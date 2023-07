¿Lucerito Mijares tiene ADICCIONES? Su famosa mamá lo revela

Lucero está muy feliz de poder apoyar a Lucerito Mijares en su incipiente carrera (Foto: Instagram)

Tal y como lo había promocionado durante las últimas semanas, Lucerito Mijares por fin estrenó la obra de teatro musical El Mago (The Wiz) la noche de este viernes 30 de junio; y tras varios meses de ensayo la hija de Lucero y Manuel Mijares debutó como actriz bajo la producción de Juan Torres en el Teatro Hidalgo, en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Esta es la razón por la que Manuel Mijares se quejó de Lucero en sus conciertos

Este proyecto significa el lanzamiento oficial de la joven de 18 años ante el público, pues si bien ya llevaba un par de años apareciendo como invitada especial en distintas presentaciones de sus famosos padres, con El Mago Lucerito Mijares inicia su propia trayectoria sobre las tablas.

Pero un día antes del debut de la adolescente, su mamá Lucero hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que tras un momento en que platicó con sus seguidores, Lucerito se unió a la charla para saludarlos.

Te puede interesar: Tecate Sonoro 2023: fecha, artistas, preventa e inicio de venta general

Desde su camerino del teatro ubicado a espaldas del Palacio de Bellas Artes y la Alameda, la joven se mostró emocionada por compartir con su mamá y con el público su presentación en el proyecto donde canta, baila y actúa.

Lucerito debutó en teatro este viernes 30 de junio (Foto: Instagram/@luceromijaresoficial)

Mientras la joven le contaba a su mamá que la había entrevistado Maxine Woodside, una persona escribió en el chat “Está borracha”, a lo que Lucero respondió contrariada. “¿Por qué dicen eso si no estás borracha, si tú no tomas? No entendí el chiste. Yo creo que la que está borracha es la que lo comentó”.

Te puede interesar: ¿Quién es Ferka? La polémica ex participante de ‘La casa de los famosos México’

Tras ello, Lucerito se sumó a la broma y mencionó “¡Claro, yo llego a mi trabajo hasta atrás!”, aunque la intérprete de Mi destino eres tú aprovechó el momento para aclarar que ni su hija ni su hijo José Manuel fuman ni toman.

En un tono más sobrio, la cantante expresó: “Ya, hablando en serio, hay gente que me pregunta: ‘¿cómo vas con tus hijos en edades de la juventud?’, y es que muchos chavos toman mucho, se desvelan mucho, van a fiestas, el antro… y la verdad es que agradezco que tú y José Manuel sean chavos tan sanos”, le dijo a su hija.

“Tú eres un caso único parecido a mi caso porque yo a tu edad no tomaba una gota de alcohol, totalmente abstemia, no fumaba y me encanta ver que la Lucerito hermosa no fume, no tome, no tenga una sola adicción y esté entregada a lo que le gusta, que es su música y ahora al teatro, tan disciplinada”

La cantante explicó que sus hijos no beben ni fuman

En el caso de su primogénito, Lucero lo definió como “un chavo muy sano y muy tranquilo”, por lo que agradeció por que sus hijos tengan personalidades tan apacibles.

“Qué suerte hemos tenido de ser papás de dos hijos tan tranquilos, tan alivianados que no nos han dado, gracias a Dios y hasta el día de hoy, ningún susto, ningún problema, ningún mal comportamiento. Eso lo valoro todos los días”, añadió.

Asimismo, la también actriz de telenovelas como Lazos de amor y Por ella soy Eva, mostró esperanza en que a futuro sus hijos continúen comportándose de la misma manera. “Desde el día que nacieron hasta hoy. Deseamos, decretamos y pedimos a la vida que así sigan siendo por siempre y que sean felices siempre”.

Pita de la Vega, novia de Mijares, sostiene una excelente relación con Lucerito y José Manuel Mijares, hijos del cantante (Foto: Instagram)

Lucerito Mijares está abierta al amor

Recientemente la joven expresó en una entrevista que no tiene novio; sin embargo, contó las características que le gustaría en alguien.

“El hombre que se acerque a mi vida está más que bienvenido, tiene que tener un pelazo, que tenga una sonrisa padrísima, que huela bien, que esté muy guapo, que tenga pecas en la espalda”, dijo en referencia a Cuéntame, la famosa canción de su madre, en el programa El gordo y la flaca.