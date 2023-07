La razón por la que Peso Pluma canceló un concierto en Nashville, EEUU

Peso Pluma canceló concierto

Peso Pluma continúa disfrutando del momento más prolífico de su carrera. Como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, el músico de 24 años ha llegado a romper las barreras del idioma presentándose en el programa de Jimmy Fallon, y por si esto fuera poco, en junio de este año comenzó una gira por Estados Unidos que, hasta el momento, se extenderá hasta el mes de octubre con prácticamente todas las fechas agotadas.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto durante el paso de Hassan Emilio Kabande Laija por la Unión Americana, pues en su más reciente show en Nashville, ocurrió un incidente que obligó al músico a cancelar su presentación. Más de seis mil personas se congregaron en el anfiteatro Ascend de la capital de Tennessee para presenciar el show de Peso Pluma, pero antes de que comenzara, el músico salió al escenario para dar un comunicado:

“Voy a dar un anuncio: ahorita viene una tormenta con granizo. Plebada no se agüiten”, dijo el intérprete de PCR. Tanto Doble P como su equipo estaban listos para comenzar el show, pero la lluvia continuaba arreciando y no permitía que el espectáculo se llevara a cabo. Después de varios minutos de incertidumbre, el músico compartió un video en sus redes sociales donde confirmaba que su show se había cancelado debido al mal clima. No obstante, Peso Pluma también confirmó que pronto se confirmaría una nueva fecha para compensar la cancelación de este show, por lo que pidió a sus seguidores que guardaran sus entradas del show del 30 de junio ya que con estas podrían entrar a la nueva fecha.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha confirmado la nueva fecha para compensar la cancelación de su concierto de Nashville Foto: Instagram/Peso Pluma

“Nashville, Tennessee, lamentablemente por la tormenta eléctrica que está en estos momentos en la ciudad, protección civil ha pospuesto el evento para que estén bien pendientes para la próxima fecha y con el mismo boleto de hoy van a poder entrar la siguiente fecha. Nos vemos”, declaró Peso Pluma en una historia de Instagram con un evidente semblante de decepción.

Hasta el momento, Hassan no ha confirmado la nueva fecha para Nashville, de hecho, el sábado 1° de julio trasladó a Kansas City, Missouri para brindar un concierto en el T-Mobile Center frente a 18 mil personas.

El incidente se dio tan sólo un día después de que Peso Pluma estrenara su álbum "Genesis" Imagen: @_PesoPluma

El incidente de Nashville se dio tan sólo un día después de que Peso Pluma estrenara Genesis, su tercer álbum de estudio. Esta producción cuenta con 15 temas inéditos y cuenta con la participación de artistas como Jasiel Nuñez, Junior H, Eladio Carrión, Natanael Cano, Blessd, Tito Douple P, Los Dareyes de la Sierra Edgardo Nuñez, Luis R Conriquez y Gabito Ballesteros. Como era de esperarse, el álbum tuvo un gran recibimiento en las plataformas de streaming, y como parte de una entrevista para Apple Music 1, Peso Pluma aseguró que este álbum es el comienzo de una nueva etapa en la que tiene pensado explorar nuevos géneros.

“Voy a empezar a trabajar en diferentes áreas, en diferentes géneros. Voy a empezar a hacer más música diferente en este conjunto de diferentes estilos que la gente no sabe que soy capaz de hacer”.

Peso Pluma aseguró en entrevista que incursionará en nuevos géneros @ElPesoPluma.

Doble P también habló sobre el enorme éxito que ha tenido durante su gira en Estados Unidos, donde, como se mencionó anteriormente, ha logrado lleno total en prácticamente todos los recintos donde se ha presentado.

“Ha sido increíble hasta ahora. Las entradas se han agotado en todas las ciudades, y estamos muy emocionados de tener a todo el país en la gira. Nos esperan 40 ciudades, así que estamos muy agradecidos por el apoyo de la gente (...) No esperaba tanto cariño en los estados del norte porque, a medida que te adentras en el norte, es más difícil encontrar más gente a la que le guste mi música y mi estilo artístico. Pero creo que se está volviendo demasiado loco. Se va a global que donde quiera que voy, se agotan las entradas, gracias a Dios. Solo estamos disfrutando el momento, y disfrutando cada ciudad, y disfrutando cada tipo de apoyo que la gente nos esta dando”.