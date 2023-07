Espectadores furiosos denuncian censura en ‘La casa de los famosos’ y presentan pruebas | VIDEO

Imágenes: Twitter.

La casa de los famosos se ha convertido en el día a día de gran parte de la sociedad mexicana y de todos los espectadores acostumbrados al televisor. Por lo tanto es natural que no se les escape nada y mucho menos con la pronta respuesta de las redes sociales. Así sucedió en horas pasadas cuando muchos internautas y público acusaron de censura a un programa que supuestamente se anunció como uno que no la tendría. Incluso algunos contrataron una plataforma streaming bajo dicha condición y ahora se encuentran sumamente molestos por no recibir lo prometido.

Te puede interesar: Quién es el famoso de “Pequeños Gigantes” que ahora hace corridos tumbados y cobra por personalizarlos

Desde hace algunas semanas el programa de Televisa ha sido señalado en varias ocasiones de ciertas irregularidades y algunas mentiras. Primero se le acusó de censura cuando en ciertos momentos los micrófonos y las cámaras se desviaban de lugar o de habitación, lo cual pronto fue comprendido como pequeños errores de coordinación que sólo sucedieron durante los primeros días.

Capturas: Twitter/TikTok.

Más tarde varios internautas señalaron que entre Paul Stanley y Galilea Montijo se mandaban ciertas señales a través de sus conexiones remotas durante las galas. Información que fue desmentida pronto por la misma conductora durante una de las emisiones en domingo del programa.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminada del reality

Luego se hizo viral una lista que señalaba el orden en el que los famosos abandonarían la casa, lo que por obviedad adelantaba que el show estaba arreglado. El rumor adquirió fuerza porque la lista coincidió en cuatro ocasiones ininterrumpidas desde que comenzara el reality. Sin embargo, el liderazgo obtenido por Jorge el pasado lunes podría bien romper lo que este listado asegura, ya que el mismo indica que él es el siguiente en salir. Lo cual no puede suceder ya que por ahora es inmune a la nominación.

¿Censura en La casa?

Captura: Twitter.

Si bien La casa de los famosos se ha enfrentado todo el tiempo a altibajos de credibilidad, quizás el más importante sea al que enfrenta ahora. Y es que el martes 4 de julio por la madrugada la transmisión de 24 horas en ViX sufrió una interrupción de aproximadamente 15 minutos en los que cada canal simplemente mostró la habitación de baño con los micrófonos apagados o con el volumen bajo.

Te puede interesar: Qué significa ser pansexual, la orientación de Nicola Porcella

Lo anterior lo denunciaron muchos espectadores a través de redes sociales y en tiempo real. Y es que durante aquellos momentos los ánimos al interior de la casa estaban encendidos por la fuerte discusión que hubo entre Bárbara y Sergio Mayer. Razón de que mucha gente se encontrara pendiente de la transmisión, a pesar de la hora.

Más de una persona publicó videos en Twitter y TikTok en donde comprobaron que sin importar la habitación que pusieran en la casa, todas ellas sólo mostraban la cámara del baño. Esto sucedió durante varios minutos en los que la gran mayoría incluso quería denunciar ante Profeco.

“Oye @Profeco jalale las orejas a @VIX @LaCasaFamososMx por vendernos “sin censura” y SI CENSURAN #LaCasaDeLosFamososMx”, comentó un usuario en Twitter.

La transmisión fue censurada durante poco más de 15 minutos Credito: TW @LuissLm

“Se me hizo tan rarísimo la censura por tantos minutos y en TODAS las cámaras… mucho silencio, poco movimiento, después de una bomba… y tardaron bastante en regresar”, expresó alguien más.

Sin embargo, muchos espectadores notaron que la censura tuvo el propósito de que “alguien” entrara a hablar con los habitantes para pedirles que dejaran de tocar el tema de Bárbara y su condición de salud en donde la menopausia afecta sus emociones.

“¿O sea que si les dan guión? Ya todos normales sin hablar de la pelea, Bárbara aparentemente normal esto después de una censura de 15 minutos”, “Nicola preguntándole a Emilio que para que les hablaron en el confesionario y él le contestó en voz bajita ‘Para ya no hablar de Bárbara’. Entonces por eso la censura de hace rato”.

“Ya sabemos porque hubo censura. Producción pidió que ya no se hablara del tema psicológico de Bárbara, además de que, Bárbara estuvo hablando con la doctora encargada del tema”, comentó otra persona más.

Diversos testimonios, videos y capturas dejaron constancia de que en efecto existió alguna especie de corte o un “error” que duró mucho más de lo normal, aunque las razones son todavía motivo de teorías y dudas. ¿La producción lo aclarará más adelante?