Maryfer Centeno analizó “romance” de Wendy Guevara y Nicola Porcella

Wendy, Nicola, Maryfer (ViX)

Wendy Guevara se ha convertido en la celebridad del momento gracias a su participación en La Casa de los Famosos. Junto a otras estrellas del espectáculo como Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Bárbara Torres, Apio Quijano y Paul Stanley, la integrante de Las Perdidas ha llevado al reality a los primeros lugares de rating.

Y es que la influencer es la favorita del público para ganarse en jugoso premio de 4 millones de pesos, esto por su carisma y particular estilo del humor. Dentro de la casa, la también cantante ha formado una fuerte amistad con Nicola Porcella, uno de los participantes del Team Infierno.

Sus interacciones han generado dudas entre los espectadores respecto al tipo de relación que tienen. Recientemente, el peruano se declaró “pansexual”, razón por la que Wendy y Apio Quijano, quienes forman parte de la comunidad LGBT+, le mostraron su apoyo.

A propósito de estas sospechas de romance entre Wendy y Nicola, Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal y grafología, analizó una de las interacciones de los famosos dentro de la casa. El momento que escogió para echarle un vistazo fue el reciente beso “de broma” que se dieron en el baño de la casa.

Nicola Porcella y Wendy Guevara se besaron en el baño de 'La Casa de los Famosos'.

Maryfer puso énfasis en la posición de los pies de Nicola Porcella. En la opinión de la experta en lenguaje corporal, cuando alguien siente atracción por una persona tiende a buscar que sus pies se toquen. “La cabeza dice donde racionalmente quieres estar, pero los piecitos indican donde realmente quieres estar”, indicó.

En juicio de la experta, luego de que Wendy le roba el beso a Nicola, éste se hace para atrás pero con ternura, demostrando que no le molesta en lo absoluto. “Me asusta pero me gusta”, explicó Centeno. Asimismo, explicó que las sonrisas que el peruano soltó después de beso demuestran que no le desagradó.

“Él está impactado, pero una vez más sus pies están hacia Wendy. Indiferente no le es para anda, entonces ¿por qué están tan juntitos siempre? A los hechos me remito, cuando te gusta alguien buscas cualquier pretexto para que esa persona esté cerca de ti, el más elemental, el más básico, el que tú quieras, pero estás ahí buscando el pretexto”, explicó Maryfer Centeno.

¿En "La Casa de los Famosos" está surgiendo el amor? La experta en lenguaje corporal tiene la respuesta Crédito: Televisa /VIX

Qué opinaron los usuarios del análisis de Maryfer Centeno

En el video, algunos internautas opinaron al respecto, demostrando su cariño por Wendy Guevara y sus ganas de verla feliz junto a Nicola, aunque con sus reservas:

“Pues sea real o no, hay cosas que no se fingen tanto tiempo, lo que me enoja es que les parezca raro o imposible que alguien se enamore de Wendy”, “Los amo a los dos”, “Estoy más clavada con ellos que con mi vida sentimental, has más videos de ellos”, La quiere, ojalá sean buenos amigos y la trate super bien. Ella cuenta que todos se le acercan por dinero, que la quiera bien, sea como amigos o pareja”, “Si le gusta Wendy pero le da pena admitirlo”.

Wendy y Nicola han sido inseparables dentro de La Casa de los Famosos. Su amistad ha traspasado la pantalla, y aunque algunos fans de la integrante de Las Perdidas opinan que ella debe ser cuidadosa, otros están convencidos de que el amor que siente el peruano por ella es innegable.

Wendy Guevara, la sensación de “La casa de los famosos”

En redes sociales, internautas han demostrado su cariño por la influencer. En el juicio de la mayoría del público, Wendy Guevara es quien tiene que llevarse el premio de 4 millones de pesos. Incluso, dentro de la casa misma, sus compañeros han sido conquistados por su carisma.