AICM negó el robo de 80 mil pesos denunciado por Bellakath

Este 30 de junio, la cantante de reggaeton Bellakath denunció el robo de 80 mil pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La intérprete de Gatita reveló a través de redes sociales lo sucedido durante su viaje de Ciudad de México a Colima. Cuando llegó al aeropuerto encontró su maleta abierta y con cortes, al revisarla se dio cuenta que le habían robado una cartera marca Gucci, la cual contenía 80 mil pesos en efectivo.

“Esto pasó en el Aeropuerto de la CDMX Terminal 1 @Aeromexico”, escribió Katherine en el video que publicó.

“Me encuentro con la sopresa de que mi maleta está abierta. Obviamente la abrieron porque esa maleta no es una maleta que se pueda abrir nisiquiera rodándola”

A continuación mostró su equipaje efectivamente abierto en una bolsa de plástico, sin embargo Bellakath dijo que no la movería para que esas imágenes sirvieran de prueba. “Traigo muchas cosas de valor. No la he abierto porque estoy esperando a los medios. Quiero abrirla con testigos”, aseguró la cantante.

“Esto pasó desde la aerolínea Aeroméxico en la Ciudad de México, así la trajeron ya acá a Colima”

Minutos después del primer videoclip Katherinne visiblemente afectada compartió la respuesta que el personal de Aeroméxico le dio tras constatar el robo. Quienes le dijeron que no se harían cargo de la maleta y se delindaron de los hechos.

“Me voy a tener que llevar así la maleta rota, que van a levantar un reporte... esas son mamadas. Fíjense bien en qué aerolínea viajan”

La anteriormente conocida como “la gata de la Agrícola Oriental”, se dejó ver sumamente indignada pues el dinero que llevaba en fectivo lo utilizaría para gastos del show que ofrecería en el estado.

Por su parte el Aeropuerto Internacional de México (AICM) emitió un comunicado explicando la situación y presentó videos donde se ve el momento exacto cuando la maleta es subida al avión por el personal.

Información en desarrollo...