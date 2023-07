Canelo vs Charlo: Faitelson estalló contra el mexicano por “verle la cara” a la afición

Faitelson cuestionó la decisión de Saúl Álvarez por enfrentar a Charlo

Saúl Canelo Álvarez ya confirmó cuál será el siguiente paso en su carrera. Se trata de una pelea en contra de Jermell Charlo, campeón indiscutido de las 154 libras, a quien encarará el 30 de septiembre de 2023, No obstante, la decisión no agradó a David Faitelson, quien insinuó condiciones ventajosas para el mexicano por elegir a alguien con menor peso.

Tras un prolongado periodo de espera y de especulaciones acerca de la revancha con Dmitry Bivol o la pelea con David Benavidez por el título de las 168 libras, la esquina de Álvarez se decantó por retar a uno de los gemelos Charlo, quien ha brillado por ser el campeón absoluto de peso superwelter. No obstante, el periodista consideró que “le está viendo la cara a la gente”.

“Me di cuenta de que el Canelo otra vez nos está viendo la cara. Otra vez nos está viendo la cara. Ahora va a subir a un 154 libras a pelear en 168. Con todo respeto, Eddy Reynoso, ¿crees que nos chupamos el dedo o de qué se trata? Teniendo la oportunidad de enfrentar a David Benavidez, al propio Dmitry Bivol o Jermall Charlo, el campeón de las 160 libras elige a un 154″, expresó durante una cápsula junto a Mauricio Pedroza.

Canelo Álvarez eligió a Jermell Charlo para su próxima pelea en Las Vegas (Instagram/@Canelo)

Y es que aunque pondrá en juego sus campeonatos de las 168 libras, lo hará con un peleador que ha desempeñado la mayor parte de su carrera en dos divisiones inferiores. Dicho rasgo, a pesar de las cualidades del estadounidense, podría darle ventajas a Álvarez, quien ya se ha establecido como uno de los mejores referentes en su categoría.

Los comentaristas apuntaron que el hecho de subir a un peleador con varias libras de diferencia en el peso es una práctica que ya ha encaminado el mexicano previamente. En ese sentido, recordaron el caso de Amir Khan, quien encaró a Canelo por el título mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a pesar de que su zona de influencia era el peso welter.

“La única forma de explicar eso es que el voraz negocio del boxeo se ha vuelto a imponer (...) Entiendo que Canelo ha dominado las 168 y reconozco que intentó subir con Bivol, está bien que no se quede en su zona de confort pero aquí está sacando ventaja del rival”, sentenció David Faitelson.

Canelo Álvarez defenderá su corona ante Jermell Charlo el 30 de septiembre (AP Foto/Moisés Castillo)

Cabe mencionar que la diferencia de peso es un factor determinante en el ring. El hecho de subir con más libras a las acostumbradas puede provocar mayor desgaste físico y consumo de oxígeno. En tanto, perder peso puede ser un factor determinante para la pérdida de fuerza a la hora de emitir combinaciones de poder. Por esa razón, en otra intervención, Faitelson aseguró que:

“¿Qué está haciendo el Canelo? Lo que ha hecho toda su carrera. Tomar ventaja sobre el rival. Eso está haciendo, no enfrentando al mejor rival posible en el momento indicado (...) Saúl Canelo Álvarez contra Jermell Charlo. Está bien, no pasa nada, pero que no nos vean la cara”.

La revancha de Grasso vs Shevchenko tendrá lugar el 16 de septiembre de 2023 (Twitter/@UFCEspanol)

¿Por qué Canelo Álvarez no peleará el fin de semana de la Independencia de México?

De acuerdo con las palabras de Mauricio Pedroza, Canelo Álvarez se vio obligado a no protagonizar la fecha de la Independencia de México, es decir el fin de semana más cercano al 16 de septiembre, debido a la programación de una reyerta de UFC donde la mexicana Alexa Grasso expondrá su campeonato mundial contra Valentina Shevchenko en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

En ese sentido, el campeón indiscutido de las 168 libras se verá obligado a presentarse el 30 de septiembre, aunque para el periodista deportivo es significado de la pérdida de protagonismo que ha experimentado en sus últimos combates.