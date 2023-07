Yuriko, de 13 años, se dirigía a la secundaria pero no llegó y desapareció en la GAM

Fue vista la última vez el 28 de junio (Twitter/@aletsejuarez)

El pasado 28 de junio desapareció Melani Yuriko Gallardo Acosta, una niña de 13 años que se dirigía a su escuela secundaria en la colonia San Miguel de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). De acuerdo con los familiares, se cree que fue el conductor a cargo del transporte escolar el responsable de los hechos.

Según las declaraciones de los padres de la menor, Melani salió el pasado miércoles a las 6:45 de la mañana como de costumbre, con dirección a la Secundaría Diurna 307, no obstante, ella nunca llegó al plantel. Un día después, el pasado 29 de junio, familiares, amigos y allegados se manifestaron para exigir la pronta localización de la menor.

La protesta comenzó a la altura de Cuautepec, en la Línea 1 del Cablebús, donde la movilización cerró algunas avenidas con pancartas y consignas. Entre las exigencias, los familiares pedían, además, la detención de Humberto N, quien fuera el chofer del transporte escolar del plantel.

Ante la desaparición de Melani Yuriko las autoridades activaron la Alerta Amber, la cual tiene como finalidad avisar a la comunidad y a las autoridades correspondientes sobre el secuestro de un infante. Aunado a esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió la ficha de desaparición en donde destaca las características físicas de la menor.

Ficha de desaparición (Twitter)

De acuerdo con dicha información, la niña de 13 años fue vista por última vez en las calles de la Gustavo A. Madero. Vestía el uniforme del plante, el cual consistía de un pants gris, playera blanca y tenis negros. Como señas particulares, la menor fue descrita de complexión delgada, tono de piel morena clara, cabello castaño oscuro rizado, ojos cafés oscuro y estatura de 1.56 metros.

Aunado a esto, los familiares mencionaron como señas destacables un lunar de mancha café en brazo izquierdo. En caso de cualquier información sobre su paradero, las autoridades capitalinas han puesto a disposición los siguientes números de localización de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México: 55 63 57 80 79, 55 63 57 92 82, 55 63 57 05 25, 55 74 68 84 00.

De acuerdo con distintos medios, la familia de la menor indicó que fue a través de los directivos del plantel ubicado en avenida San Miguel, esquina con Lucio Blanco, de la GAM, Ciudad de México, que se dio a conocer que la menor no habría asistido a dicha escuela, por lo que de inmediato se reportó su desaparición y señalado como mayor sospechoso al transportista.

Familiares bloquearon avenidas (Twitter/@aletsejuarez)

Según publicaciones en redes sociales, fueron compartidas algunas señas y carteristas del presunto culpable, indicando que de igual manera que no se sabe su localización desde la desaparición de la menor.

Familiares de Melani Yuriko mencionaron que las autoridades llevan una lenta búsqueda y desarrollo de la investigación, por lo que decidieron manifestarse con el bloqueo de calles y avenidas para ser tomados en cuenta. Aseguran que la menor no huyó por su propia cuenta.

Hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México no han dado información crucial sobre el caso, no obstante, los parientes de la joven aseguraron que existe material de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CCMX (C 5) que muestran a la menor.

La familia hizo un llamado a la comunidad para compartir la información de Melani Yuriko en redes sociales, así como también contactarse con las autoridades correspondientes ante cualquier información relevante que dé con su paradero, así como también datos sobre la localización del presento responsable.