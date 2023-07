Santa Fe Klan podría dejar las DROGAS para no dar mal ejemplo a su bebé

El pequeño Luka tiene un año de vida y sus papás están separados (Foto: Instagram)

Santa Fe Klan se ha ganado un lugar relevante en la escena musical mexicana con su propuesta de rap, siendo éste un género que cuenta con una notable base de seguidores y que también está vinculado en el imaginario como un tipo de música ligado a cierto estilo de vida.

Te puede interesar: Tecate Sonoro 2023: fecha, artistas, preventa e inicio de venta general

Y es que el rapero nacido en Guanajuato nunca ha negado su relación con las sustancias prohibidas, e incluso ha aceptado que comenzó a fumar marihuana a los 11 o 12 años; sin embargo en una reciente entrevista, el popular rapero se sinceró y declaró que actualmente estaría dispuesto a dejar las adicciones y cambiar su estilo de vida.

Ángel Jair Quezada Jasso, su nombre real, contó para Telemundo que nunca antes había considerado hacer cambios significativos en su vida hasta que llegó al mundo su hijo Luka: entre ellos podría estar dejar el consumo de sustancias recreativas.

Te puede interesar: ¿Quién es Ferka? La polémica ex participante de ‘La casa de los famosos México’

“Nunca había sentido un motivo para dejar de hacerlo (consumir marihuana). No digo que lo voy a dejar de hacer, o que estoy en contra de quienes lo hacen, pero ya mínimo voy a dejarlo para que los niños no me vean fumar”, expresó el intérprete de Te iré a buscar al ser cuestionado sobre el tema, en referencia a su propio hijo.

La ex pareja no dio más detalles respecto al fin de su relación (Foto: Instagram @santa_fe_klan_473/@nazormaya)

Santa Fe se puso reflexivo y aseguró que la llegada del bebé ha sido un gran complemento en su vida. “Es la única persona que se metió en mi cabeza y por él hago las cosas como las estoy haciendo. Yo quería alguien, un niño para ver si me acompaña en este camino”, aseguró.

Te puede interesar: Mayela Laguna desconoce prueba de ADN que realizó Luis Enrique Guzmán a su hijo; así reaccionó la famosa

Y es que cabe recordar que el músico de 23 años se convirtió en 2022 en papá del pequeño Luka, quien cumplió su primer año de vida el pasado 30 de junio. El bebé que procreó junto a la influencer Maya Nazor también fue objeto de inspiración para el rapero, quien le compuso la emotiva canción que lleva su nombre, “Luka”.

Pese a que Santa Fe Klan y su ex pareja se separaron hace meses por motivos personales, se conoce que mantendrán una relación cordial por el bien del pequeño, a quien sus famosos papás le celebraron su primer aniversario con una fiesta de las que sus fotos pronto se viralizaron en las redes sociales.

El rapero y la creadora de contenido celebraron el primer año de Luka (Foto: Instagram/@nazormaya)

Destaca que el rapero y Maya no han mostrado el rostro del bebé, esto para mantenerlo alejado de los comentarios de los haters, aunque probablemente más adelante muestren la identidad de Luka a los millones de followers con los que cuentan en conjunto en las redes sociales.

Santa Fe Klan y Maya Nazor juntos en Orlando, Florida

Apenas este sábado 1 de julio, el rapero se presentó en concierto en Sunrise, Florida, en la FLA Live Arena, a donde asistieron miles de seguidores del intérprete de Debo entender y Así soy.

Pero al parecer el músico no está solo durante su estancia en la ciudad estadounidense, pues según las más recientes historias de Instagram de Maya Nazor, ella y el bebé habrían convivido con el rapero en Disney Springs.

La creadora de contenido compartió imágenes de su estancia en Orlando, donde visitó el complejo de tiendas, restaurantes y bares que además cuenta con la tienda Disney más grande del mundo. En sus historias se le ve cargando al pequeño y visiblemente emocionada se le observa disfrutar su “día de shopping”.

Maya Nazor compartió el "shopping" de su bebé en Orlando (Foto: Instagram)

A través de una foto, Maya compartió las prendas que adquirió para el bebé, pero aunque Santa Fe Klan no aparece a cuadro, el texto escrito podría indicar que los jóvenes convivieron con el bebé en el centro comercial: “Todo esto se lo compró su papi a Luka y está feliz”.