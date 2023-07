Sandra Cuevas acusó a concejales de Morena por violencia de género

Sandra Cuevas acusó violencia de género en su contra (Foto: Cuartoscuro)

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó a concejales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por violencia de género.

La edil denunció que, durante la Quinta Sesión del Concejo, los concejales Yasser Bautista y Saúl Doroteo “expresaron calificativas denigrantes en su contra”.

Cuevas advirtió que la violencia de género no será permitida y sostuvo que cualquier concejal que violente, será retirado del Concejo por desacato al orden normativo.

“Sandra Cuevas anunció que no se permitirá violencia de género en las reuniones de concejo de la demarcación toda vez que ello daña la imagen institucional e impide un buen desarrollo en los acuerdos entre concejales y autoridad”, señaló la alcaldía Cuauhtémoc en un comunicado emitido este 30 de junio.

Cuevas adviritió que no tolerará violencia de género en el Concejo (Foto: Alcaldía Cuauhtémoc)

Sandra Cuevas no precisó cuáles fueron las declaraciones por las que acusó Yasser Bautista y Saúl Doroteo por violencia de género. Sin embargo, uno de los concejales señalados compartió en redes sociales parte de la interacción que tuvo con la alcaldesa.

Fue Saúl Doroteo quien publicó un video de su discurso en el que comenzó señalando que como concejal tiene “la facultad y la atribución de supervisar las acciones de gobierno” e indicó que en ese sentido realizaba una solicitud.

Sin embargo, esto no fue lo que molestó a Cuevas sino que afirmara que la alcaldía Cuauhtémoc es un gobierno de “ocurrencias”.

“Este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en la comisión, es decir, no es una ocurrencia más de las que se está acostumbrando la alcaldía Cuauhtémoc. Simplemente que tiene respaldo de las concejalas y los concejales”, sostuvo Doroteo al solicitar la integración de una persona como supervisor del Primer Hotel para Perros y Gatos Abandonados de la Ciudad de México.

La alcaldesa se molestó luego de que un concejal acusó que su gobierno es de "ocurrencias". Crédito: FB Saúl Doroteo Neri

Cuevas interrumpió al concejal para exigirle que fuera respetuoso. Tambien solicitó a Julieta Hernández, secretaria técnica del Concejo de Cuauhtémoc, que lo bloqueara, pues no estaba dispuesta “a permitir una violencia más de un hombre”.

“Nada más un favor, deja de violentar, aquí no hay ocurrencias, ocurrencias ustedes. Vuelves a violentar y te bloqueamos, aprende a respetar, no me violentes, por favor”, expuso la alcaldesa.

En tanto, Doroteo aseguró que era Sandra Cuevas quien estaba haciendo irrespetuosa al interrumpirlo durante los cinco minutos que le fueron asignados.

Después de la sesión, el concejal aseguró que prepara una denuncia y explicó cuál fue, desde su punto de vista, el motivo de la reacción de la alcaldesa.

El concejal acusó que Sandra Cuevas se molestó porque le dijo sus "verdades" (Foto: especial)

“Cuevas no tolera que le digan la verdad de su administración. Qué raro que me sacó cuando estábamos discutiendo un punto de acuerdo que propuse e inmediatamente le iba a solicitar un informe sobre el actuar de su cuerpo de Vía Pública y otro en donde le cuestionaría la intervención de su gobierno en la Atlampa”, explicó.

Finalmente adelantó que prepara las denuncias. Sin embargo, no dio detalles acerca de esto último.

Lía Limón se lanzó contra AMLO durante sesión del Concejo

Meses atrás fue Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, quien protagonizó un enfrentamiento con un concejal de Morena.

Limón interrumpió al concejal Ángel Támariz mientras éste elogiaba la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La alcaldesa aseguró que la única actividad del tabasqueño era su conferencia de prensa matutina. Afirmó que “es lo único que hace y luego de duerme el resto del día”.

Lía Limón se lanzó contra AMLO durante discusión con concejal (Foto: Twitter @ruizmassieu)

Lía Limón también llamó “bola de inútiles” a los servidores públicos afines Morena, lo que desató el enojo de que Tamariz.

El concejal compartió el video en el que quedó registro de las palabras de Limón. La grabación causó tal revuelo que incluso Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, respondió a las acusaciones de la edil de la alcaldía Álvaro Obregón.