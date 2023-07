Cómo es Wynwood Walls en Miami, la inspiración de Sandra Cuevas para reformar un parque de CDMX

Sandra Cuevas prometió transformar el Jardín de la Artes Gráficas (Fotos: Wynwood Walls/Twitter @SandraCuevas_)

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, prometió que el Jardín de las Artes Gráficas, ubicado en la colonia Doctores, se convertirá en un Distrito de Arte similar al de Wynwood Walls en Miami, Florida.

El lugar que es la inspiración de Sandra Cuevas es un barrio famoso por sus murales callejeros. Debido a su popularidad en ascenso, en la zona han abierto sus puertas galerías de arte, tiendas de antigüedades, bares y restaurantes que lo convierten en un polo turístico por su variedad de opciones.

Los tours para conocer Wynwood Walls a bordo de carritos de golf y camiones son muy populares. También los recorridos guiados a pie para conocer el arte y degustar platillos en algunos de los establecimientos de la zona.

Wynwood Walls es barrio conocido por sus murales callejeros (Foto: Wynwood Walls)

Además, en Wynwood Walls se llevan a cabo eventos especiales de temporada. En su cartelera actual está Street Art After Dark, una experiencia que podrá ser disfrutada el último viernes del mes durante verano.

Cerca de 100 artistas callejeros reconocidos mundialmente han plasmado su arte en los murales de Wynwood Walls.

Entre los murales con más fama de este barrio estadounidense están los de Maya Hayuk, una artista conocida por plasmar patrones geométricos y colores vivos en sus obras, que evocan artesanías tradicionales y mandalas.

Wynwood Walls cuenta con una gran oferta de actividades (Foto: thewynwoodwalls.com)

En el evento las personas podrán admirar los murales y esculturas por la noche. Además, podrán disfrutar de DJ en vivo, aprender a pintar con aerosol y ver a algunos artistas de graffiti en acción.

Sandra Cuevas acusó a la 4T de vandalismo en el Jardín de las Artes Gráficas

Sandra Cuevas acusó a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de estar detrás del vandalismo en este parque público que había sido reformado previamente por su gobierno.

“Lamentablemente grupos de Morena enviaron gente a vandalizar este jardín, creyendo que me hacen daño a mi, que le hacen daño a la alcaldesa. Sin embargo, no me hacen daño a mi, dañan a las niñas, a los niños, a los adultos mayores que disfrutan de este espacio público”, sostuvo la edil de la alcaldía Cuauhtémoc.

(Foto: Twitter @AlcCuauhtemocMx)

La alcaldesa detalló en un encuentro con los medios que fueron aproximadamente 50 jóvenes los que vandalizaron primero las paredes y después una fuente, la cual aseguró tiene gran valor histórico ya que muchos años atrás estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Cuevas anunció que reformará este parque, que estará inspirado en Wynwood Walls. Aunque, a diferencia del famoso barrio estadounidense, el Jardín de las Artes Gráficas será un espacio cerrado ya que ordenó que se coloquen rejas para evitar el vandalismo.

“Vamos a poner rejas, todas las rejas van a tener una enredadera de plantas, para que la gente lo que vea sean plantas. Van a tener accesos grandes”, expuso la alcaldesa.

Cuevas también puntualizó que los vecinos de la colonia Doctores podrán acceder al parque con normalidad, en un horario de 6:00 a 22: 00 horas todos los días.

Criticaron a Sandra Cuevas por modificar área de juegos de Jardín Pushkin

Poco antes Sandra Cuevas recibió críticas en redes sociales por las modificaciones que hizo al área de juegos en Jardín Pushkin.

Cuevas fue criticada por cambios en área de juegos (Twitter/@AlcCuauhtemocMx/@ReyPeatonMX)

La alcaldesa ordenó pintar de blanco un conjunto de cilindros de concreto, que antes eran de múltiples colores. Niños y niñas utilizan estas estructuras de distintos tamaños para escalar.

Los inconformes con esta modificación señalaron que el blanco es un color aburrido para juegos infantiles y no incentivan a los niños a utilizarlos.

Marisol Reyes, especialista en Historia y Estudios del Arte, incluso mencionó que Cuevas terminó con el diseño de la Escuela Mexicana del Playground que en la década de 1950 impulsó este estilo.