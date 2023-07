Raquel Bigorra rompió en llanto al enterarse de la muerte de Talina Fernández

Raquel Bigorra se enteró este martes de la muerte de Talina Fernández, quien fue su amiga (Captura de pantalla/Instagram)

Raquel Bigorra fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos, por lo que se enteró de la muerte de Talina Fernández hasta este martes. La presentadora no pudo ocultar su tristeza ya que se encontraba en un programa en vivo y rompió en llanto con la noticia.

Te puede interesar: Raquel Bigorra estaba en Big Brother cuando murió Mariana Levy; ahora está en LCDLF tras muerte de Talina Fernández

Luego de estar encerrada por un mes en La Casa de los Famosos, Raquel estuvo un día aislada de su familia y redes sociales para que este 4 de julio asistiera a diferentes programas sin aún saber qué había sucedido en el mundo mientras ella estuvo en el reality.

El primer programa que visitó fue Cuéntamelo Ya!, donde le dijeron que Talina Fernández falleció el pasado 28 de junio. Bigorra al principio estaba en shock, pero, al reaccionar, comenzó a llorar.

Raquel fue amiga tanto de Talina como de su hija, Mariana Levy (Instagram/@rbigorra)

La conductoras del programa intentaron calmarla mientras estaban en comerciales, pero ella continuó llorando por varios minutos.

Te puede interesar: Wendy Guevara EXPLOTA contra Raquel Bigorra: “Venimos a sacar personalidades, no géneros”

En el video que compartieron en las redes sociales de Cuéntamelo Ya! se puede ver a la cubana llorando, mientras que Maki y Odalys la abrazan y hablan con ella. Después se acercó Roxana Castellanos para consolarla.

Según dijo horas después en un encuentro con los medios, a su salida de la casa nadie le dijo de la muerte de La Dama del Buen Decir y, al considerarla su mentora y amiga, no pudo contener su llanto cuando le dieron la noticia.

Raquel Bigorra se enteró en un programa en vivo de la muerte de Talina Fernández

Raquel mencionó que una de las primeras personas que la apoyó cuando comenzó a trabajar en televisión fue Talina; ella la aconsejó, la guio en el medio y la hizo una de sus amigas más cercanas.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: por esta razón Paul Stanley podría ser expulsado de forma inmediata

“Era una gente tan maravillosa y sentí mucho hoy que me lo dijo Maki en el programa, porque me lo dijo fuera del aire (....) Ahora que trascendió, la veo como un angelito, como una maestra de carrera también que me enseñó eso y muchas cosas de la conducción, del entretenimiento, una mujer maravillosa”, comentó.

Agregó que también se enteró que el día en que murió Talina, ella la mencionó en La Casa de los Famosos, pero no considera que haya sido una coincidencia porque siempre hablaba de ella.

Talina falleció días antes de que Raquel saliera de "La Casa de los Famosos", por lo que, aparentemente, no sabía de sus problemas de salud (Instagram/@talinafernandezoficial)

Raquel Bigorra se enteró de la muerte de Mariana Levy en Big Brother

Esta no es la primera vez que Raquel se entera de la muerte de una amiga hasta salir de un reality show, pues lo mismo sucedió con Mariana Levy hace 18 años.

La conductora fue parte de Big Brother VIP en 2005 cuando la hija de Talina Fernández falleció de un infarto. Mariana se convirtió en su amiga gracias a la Dama del Buen Decir, que siempre intentaba que sus amigos convivieran con sus hijos.

Durante el reality, Raquel se ganó una llamada, fue a través de ese medio que se enteró de la muerte de la protagonista de La Pícara Soñadora. Rompió en llanto y compartió al público que le hubiera gustado en ese momento salir del programa, pero quería seguir por Mariana.

Mariana murió cuando Raquel también estaba en un reality que no le permitió recibir la noticia en su momento (Instagram/@talinafernandezoficial)

En aquel momento, Bigorra también envió sus condolencia a Talina y a su familia, pues sabía que todos en ese momento estaban de luto por la muerte de la actriz.

Durante su estadía en La Casa de los Famosos, Raquel recordó esto y su amistad con Fernández, además de expresar su admiración por la Dama del Buen Decir.

“Ella es divina, es otro boleto. Esta haciendo recién entrevistas porque ella es una reina, una maestra, una institución. Fue de las primeras mujeres que tuvo programa ella sola”, compartió con los demás habitantes.