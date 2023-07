Llegada de Messi puso en riesgo la continuidad de Pizarro en Inter de Miami

(Foto: Instagram/rpizarrot)

El mediocampista del Inter Miami de la MLS, Rodolfo Pizarro, reconoció este martes que no sabe cuál será su futuro, después que hace unos días el nuevo director ténico, Gerardo Tata Martino, declaró que el mexicano no tiene asegurada su permanencia en el equipo que la rosanegra.

“No sé, ahora con los movimientos que están haciendo. Cualquiera de nosotros se puede ir a cualquier equipo. Vamos a ver qué pasa”, comentó el jugador de 29 años después de empatar a dos tantos con el Columbus Crew.

Pizarro aclaró que aún tiene contrato vigente con el equipo de la MLS, pero esperará a conocer la decisión de la directiva, para definir su futuro. Y es que Lionel Messi llegará en los próximos días a Miami, lo que ha provocado diversos movimientos en la plantilla.

“Creo que es difícil, ni tenía, no sabía, porque tengo contrato. No sabía que podía ser cambiado, es un poco raro. Ya le pasó mucho a muchos compañeros que un día están y al siguiente no. Es un poco raro, es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro, pero son las reglas y hay que acatar”

(Foto: Instagram/ rpizarrot)

El mediocampista reconoció que su representante ha recibido llamadas de varios equipos de la Liga MX, aunque desconoce cuáles son las ofertas.

“Mi representante está ahí, sí le han marcado varios equipos”, explicó.

Inter de Miami rompió el mercado este verano al fichar a Lionel Messi en la temporada baja. El equipo estadounidense no se conformó con el astro argentino y también contrató a Sergio Busquets. T

El mediocampista mexicano llegó a Miami en el 2020 tras su paso en México por casi 11 millones de euros (según Transfermarkt). Tras dos años en la MLS Pizarro regresó a la Liga MX a préstamo con Rayados por 6 meses.

izarro ha jugado las últimas dos temporadas con Inter de Miami con lo que ya ha llegado a los 59 partidos disputados. En su tiempo en Estados Unidos el mexicano ha sumado 7 goles y 10 asistencias, pero su participación ha ido a la baja en la presente temporada.

Quería estar en el Mundial de Qatar

Foto de archivo de Rodolfo Pizarro disputando un balón durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Japón. Estadio Liebenauer, Graz, Austria. 17 de noviembre de 2020. REUTERS/Leonhard Foeger

Por otra parte, Pizarro aseguró que le hubiera gustado ser parte de la Selección Mexicana que acudió y fracasó en el Mundial de Qatar, bajo el mando del estratega argentino. Y es que si bien sus convacatorías fueron recurrentes, en el último tramo del proceso fue descartado.

“Si me hubiera gustado estar con él (Tata). Sí me queda mal sabor de boca no haber respondido a toda la confianza que dieron los dueños del equipo, que la verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo, desgraciadamente nunca nos fue bien. Sobre todo este año que armó un buen equipo, no pudimos responder a esa confianza que nos dio”, explicó.