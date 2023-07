Antuna reconoció sus errores con el Tri: “A veces hago una de más, pero no dejaré de intentarlo”

(Foto: Instagram/miseleccionmx)

Ante las duras críticas de la afición, el jugador de la Selección Mexicana, Uriel Antuna, rompió este sábado el silencio y reconoció que a veces hace “una de más” en la cancha y se equivoca.

“He escuchado algunos comentarios sobre eso (que hace una de más), pero todo es aprendizaje, también depende del rival, de cómo te marquen, muchas circunstancias dentro del campo”, declaró en conferencia de prensa y previo al tercer partido de la Copa Oro de la Concacaf ante Qatar, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Sin embargo, el volante de 25 años con experiencia en fútbol europeo, aseguró que nunca dejará de intentar sus regates y llegadas al área porque le ha dado resultados como el doblete de asistencias que hizo para el triunfo de México ante Haití por 3-1, convirtiéndose en el MVP del partido y siendo elogiado por el técnico Jaime Lozano.

" A veces hago una de más, pero a veces yo siento que es buena y a lo mejor me equivoco, pero nunca dejaré de intentarlo. El profe el partido pasado fue muy crucial con las instrucciones y terminó dando resultado”

Al ser cuestionado sobre si siente que la aficionado mexicano no lo valora, Antuna respondió: “No sé si valorado, pero siempre voy a dar el máximo, lo he demostrado dentro de la cancha. Ahí están los números, siempre voy a dar lo máximo, me pongan o no me pongan siempre estaré orgulloso de vestir la camisa de México y siempre apoyaré a la selección desde donde me toque”.

La confianza de Jaime Lozano es clave

A diferencia del técnico anterior, el argentino Diego Cocca, El Brujo cree que su rendimiento y el de Tri en la Copa Oro se debe gracias a la confianza y actitud que el Jimmy imprime en el grupo, tal y como le sucedió con la llegada de Ricardo Tuca Ferretti en Cruz Azul, su actual club

“Creo que la confianza que nos transmite Jimmy fue muy importante para todo el grupo, cada quien tiene su idea de juego, nos sentimos muy cómodos con la idea de juego del profe, pero también en Cruz Azul con Tuca me he sentido bien y es diferente metodología, creo que tiene qué ver con que nos den las mayores herramientas para hacer un mejor juego”, señaló.

Habrá varios cambios en el XI

Por otra parte, en la misma conferencia el técnico interino adelantó que habrá cambios en el once inicial ante Qatar, en el último partido de fase de grupos.

Ya con el boleto amarrado a los cuartos de final, ‘Jimmy’ les dará minutos a los jugadores que no han tenido mucha participación para darle descanso a los futbolistas que han tenido un mayor desgaste físico de cara a la instancia de eliminación directa.

“Todos merecen estar dentro del campo, primero que nada. Después en tratar de cuidar a la gente que ha tenido más minutos, que va a ser importante y tenemos bastante tiempo de cara a lo que vendría, pero a salir a ganar. No es cambiar por cambiar, es ver cómo está la gente, saber que en estos torneos es importante tener a la mayor cantidad de jugadores enchufados, en buen nivel, sobre todo en el modelo de juego, eso es principalmente por lo que pensaría el día de mañana en hacer unos cambios”, explicó.

El estratega admitió que, de inicio, decidió apostar por los jugadores que ya había dirigido en el proceso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero desea que los 23 jugadores que fueron convocados a la Copa Oro, se sientan motivados.