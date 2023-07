¡Verónica Castro y Laura Bozzo se van de karaoke en Acapulco! Así fue su “mala noche”

¡Verónica Castro y Laura Bozzo se van de karaoke en Acapulco! (Fotos: Instagram/@laurabozzo_of)

¡Vaya noche de chicas! Laura Bozzo y Verónica Castro deleitaron a sus miles de seguidores en redes sociales tras sorprender con un inesperado encuentro desde la bahía más famosa de México: Acapulco. La primera actriz y la presentadora de talk shows no dudaron en compartir todos los detalles de su cena que terminó en un alocado karaoke donde la música de su hijo, Cristian Castro, y su íntima amiga Gloria Trevi no pudo faltar.

“Con mi amiga adorada Verónica Castro pasándola increíble. Haciendo planes de acá nos vamos a cantar”, escribió la conductora de origen peruano, causando gran polémica por el señalamiento de haber usado de forma excesiva filtros en la selfie que se tomó con la protagonista de Los Ricos También Lloran, aunque eso no sería el único motivo por el que ambas estrellas no dejarían de dar de qué hablar en Instagram y TikTok.

La presentadora cantó "Ábranse Perras" de la cantante mexicana Credito: IG @ laurabozzo_of

Tras una cena de la cual no se saben grandes detalles, las famosas que de forma permanente radican en el puerto de Acapulco, Guerrero, decidieron salir de fiesta por la noche, siendo la idea de cantar a todo pulmón las canciones que más les gustan y con las cuales se sienten identificadas el principal objetivo a conseguir que si lograron, siendo todo compartido y documentado por la creadora de Laura en América.

Excesos de filtros, karaoke y un mamá orgullosa de su “Gallito Feliz”

Luego de que la peruana compartiera la primera selfie en sus redes sociales y generara todo tiempo de comentarios positivos, como uno de Maribel Guardia que les dijo “Bellas”, y negativos, siendo estos la mayoría debido a que sí es notable el exceso de arreglos digitales a los cuales recurrieron las dos, ambas divas decidieron no limitarse por el qué dirán y continuaron la noche de chicas a su manera.

Laura Bozzo y Verónica Castro fueron críticas por esta fotografía (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

“Están cañón es los retoques que le dieron a la foto, o sea ya lo dijo La Vero que para eso son y por ello los compró pero siento que es excesivo para incluso los mismo límites que ha puesto en su propio perfil de Instagram”. “Te gastaste todo el filtro de México”. “Un filtro más y son seres de luz”. “Katy Perry y Lady Gaga en el 2050″. “Le hubieran puesto poquito filtro ja, ja, ja”. “Laura esa no es tu cara”, “Hay que aceptarse y amarse como uno es, eso dices tu siempre en tus programas ya que te miro todos los días”. “Ella los compra para eso, pero que le digan que Laura Bozzo no sabe usarlos pues hasta la boca se les ve chueca y eso sí que da mucho oso”, reaccionaron internautas.

Las famosas viven en Acapulco, Guerrero (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Verónica Castro cantando “Mala noche no” de su hijo, Cristian Castro

La protagonista de importantes telenovelas para Televisa como No creo en los hombres (1969), El amor tiene cara de mujer (1971), Mañana será otro día (1976), Pasiones encendidas (1978) y Rosalinda dentro de sus planes de karaoke no dudó en hacerle y rendirle un tributo a su hijo con el Loco Valdés, Cristian Castro, pues a todo pulmón y con mucha alegría y fuerza interpretó Mala noche no, uno de los más grandes éxitos de la carrera como solista del también nombrado Gallito Feliz.

Las famosas disfrutaron del puerto de Guerrero Credito: IG @ laurabozzo_of

“Cantando con mi Verónica Castro Mala noche no. Está buenísima, ¡mejores que nunca!”, escribió Laura Bozzo en el video que ella grabó y compartió en su perfil de Instagram, ya que la primera actriz no subió mucho contenido a sus redes sociales. Sin embargo no sería la única que deleitará con su gran voz y pasos, pues la presentadora de Laura En América no quiso quedarse atrás y buscó la manera de también brillar y dejarse llevar al ritmo de una letra y melodía con la que se identifica, según sus palabras, Ábranse Perras de Gloria Trevi.