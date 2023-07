La advertencia que Carlos Hermosillo lanzó a Julián Quiñones

Carlos Hermosillo habló sobre la llegada de Julián Quiñones al América (Foto: Cuartoscuro)

Después de semanas de no anunciar la incorporación del delantero prometido por Santiago Baños en el Club América, el equipo de Coapa confirmó la llegada de Julián Quiñones a la Ciudad de México. El antecedente del colombiano con Atlas generó expectativas entre los aficionados, aunque Carlos Hermosillo lanzó una advertencia al nuevo refuerzo.

Te puede interesar: Julián Quiñones confirmó su participación con Atlas pese a negociaciones con América

Por medio de sus redes sociales, quien fuera delantero del equipo de Coapa en la última década del siglo XX, aprovechó para hablar acerca del rendimiento del exgoleador rojinegro. Si bien reconoció su papel determinante con su antiguo equipo, afirmó que la llegada al América podría ser el reto más ambicioso en su carrera hasta el momento.

“Yo jugué en América durante cinco años y medio. Vi pasar cualquier cantidad de jugadores (...) No es lo mismo jugar en América que en el Atlas y no estoy menospreciando al Atlas pero no es lo mismo. No es la misma presión, no es la misma institución, no es la misma exigencia”, expresó en uno de sus videos.

El nuevo refuerzo fue el segundo mejor goleador del torneo de Clausura 2023 (Club América)

Y es que diversos jugadores que han formado parte del equipo de Coapa han hablado acerca de la presión que se vive en el vestidor por formar parte de uno de los equipos más populares del país. Incluso, hay quienes no han logrado alcanzar su máximo nivel a pesar del éxito cosechado en otras instituciones de la liga o, incluso, de otros países.

Te puede interesar: Quién es Julián Quiñones, el refuerzo estelar del América para el Apertura 2023

En ese sentido, también lanzó un cuestionamiento para los seguidores del equipo de Coapa.

“Yo tengo una pregunta para todos los americanistas ¿Qué esperan de Quiñones? ¿Esperan que dé resultados tan rápido? ¿Se adaptará? ¿Funcionará?”, preguntó el exjugador y referente de Cruz Azul.

Te puede interesar: Qué se sabe sobre la posible llegada de Julián Quiñones al América

A pesar de la duda externada por el exfutbolista, el delantero colombiano no dejó pasar la oportunidad de hablar acerca de la presión por llegar al equipo con más títulos en el futbol mexicano. En ese sentido, negó sentirse incómodo por dicha situación y mostró su voluntad para abonar al rendimiento del equipo.

El exdelantero del América habló acerca de la llegada del exdelantero del Atlas a las Águilas, así como de la expectativa de su rendimiento. Crédito: TW/@CHermosillo27

“Creo que en toda mi carrera he sabido manejar ese tipo de presión, a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años ya empiezas a madurar como persona y como futbolista. Esas presiones uno debe saber manejarlas para bien y no para mal”, reconoció en una entrevista con el medio ESPN.

¿Qué piensa Carlos Hermosillo de Julián Quiñones?

El cuestionamiento del exfutbolista acerca de la capacidad del colombiano para adaptarse al nivel de exigencia del Club América no fue impedimento para que reconociera sus cualidades en el terreno de juego. En ese sentido, al inicio del material audiovisual destacó las cualidades que convirtieron al artillero en el candidato ideal para competir la posición ocupada por Henry Martin en Coapa.

“Es un gran jugador que tuvo grandes temporadas durante su estancia en Atlas, un jugador peligrosísimo, definidor, todo terreno, muy hábil, con mucha fuerza. También se compromete con la recuperación del balón, cosa que me da muchísimo gusto”, declaró ante sus seguidores.

Además de conseguir el bicampeonato, Julián Quiñones se consolidó como uno de los mejores atacantes de la liga en su paso por el cuadro rojinegro (Atlas)

Cabe destacar que en el semestre correspondiente a la disputa del torneo de Clausura 2023, Julián Quiñones puso en riesgo el título de goleo de Henry Martin en la última jornada. Con 12 anotaciones, se encontró a dos de igualar la marca del mexicano que terminó a la cabeza del rubro.

Además de su cosecha goleadora, fue el líder de los delanteros en el campo de los duelos ofensivos ganados, así como en faltas recibidas, pases filtrados, pases al tercio final y remates al arco, de acuerdo con el sitio web Statiskicks. Dichas características son reflejo de la versatilidad de su rendimiento en el ataque para concretar jugadas, así como para generarlas.