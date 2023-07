Así es el restaurante estilo BLACKPINK en México

Restaurante estilo BLACKPINK (TikTok/wonkoreanbbqgrill)

BLACKPINK es una de las bandas de K-pop más exitosas de todos los tiempos. Con México tiene una historia, pues apenas este año 2023, el grupo de chicas abarrotó varias fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde interpretaron más de uno de sus famosos éxitos.

Te puede interesar: “Van tarde y con sueño”: Sheinbaum criticó a la oposición por el método para elegir a su presidenciable

Y es que el grupo de fans de la banda femenina surcoreana es bastante numeroso en nuestro país. La fiebre por las interpretes de Kill This Love y How You Like That ha llevado a los fans a buscar lugares donde comprendan el amor por sus ídolos. En México hay un lugar temático perfecto para sus seguidores.

Recientemente, BLACKPINK se presentó como cabeza de cartel en el festival Coachella 2023, compartiendo escenario con artistas como Bad Bunny, Peso Pluma, Rosalía y muchos otros más. Su espectáculo fue un auténtico despligue de tecnología: drones, luces de todos colores, elaboradas coreografías y animaciones de primer nivel.

Te puede interesar: Los 50 cuestionamientos de Lilly Téllez a Va por México para su método de selección

El amor por la banda de música k-pop es innegable, por ello, algunos restauranteros se han puesto las pilas para complacer a la legión de seguidores que tienen las jóvenes. Tal es el caso del Won Korean Bbq & Grill, un restaurante especializado en la comida coreana que tiene un área tematizada de BLACKPINK.

Comida coreana, música y un espacio temático perfecto para los fans Crédito: TIKTOK wonkoreanbbqgrill

Cómo es el Salón Privado de BLACKPINK

Luces de colores que resplandecen en el techo, mesas, sillas, cientos de fotos de las integrantes de la banda, letreros neón con el nombre de las chicas (Rose, Lisa, Jisoo y Jennie) y una atmosfera pintada de rosa y morado. Won Korean Bbq & Grill entiende el concepto de la banda y lo plasma a la perfección.

Te puede interesar: Por qué el fentanilo es considerado la droga del futuro para los grupos del narcotráfico

Además de todo, el salón está amenizado no sólo con las canciones más famosas de la banda K-pop, sino también con otros temas musicales favoritos de los más clavados en el tema. Ice Cream, DDU-DU DDU-DU, Pink Venom, Pretty Savage, Lovesick girls, Boombayah y muchas otras canciones son reproducida en el salón temático.

Cuáles son los precios en Won Korean Bbq & Grill

Hay muchísimas opciones para comer en el restaurante. Uno de sus atractivos es que hay menús que tienen cierto límite de tiempo. Por el ejemplo el Menú Clásico tiene un límite de tres horas y cuenta 299 pesos mexicanos.

También hay opciones para los niños: 179 pesos, con el mismo límite de tiempo de tres horas. Para los más exigentes hay una opción Premium, de 3 horas también y a un precio de 399 pesos mexicanos. Premium Plus es un menú aún más exclusivo, y cuesta 579 pesos. Finalmente, el refresco cuesta 59 pesos mexicanos y se puede rellenar las veces que quieras.

BLACKPINK es una de las bandas de K-pop más exitosas de todos los tiempos. Con México tiene una historia Fotos: capturas twitter

Está abierto de lunes a viernes y el espacio temático de BLACKPINK es para hasta 13 personas. El horario es de medio día a 10 de la noche.

Dónde está el restaurante temático de BLACKPINK

Se encuentra en la ciudad de Monterrey, en el tercer piso de la Torre Micropolis. Esta es la dirección exacta según Google Maps: Torre Micropolis, Av. Eugenio Garza Sada 3820-Piso 7, Más Palomas (Valle de Santiago), 64860 Monterrey, N.L.

Ya sea que vivas en el estado o planees un viaje, esta es una excelente opción tanto para fans de BLACKPINK como para quien no lo es, pues según las reseñas, la comida es deliciosa y tiene el auténtico sabor de la gastronomía de Corea.

Sin duda, la euforia por BLACKPINK es innegable, sus fans se han encargado de llevar a la banda K-pop a los primeros lugares de las listas musicales de popularidad. Con el tiempo, el grupo ha conquistado el mercado internacional, generando emoción en países como México y Estados Unidos.