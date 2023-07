AMLO se burla de Santiago Creel al recordar exabrupto de Ernesto Zedillo

Santiago Creel y AMLO. Fotos: Acción Nacional / Gobierno de México

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mofó de Santiago Creel debido al discurso que dio luego de registrarse como aspirante para convertirse en el candidato presidencial de la alianza Va por México, en el que mostró exabrupto y una marcada efusividad. Al narrar un anécdota en el que recordó el enojo del entonces presidente Ernesto Zedillo, el mandatario aprovechó para hacer burla del panista.

Durante la conferencia mañanera de este 06 de junio, AMLO rememoró la polémica en torno al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por el que una histórica deuda privada se convirtió en pública bajo la gestión del priista, y la oportunidad que tuvo para cuestionar a Zedillo en un hecho que generó su ira.

Derivado de ello, el mandatario remedó con gestos burlescos lo hecho por el panista durante las proclamas que lanzó tras inscribirse en el método que la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) determinó para elegir a quien los representará en la próxima contienda electoral como candidato presidencial.

El mandatario se mofó del panista debido a su forma de hablar durante el registro como aspirante en el Frente Amplio por México.

“Recuerdo que era yo dirigente de un partido, me entero de lo que iban a hacer y me toca una entrevista con Zedillo. Yo dudaba, no pensaba que iban a actuar así y recuerdo que le dije como se dice coloquialmente sopeándolo ‘oiga que van a rescatar a los empresarios y a los banqueros, si hacen eso va a ser terrible’. Entonces se me puso así... (gestos ) Así como Creel”, contó López Obrador.

El diputado federal acudió este 04 de junio a la dirigencia de los tres partidos para hacer oficial su intención de participar. El primero y más icónico discurso lo brindó luego de firmar el acta ante el comité de su partido, el PAN.

Allí, el legislador arremetió de manera directa contra AMLO en múltiples aspectos. “Quiero toda la energía que tengan, el coraje con este gobierno, ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México, de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió este desgraciado Presidente? ¿Cómo se atreve?”, dijo Creel.

Además reprochó los pronunciamientos del mandatario federal en cuanto al dedazo que supuestamente ya ocurrió. Y es que, desde la tribuna de la conferencia mañanera AMLO aseguró que el método determinado por el bloque opositor se trata de una simulación debido a que la cúpula ya escogió a Xóchitl Gálvez como la “ganadora” del proceso.

Burlas se extendieron a redes sociales

El enojo y la furia no fueron las únicas emociones mostradas por Creel en su discurso pues, casi al finalizar su participación el político no soportó y rompió en llanto. Lejos de provocar una empatía en quienes le prestaron atención o se enteraron, fue blancos de mofas a través de múltiples imágenes, memes.

Algunas referencias acusaron “clases” por parte de la actriz Edith González, quien sostuvo una relación con el panista; otras menciones fueron hechas de manera sarcástica en cuanto a la dosis teatral que puso por la que lo deberían reconocer con un trofeo.