Eduardo Verástegui recordó que se fue de México tras asaltos y un secuestro: “Iba a morir”

Eduardo formó parte de la alineación original del grupo Kairo (Foto: Instagram)

Los últimos años han posicionado a Eduardo Verástegui como un hombre apegado a la fe católica, que defiende sus ideas por controversiales que sean enaltenciendo la religión en su vida personal y a través de las redes sociales, donde sus momentarios han generado revuelo.

Pero Verástegui fue una estrella juvenil en los años 90, cuando fue parte del grupo musical Kairo, además de que probó suerte en las telenovelas de Televisa, como Soñadoras -que actualmente se retransmite en la señal de Las estrellas-, en las que figuró como uno de los galanes jóvenes más prometedores del medio.

Justo cuando estaba despuntando en su carrera en la pantalla chica, el famoso decidió mudarse a Estados Unidos y se alejó de la televisión, por lo menos de las telenovelas. Al paso del tiempo Verástegui se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, pero poco se conoce de la razón que lo orilló a dejar el país en un momento de gran popularidad.

Tras su paso por los melodramas Verástegui reapareció convertido en un ferviente católico y activista que promueve los ideales conservadores, e incluso ha llegado a colaborar de manera recurrente con los aliados republicanos del ex presidente estadounidense Donald Trump.

Según lo ha declarado, Eduardo ha encontrado en la religión católica su razón de vida (Foto: Instagram)

Eduardo dejó de lado la actuación para hacer sus pininos detrás de cámaras, pues se convirtió en productor de películas enfocadas en promover las ideas vinculadas a su religión.

Además de su labor en temas como el rechazo al aborto, la crítica hacia las orientaciones sexuales diversas y los señalamientos contra las familias e identidades no tradicionales, el hombre de 49 años suele involucrarse en asuntos políticos de México y frecuentemente difunde su opinión en internet, lo que le ha causado más de un problema.

En una reciente transmisión a través de su cuenta de Facebook, el ex actor tocó el tema de la sucesión presidencial que le espera a nuestro país tras las próximas elecciones de 2024 y ahondó sobre el motivo por el que se fue de México hace al rededor de 20 años.

“Yo me fui a Estados Unidos porque ya me habían asaltado dos veces, me cansé... Me cansé. Yo soy de Tamaulipas, de Ciudad Mante, crecí en Xicoténcatl, y llegué la Ciudad de México cuando tenía 19 años pero por ahí de los 25 me asaltaron la primera vez, después a los 26”, recordó.

El hoy productor y activista católico narró que en total fue asaltado “como tres veces” en el entonces llamado Distrito Federal, y aseguró que en una de esas ocasiones la situación fue tan grave que pensó que moriría.

“Una de esas fue uno de esos secuestros rápidos, me quitaron el reloj, el coche, me amenazaron con que me iba a morir, me llevaron al cajero automático... Yo sentía que me moría, dije, ‘Dios mío’. Bueno yo sabía que en algún momento me iba a morir, obviamente, pero no pensaba que fuera tan pronto porque me tenían con los ojos vendados y me apuntaban con la pistola”, recordó el ex cantante que actualmente reza el rosario en transmisiones de redes sociales, oraciones en las que pide por el progreso de México.

Eduardo Verástegui ha colaborado con los republicanos de Donald Trump (Foto: IG: eduardoverastegui)

Eduardo dijo que después de que fue despojado de sus pertenencia, los criminales lo fueron “a aventar allá por Xochimilco”. “Fue una experiencia muy fuerte, muy dura, pero después cuando ya me di cuenta de que estaba a salvo valoré la vida, muy frágiles somos, entonces yo quería hacer más cosas en mi carrera, pero ya no podía salir de ahí, quería hacer cosas que sabía que si llegaba a Estados Unidos iba a poder lograrlas y me fui con esa idea de ‘vamos a conquistar el sueño americano’”, recordó en la transmisión.