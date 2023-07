“Me van asesinar en cualquier momento”: la predicción de Hipólito Mora a siete meses de su ejecución

Foto: Cuartoscuro

“Me van asesinar en cualquier momento, no tengo ninguna duda”, dijo en noviembre de 2022 el agricultor, político y fundador de los civiles Grupos de Autodefensa del estado de Michoacán, Hipólito Mora, quien fue ejecutado el pasado jueves 29 de julio por presuntos sicarios tras años de lucha contra el crimen organizado.

Te puede interesar: Cuáles fueron los supuestos vínculos de Hipólito Mora con CJNG y Cárteles Unidos

“Pero yo no me voy a callar, traigo el coraje en las venas, la tristeza, el dolor y es lo que me motiva a seguir hablando con la verdad”, dijo Hpólito Mora durante una entrevista por videollamada con la periodista de investigación especializada en narcotráfico Anabel Hernández.

La escritora de libros como Emma y las otras señoras del narco (Grijalbo, 2021) y Los Señores del Narco (2010) detalló que fue en 2015 cuando Mora la contactó por primera vez. Su hijo Manuel Mora ya había sido asesinado en diciembre de 2014 en un enfrentamiento contra el grupo de Luis Antonio Torres, alias “El Americano”, en La Ruana, el mismo donde hace unos días fue ejecutado Hipólito Mora.

Te puede interesar: Los Viagras: cómo surgió el grupo criminal que habría estado detrás del asesinato de Hipólito Mora

“En aquella primera conversación me afirmó categóricamente que los grupos de autodefensas habían sido contaminados desde un inicio, y cuando él trato de combatirlos lo hicieron a un lado. Los narco-autodefensas fueron legitimados por el gobierno de Peña Nieto. Aseguró que José Manuel Mireles, vocero de las autodefensas, fue comprado por los grupos criminales”, escribió la periodista en su última columna para el medio alemán Deutsche Welle.

Mora también le habría dicho a Anabel Hernández que era el más odiado de los integrantes de las autodefensas porque, según sus propias palabras, los cárteles de la droga nunca consiguieron doblegarlo.

“Soy incómodo para el gobierno”

(REUTERS/Alan Ortega)

“Fui y soy el odiado de los autodefensas pero porque no me he dejado, yo fui el que las funde , yo fui el que inicio, no fue nadie más. Yo lo hice de una forma limpia, yo solamente quería que nos liberáramos del crimen organizado”, dijo en la entrevista.

Te puede interesar: “No fue posible evitar su asesinato”: AMLO revela que Hipólito Mora tenía medidas de protección

“Las veces que he tenido que pelear es porque me han obligado, solamente para defenderme, y eso si peleo. No me gusta que me humillen por eso soy tan necio, como dicen unas personas. Odio que me humillen y odio ver que humillen a otros y por eso tengo tanto enemigo ahorita”

Mora le dijo al a periodista que al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó relegado y el grupo criminal Cárteles Unidos (Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Los Viagras, El Americano y El Abuelo) quedó como la agrupación más fuerte.

Cuando llegó al poder Silvano Aureoles (PRI), según Mora también se les dió libertad a Cárteles Unidos, y tras las elecciones de 2021, en las que resultó ganador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), las cosas continuaron en la misma línea, aseguró el ex líder.

Respecto al señalamiento, basado en documentos filtrados de la Sedena, sobre su vínculo con Cárteles Unidos, dijo que se trató, más bien, de un mensaje entre líneas por parte del gobierno para el CJNG que básicamente quería decir: “Maten a Hipólito. Está en contra de ustedes”.

“Soy incómodo para una buena parte del gobierno, estoy cien por ciento seguro (...) Hay mucha corrupción dentro del gobierno que siguen trabajando con los cárteles”.