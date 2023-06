Un tiktoker le compuso su corrido tumbado a Wendy Guevara

Wendy Guevara ya tiene su propio corrido tumbado (Captura de pantalla/Vix//TikTok/@javierruiznd)

Un tiktoker aprovechó el éxito de los corridos tumbados y le compuso una canción a Wendy Guevara, quien está participando en La Casa de los Famosos México. La influencer se ha convertido en una de las concursantes favoritas de este reality.

A través de su perfil @javierruiznd, el joven compartió una canción inspirada por las características más representativas de la integrante de Las Perdidas, el internauta se mostró tocando guitarra y también colocó algunos clips de los mejores momentos de Wendy al interior de La Casa de los Famosos, incluso colocó su reacción cuando Emilio Osorio y Nicola Porcella le escondieron el colchón.

Esta es la letra del corrido tumbado titulado La Wendy:

Perdida nunca está, perdida nunca va

Sabe muy bien que va a ganar

Se empezó a hacer viral

Y un objetivo trae

La Casa de los Famosos coronar

Resulta y resalta que ella brilla pa’ dónde se mueve

todo el continente ya la quiere

por su carisma sin igual

Team Infierno va a arrasando y subiendo el level

Javier Ruiz, el autor del corrido, señaló los aspectos más importantes de Wendy en La Casa de los Famosos (TikTok/@javierruiznd)

Y aquel que se atreve a enfrentarlo quemadito se va

De León, Guanajuato, la leona, la Wendy, la ganadora

Y así no más

Quién es Wendy Guevara

La joven se hizo viral junto a una de sus amigas con un popular video de internet, en la grabación, ambas se dejaron ver en una montaña con un fondo boscoso. Después gritaron “¡Estamos perdidas!”, e hicieron el eco con sus propias voces como si el sonido se hubiera expandido en dicha área verde.

Un tiktoker compuso una canción inspirada en la concursante de La Casa de los Famosos Crédito: (TikTok/@javierruiznd)

Esa grabación fue suficiente para que se generaran memes y todo tipo de ediciones sobre Las Perdidas, pero para ese punto, Wendy Guevara y sus amigas ya eran creadoras de contenido, solo que ese video viral las impulsó para darse a conocer aún más en 2017.

La influencer tiene 29 años y es originaria de León, Guanajuato, tal como se mencionó en el corrido. Ella se volvió una de las concursantes más queridas dentro y fuera de La Casa de los Famosos México, un reality en el que busca ganar 4 millones de pesos para inaugurar una tortillería, el objetivo de este negocio es que sus padres lo administren y que dejen de trabajar.

Poco a poco la fama de Wendy Guevara ha ido creciendo, pues incluso formará parte del elenco de la próxima serie biográfica de Gloria Trevi. Dentro de La Casa de los Famosos, la joven incluso improvisó un programa titulado Resulta y resalta, el cual ya cuenta con cortinilla musical (a cargo de Emilio Osorio y Nicola Porcella) y que también fue mencionado en el corrido tumbado.

Wendy Guevara en Resulta y Resalta (Captura de pantalla/Vix)

Wendy Guevara quisiera salir de La Casa de los Famosos

Wendy Guevara tiene mucho apoyo por parte del público, de sus amistades, familiares y otros seres queridos; sin embargo, el 15 de junio reveló que si ella pudiera, ya habría abandonado el reality.

A la influencer le ha sido extenuante tener que pensar en la próxima persona a la que nominará para la eliminación, pues le parece que no tiene la misma relación con los otros habitantes que con sus amigas.

“Esto para mí es difícil porque saben que la gente que me ve en mis en vivos me llevo muy fuerte con mis amigas, pero tengo que decir ‘quiero que te vayas por la casa por esto y lo otro’ no es lo mismo llevarme con mis amigas que llevarme aquí”, mencionó.

Wendy Guevara está agradecida con el apoyo, pero le gustaría irse ViX.

Wendy Guevara abrió sus sentimientos frente a una cámara de La Casa y le habló a sus admiradores, quienes están apoyando desde fuera su participación en el reality. La integrante de Las Perdidas extraña estar en la calle y comer libremente lo que desee, además de que ya se aburrió de ver siempre a los mismos hombres.

“Soy una persona que le encanta andar en la calle haciendo ped..., tragando enchiladas, pozolito, ver una camioneta con un muchacho guapo... Estoy un poquito cansada, los mismos hombres, la misma casa, Poncho, Paul, Sergio, Nicola”.

A pesar de todo, admitió que está resistiendo dentro de la casa con sus amigos del Team Infierno como una forma de agradecer las múltiples muestras de apoyo desde el exterior.