Bellakath dio nuevos detalles sobre el robo que sufrió en el aeropuerto; demandará

Bellakath dio detalles del robo (Ig/labellakath)

Hace un par de días, Bellakath, intérprete del hit viral Gatita, denunció en redes sociales el robo de una cartera de la marca Gucci y 80 mil pesos en efectivo. Esto habría ocurrido luego de que rompieran su maleta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esto ocurrió en un viaje de la capital del país a la ciudad de Colima, donde daría un show para sus fans. En respuesta a esto, las autoridades del AICM publicaron un comunicado donde se deslindaron de la situación, argumentando que el robo no habría ocurrido en sus instalaciones.

Hilda Katherinne Huerta Díaz hiso uso de su cuenta de Instagram para dar nuevos detalles de la situación de sus maletas, y argumentó que no ha recibido ayuda alguna ni de la aerolínea ni del aeropuerto.

“No me repusieron la maleta rota, ni tampoco me dieron mi cartera, que es más como una muñequera, ayer no me supe explicar. Ni el dinero. Nada de eso. Dijeron que iban a hacer una investigación. Ayer me fui con la maleta toda rota al hotel, aquí no venden maletas” contó en sus redes, visiblemente afectada.

La intérprete de "Gatita" dio detalles sobre la situación que vivió

Asimismo, explicó que no hubo ningún tipo de compensación y que va a proceder por la vía legal para encontrar justicia por el robo que sufrió, pues era dinero que iba a utilizar. “No me repusieron nada, obviamente, vamos a levantar una denuncia, obviamente saben ustedes que es un procedimiento bien tardado. Estamos tristes”, indicó.

Aunado a esto, Bellakath contó que el boleto que compró con Aeroméxico era redondo, por lo que tuvo que lidiar con ellos otra vez. La también abogada explicó que se pusieron “muy pesados” con su regreso de Colima a la Ciudad de México y que la querían hacer firmar algunos documentos.

“Como habíamos comprado boleto redondo ahorita se pusieron muy así con mis maletas, me querían hacer firmar una etiqueta de que no se hacían responsables de si algo les pasa, me querían hacer firmar otra etiqueta, de que ellos se deslindan. El equipaje viene bien, el de los bailarines también”, explicó.

La reggaetonera calificó su experiencia como una “peste” y reafirmo su deseo de continuar todo por la vía legal. “Me van a hacer perder mucho tiempo pero así tienen que ser las cosas”, se lamentó.

La cantante dijo que el robo fue en la CDMX aunque la revisión se hizo en Colima c´redito: tiktok soloedgaar

Bellakath recibe críticas por cargar dinero en efectivo y ella responde

Luego de que anunciara en redes sociales que fue víctima de la delincuencia y detallara que habían sido 80 mil pesos en efectivo lo que habían sustraído de su maleta, la cantante fue blanco de críticas, pues los internautas la cuestionaron por llevar tal cantidad de billetes y no usar tarjetas o cuentas de banco.

Ante esto, Bellakath contestó con una historia de Instagram donde se defendió de las críticas. “Para las doñas que andan diciendo que no cargues dinero, así sean 100 o 200 pesos, o mil pesos, tus cosas deben estar ahí, no se tiene que perder nada, dejen de hablar p*terías. Ahora resulta que yo soy la que tiene que tener cuidado, ni madr*s. La gente tiene que aprender a respetar”, dijo firmemente.

“Pues ni modo, sigamos maleducando al país ya no cargando dinero y cosas así. Yo otra vez en tarjeta todo, transferencias porque pues qué poca madr*”, añadió Bellakath.

La intérprete de "Gatita" documentó la cartera Gucci que le fue robada. (Ig: @labellakath)

También, subió una foto de nuevo equipaje que tuvo que comprar a raíz del robo. “Ya me vine a comprar unas maletas con huella”, escribió en su publicación de Instagram.

El AICM se deslindó del robo en sus instalaciones diciendo:

“En ningún momento se aprecia al personal de esta terminal aérea sustraer pertenencias de dicha maleta, ni alguna manipulación sospechosa; sin embargo, antes de ser subida la maleta al avión, personal de la aerolínea le colocó una bolsa de plástico por advertir una abertura en la misma. Así fue embarcada a la aeronave en la Ciudad de México y entregada en la terminal de su destino”.