Juan Rivera llamó “falso” a Lupillo Rivera por lamentarse de su ausencia en el lanzamiento del disco de Jenni

Foto: @juanriveramusic / @lupilloriveraofficial

Hace algunos días se realizó el lanzamiento del disco póstumo de Jenni Rivera: Misión Cumplida, mismo que fue producido por los hijos de la cantante. En dicho evento, Lupillo Rivera arremetió contra sus hermanos y miembros de la familia que no asistieron, entre los que figura Juan.

“Me da una gran tristeza estar en un lugar y no poder saludar a tus familiares como deberías (...) Este día era de Jenni y es una gran tristeza que no hayamos visto a varios de los familiares que empezamos todo este rollo”, declaró.

“Cuando empezamos no éramos nadie ni éramos nada. Nosotros éramos lo peor que te puedas imaginar en la tierra y gracias a Dios nos dio una oportunidad de salir adelante y creo que eso se les ha olvidado (...) Yo creo que cada uno tiene que pararse, detenerse y decir ‘tengo que hacer esto por mi hermano, no por mis sobrinos, por mi hermana’”, añadió Lupillo.

El hermano de la fallecida Diva de la Banda calificó a Lupillo como "falso" Crédito: TV Azteca

Ante esto, Juan Rivera, quien se encuentra distanciado de su hermano, tuvo una entrevista con Ventaneando, donde, entre otras cosas, respondió a las declaraciones.

“Se me hace falso, porque hoy en día es muy fácil comunicarse con cualquier persona, si él realmente quisiera saludar a la familia, los teléfonos ahí están, si él realmente quisiera saludar a la familia vivo a 30 minutos de donde vive él”, argumentó.

Y es que la relación entre los dos miembros de la familia Rivera no es nada buena desde que tuvieron diferencias a raíz de una gira en la que ambos trabajaban en conjunto. Recientemente, Lupillo declaró: “Yo te perdono todo lo que has dicho y todo lo que has hecho, pero eso no quiere decir que te quiera tener en mi círculo”.

Asimismo, Juan Rivera explicó el porqué de su ausencia en el lanzamiento del disco de su hermana fallecida: “Alejarme de todo, no he trabajado en nada de Jenni, hemos dejado y hemos permitido que mis sobrinos trabajen libremente y eso ayer hizo sentirme desconectado de mi hermana. Me cansé de tantos problemas familiares”, explicó.

Misión Cumplida es el álbum póstumo de Jenni Rivera que ha generado controversia entre miembros de su familia Foto: Instagram/@jennirivera

Qué piensa Juan Rivera del trabajo de sus sobrinos

Aunado a esto, el artista no tuvo ningún problema en mandar buenos deseos a sus sobrinos y al trabajo que prepararon para honrar la carrera de su madre, Jenni Rivera.

“Obvio Jacqie canta precioso, creo que hicieron un trabajo bien hecho ahí, y pues felicidades a mis sobrinos porque se requiere mucho valor intentar sacar adelante y seguir manteniendo un legado de esta magnitud vivo”, declaró.

Asimismo, se refirió al origen del material musical que Jenni nunca llegó a estrenar en vida: “Yo sabía donde estaba todo, qué materiales existen aún que no han salido. Yo no sé que haya dicho Johnny o no, pero pues esos temas los trabajaron ellos”.

Lupillo Rivera perdonó a Juan, pero no lo quiere cerca

“Les deseo que le vayan de lo mejor. A mí lo que me interesa es que el nombre de Jenni Rivera nunca deje de sonar”, finalizó.

Por qué Lupillo y Juan están distanciados

Supuestamente, el inicio del pleito se originó porque Lupillo se negó a cumplir con el trato que tenían para su gira en conjunto: En el campo. Estas acciones habrían provocado fuertes pérdidas de dinero.

Desde entonces, los hermanos no se frecuentan, y en más de una ocasión han lanzado fuertes declaraciones. Recientemente, Lupillo Rivera se refirió a esto en Cheleando con las estrellas.

“Se han dicho muchas cosas, la neta, se han dicho muchas cosas y han volteado las historias, han hecho muchas cosas que no se deben de hacer, si tuvimos algún problema en algún tiempo, pues debes de contar la historia de por qué tuvimos el problema, o sea, no inventar para yo quedar mal y ellos quedar bien”, explicó Lupillo.