivía Wendy Guevara antes de ser famosa | FOTOS

Del mismo modo, explicó que hay una razón muy fuerte por la que no es apta para un papel de esa naturaleza. “Es muy simpática, es muy agradable Wendy, pero no es actriz”, dijo contundentemente, “No quiere decir que por esta popularidad pueda de pronto tener un protagónico, yo creo que no hay que confundirnos”.

Asimismo, argumentó cómo Wendy Guevara tendría que comenzar una carrera en el mundo de las telenovelas. “Puede hacerlo bien, pero tendría que empezar con un personaje pequeño. Un protagónico no depende de la sexualidad, ni de las preferencias, ni de la popularidad. Depende si te da el personaje, haces un casting y si se puede y tienes las cualidades pues entonces te lo darán”, insistió.

Aunado a esto, Joanna Vega-Biestro, quien recientemente tuvo un conflicto con Arath de la Torre y que también forma parte de Sale el sol, manifestó que lo que Televisa tendría que hacer con Wendy Guevara es ofrecerle la conducción de un programa de televisión, parecido al que hace parodia en La casa de los famosos y que lleva por nombre Resulta y Resalta.

El falso show de Wendy en el reality ha tenido bastante popularidad, esto por el talento que la influencer tiene para conducir y hacer bromas respecto a las vidas personales de sus compañeros de casa.

Juan Osorio, quien prometió un papel para Wendy, explicaba que la influencer no tendría un papel como protagonista de la telenovela que está preparando (Instagram: @juanosorio.oficial // Vix)

Por qué Wendy no será protagonista, según Juan Osorio

En un encuentro con los medios de comunicación, el productor de telenovelas dio sus razones por las que la influencer y estrella de La casa de los famosos no tiene aún el chance de obtener un papel principal. Esto tendría que ver con la “imagen” de la empresa.

“Yo creo que todavía no es el momento, en mi caso no lo haría todavía porque obviamente tengo muy respetable el colorido del Canal de las Estrellas y ahí todavía hay que cuidar esa parte. Recuerden que yo hice los Aristemos y hablaba de eso, ¿no?”, explicó Juan Osorio.

No obstante, el productor de televisión aclaró que Wendy sí estará en un proyecto: “Estamos trabajando la idea con los escritores. Tengo reunión con los escritores el próximo fin de semana y ya para preparar la nueva historia (...) Lo tenemos muy claro y sabemos a dónde vamos, pero si lo digo no va a ser una sorpresa. Prefiero que Wendy se los diga en cuanto salga”.