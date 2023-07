Las imágenes del duelo entre Checo Pérez y Carlos Sainz Jr. en el GP de Austria

Checo Pérez arrebató a Sainz Jr. el tercer puesto de la carrera (REUTERS/Bernadett Szabo)

Luego de algunas carreras donde no pudo figurar en el podio, Sergio Pérez volvió a formar parte de los primeros tres lugares de la carrera en el Gran Premio de Austria. Para quedarse con el tercer lugar, tuvo que encaminar una cerrada batalla con el piloto español Carlos Sainz Jr., escena que fue documentada por las cámaras.

En las redes sociales oficiales de la Fórmula 1 se dio a conocer el momento más álgido de la batalla entre los dos pilotos, cuando el mexicano implementó una serie de movimientos temerarios para rebasar a su contrincante. El atrevimiento de Checo Pérez impresionó al piloto de Ferrari, quien lo comunicó así a los miembros de su equipo en el panel.

El asedio del mexicano comenzó en la vuelta 59, cuando el piloto de Ferrari aún gozaba de ventaja considerable sobre el mexicano. En ese instante, el tapatío intentaba ganar por el interior de cada una de las curvas para orillar a su contrincante a abrirse y ceder el espacio necesario para que el RB19 pudiera adelantar.

Los pilotos de Red Bull aparecieron en la primera y tercera posición respectivamente (REUTERS/Leonhard Foeger)

Más adelante, en la vuelta 60, la cercanía de Checo Pérez al monoplaza de Saniz Jr. comenzó a notarse y el piloto más adelantado aprovechó para hacerlo notar a los integrantes de su equipo.

“Él me está empujando fuera de la pista como un loco”, fueron las palabras que pronunció el piloto Carlos Sainz a su jefe de equipo cuando los competidores se encontraban disputando la vuelta número 60. Como respuesta, los interlocutores del ibérico afirmaron que lo habían: “Copiado. Lo estamos reportando”.

La insistencia de Pérez obligó a Sainz a incrementar el desempeño de su monoplaza y no cedió la posición.

En el Gran Premio de Austria, los pilotos de Red Bull Racing y Ferrari lucharon por quedarse con la tercera posición del podio en un intenso duelo entre sus monoplazas.

A pesar de la reacción de Sainz Jr. las maniobras de Checo Pérez continuaron y le dieron resultado para quedarse con el último lugar del podio al tiempo que protagonizó alta intensidad deportiva en las últimas vueltas del Gran Premio de Austria.

No fue sino hasta la vuelta número 61 cuando el mexicano logró su objetivo. Al aprovechar la frenada del piloto de Ferrari en una recta antes de ingresar a la curva, Pérez aceleró y cerró desde la parte exterior para situarse frente al automóvil de su contrincante.

Desde entonces, el mexicano cerró el paso a Sainz y así logró finalizar en la tercera posición por detrás de Max Verstappen, su compañero de equipo, y Charles Leclerc, el otro piloto de Ferrari se quedó con la segunda posición del podio.

Max Verstappen volvió a quedarse con el triunfo (REUTERS/Bernadett Szabo)

¿Cuál fue la reacción de Carlos Sainz Jr.?

Al termino de la carrera, Carlos Sainz Jr. aprovechó para dar una serie de declaraciones ante los medios de comunicación. Aunque declaró haber disfrutado el duelo con los pilotos de Mercedes, McLaren y Red Bull, reconoció que las maniobras realizadas por el originario de Guadalajara, Jalisco, lo intimidaron y pidió su sanción.

“Los comisarios deberían ver eso. Me intimidó mucho. Hizo un par de movimientos extraños. Siento que cuando estábamos uno al lado del otro fue como si me arrojara el auto, lo cual, sinceramente, me sorprendió un poco (...) Fue una linda batalla. Es solo ese tipo de movimientos que no entiendo completamente porque son innecesarios”, detalló.

Si bien las autoridades emitieron una serie de sanciones en contra de algunos pilotos después del GP de Austria, no fue el caso del mexicano, por lo que conservó los puntos por haberse quedado con la tercera posición.

El mexicano volvió a figurar en el podio (REUTERS/Leonhard Foeger)

Gracias a su regreso a los lugares protagonistas, Checo Pérez pudo consolidarse en el segundo peldaño del Campeonato Mundial de Pilotos con una suma total de 148 unidades. Gracias a eso pudo librar el asecho de Fernando Alonso, quien se acercó con una estadística de 131 unidades.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Gran Bretaña el 9 de julio, cuando el mexicano podría aprovechar algún error de su compañero de equipo para acercarse al liderato del certamen individual.