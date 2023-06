La mañanera de AMLO de este viernes 30 junio de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo, ánimo.

Bueno, vamos a informar. Hace unos días, una compañera reportera de un medio pidió información sobre lo que estamos haciendo para apoyar en países de Centroamérica, del Caribe, con el propósito, de atender las causas que llevan a la migración y quedamos que íbamos a informarles de la cooperación que lleva a cabo el Gobierno de México con otros países hermanos, con el propósito de que no haya migración forzada, es decir, que la gente por necesidad tenga que salir de sus pueblos, abandonar sus familias por falta de oportunidades, por falta de trabajo; también por violencia.

Entonces, estamos nosotros ayudando en lo que siempre hemos sostenido, que la migración no se da por gusto, sino por necesidad y que la migración tiene que ser opcional, no forzosa. Y hay que atender las causas, hay que crear empleos, hay que promover el bienestar de los pueblos de donde salen los migrantes, que eso es lo mejor, no los muros, no la militarización, no el maltrato a migrantes.

Y hemos estado insistiendo bastante en el gobierno de Estados Unidos para que destine fondos suficientes a planes de desarrollo. Y estamos predicando con el ejemplo, nosotros estamos llevando a cabo un plan en Centroamérica con la participación, aceptación, de los gobiernos de Centroamérica y del Caribe y hay muy buenos resultados.

Y esto que les vamos a exponer ahora ya lo estamos dando a conocer, lo estamos exponiendo en el gobierno de Estados Unidos, en Washington, con el propósito de que se apoye con recursos a los pueblos de Centroamérica y del Caribe. Si nosotros lo estamos haciendo, ellos podrían también ayudar mucho, no apostar a la fuerza, no apostar al armamentismo, apostar al desarrollo y al bienestar de los pueblos.

Entonces, vamos a presentarles lo que se está haciendo. Y aquí me acompaña la doctora Laura Elena Carrillo Cubillas, ella es la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ella les va a explicar qué estamos haciendo.

LAURA ELENA CARRILLO CUBILLAS, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AMEXCID): Gracias, señor presidente. Muy buenos días.

Pues, miren, la cooperación internacional es algo en lo que México tiene mucha tradición. Si me permiten, un poquito antes de entrar en el dato muy preciso de los programas en Centroamérica y el Caribe, quisiera dar un contexto muy general de todo lo que implica y lo que involucra la cooperación internacional para el desarrollo.

La cooperación internacional inició como ayuda humanitaria básicamente, en eso México tiene una amplia tradición. Nosotros hemos apoyado con refugio, con mucha ayuda desde que ha habido guerras en otros países o golpes militares, pero también ayudamos cuando hay contingencias o emergencias derivadas de fenómenos naturales.

La cooperación inicia así como digo, ahorita se los voy a explicar. México sigue haciendo esa cooperación, pero a nivel mundial nos dimos cuenta que para poder tener una reducción en la vulnerabilidad había que prevenir, prevenir mejor que lamentar.

Entonces, a nivel internacional, si nos apoyamos y somos más fuertes en cuanto a nuestro desarrollo, entonces bajamos la incidencia de las emergencias. Pero no sólo eso, también nos dimos cuenta que, al generar desarrollo, no lo podemos hacer de manera aislada como país porque, efectivamente, como dice el señor presidente, no es con muros como generamos el desarrollo, los muros no detienen a las enfermedades, ya lo vimos con la pandemia por COVID, no detienen la pobreza, no detienen el cambio climático. Esos son fenómenos que tenemos que trabajar en conjunto con nuestros países hermanos, ya sea los que tenemos de vecinos, pero también los que podamos tener al otro lado del mundo.

Entonces, si nos cooperamos, si ayudamos, si juntamos nuestros recursos y los unimos con los de otros países, entonces, como siempre digo, con mi peso y el peso de este país y el peso de este país y el peso de este otro país, ya tenemos cuatro pesos y entonces somos más fuertes, porque podemos llegar de forma regional, de manera latinoamericana y caribeña a nivel mundial a conseguir mejores precios, a exigir más derechos.

Y algo bien importante y ven que lo estamos haciendo, es que cuando tenemos fuerza a través de la cooperación nuestros valores como sociedad también son escuchados a nivel mundial. Tal es el caso de lo que hemos hecho en la ONU, donde hemos llegado a hacer propuestas para el bienestar del mundo y eso es precisamente por el liderazgo que tiene México, que tiene nuestro presidente a nivel mundial sobre cómo generar el desarrollo.

Entonces, bueno, empecemos por explicarles cuáles son los apoyos que hemos dado en cuanto a ayuda humanitaria, que es el origen que les decía de la cooperación. Miren, cuando fue la pandemia por COVID, México recibió mucho año, efectivamente, del exterior y también a través del Fondo México se hizo un apartado de emergencia para conseguir ventiladores intermedios, insumos, medicamentos, pero también se hicieron coordinaciones entre países de investigadores para encontrar las mejores formas de diagnosticar y medicamentos y demás.

Nosotros generamos un ventilador 100 por ciento mexicano, de factura mexicana; se repartió en México, pero también pudimos donar ventiladores a varios países de América Latina y el Caribe. Y aquí están los datos: se entregaron cuatro ventiladores a Belice, a Guatemala, a Haití, a República Dominicana, a Antigua y Barbuda, a Santa Lucía, a San Vicente y las Granadinas, a Guyana y a Surinam, a Bolivia también y Trinidad y Tobago.

Y nosotros también fuimos los primeros países en obtener vacunas para toda nuestra población y en el caso de México fue muy importante porque en cosa de meses ya toda nuestra población estaba vacunada.

Y, también, con el apoyo que tuvimos con Argentina para nosotros envasar vacunas, pudimos generar un excedente que nos permitió donar vacunas a diferentes países, acabamos donando más de dos millones 600 mil vacunas en los países que vemos aquí, que son: Guatemala, Belice, Honduras, Haití, República Dominicana, Jamaica, Antigua y Barbudas, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, en Bolivia, Paraguay, Ecuador, El Salvador.

A nosotros nos dirían: ‘¿Por qué estamos regalando cosas, si nosotros las necesitamos?’ Pues porque somos los mismos, somos familia. Nosotros tenemos familia en todos estos países y, como decía hace ratito, no hay fronteras para las pandemias. Entonces, cuando nosotros hemos necesitado ayuda, la hemos recibido sin chistar. Nosotros le hemos dado ayuda incluso a Estados Unidos cuando fue el huracán Katrina, porque así son las emergencias.

Es como con la familia: si yo tengo una urgencia, pues puedo tener un pariente que me diga: ‘Yo te presto hoy, yo te doy hoy de comer, mañana tú me apoyas cuando yo no lo tenga, ya cuando llegues a tu casa me lo pagas’. Ese es un poco el principio de la ayuda.

Y si vemos en la siguiente diapositiva, también hemos ayudado cuando ha habido huracanes a Guatemala, Honduras, Belice, Colombia—disculpen ustedes, nos falta también Cuba— donde hemos apoyado con toneladas de alimentos, con carpas, con catres, cobertores y con varios insumos eléctricos en el caso de Cuba, porque con el huracán todo el sistema eléctrico cayó.

En explosiones también, otra vez nos falta Cuba, porque el incendio de Matanzas también afectó muchísimo el combustible que pudieran tener en acceso, también ayudamos en ese sentido.

Y en el Líbano, con asistencia financiera por conducto de la Federación Internacional de la Cruz Roja, también apoyamos cuando tuvieron una grave explosión.

Ha habido sismos en el 2021, en el 2023, en el caso del terremoto de Haití con magnitud 7.1. Enviamos 35 toneladas de insumos en aeronaves de la Sedena y de la Semar; también, mil 729 toneladas de insumos a través de un buque de la Secretaría de Marina. Y fue un equipo, que era una brigada, de 30 médicos especializados, ellos llevaban su propia clínica portátil y tenían una sala de emergencia a nivel uno.

Para Siria y para Turquía este año enviamos, en el caso de Siria, también a través de las Naciones Unidas, enviamos recurso financiero y en el caso de Turquía también se enviaron más de 100 toneladas de ayuda humanitaria a través de un vuelo que también varias organizaciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitamos para que se pudiera enviar a Turquía.

Luego, ha habido emergencias, por ejemplo, en Nicaragua, tiene un resurgimiento de poliomielitis y hemos ayudado con vacunas y en el caso de Chile también estamos ahorita por enviar médicos para atender a niños con virus respiratorio sincitial.

Incendios forestales, nosotros también tenemos una amplia tradición y un gran apoyo a través de Conafor y de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar en el caso del 2020 en los incendios que hubo en California y en Arizona.

En Canadá actualmente estamos apoyando, hay 103 elementos, 100 brigadistas y tres técnicos que van a estar durante 33 días.

Y en el caso de Chile, a principios de año ustedes recordarán que también enviamos brigadas de Sedena y de Conafor, dieron atención médica y construyeron guardarrayas y se mitigó el fuego.

Esto es en cuanto a ayuda humanitaria. Pero no es todo lo que hacemos, también hemos estado trabajando de la mano con la consultoría jurídica del país, con nuestras representaciones en el exterior, en Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Cultura a través del INAH, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas.

Y hemos hecho de manera muy conjunta esta campaña que se llama ‘Mi patrimonio no se vende’ y en ese sentido todos hemos unido esfuerzos para que no salga de México ilícitamente nuestro patrimonio, pero también el patrimonio que en su momento salió de forma irregular regrese a nuestro país, porque nos pertenece. Nuestro patrimonio no es adorno, nuestro patrimonio es nuestra identidad nacional.

En ese sentido, nosotros estamos no solamente trabajando en la recuperación y el resguardo, sino también en la recuperación y en la restauración de archivos históricos, porque también nosotros tenemos una identidad muy fuerte en nuestro pasado común.

Y en el caso de América Latina y el Caribe, por las conquistas que hubo en siglos pasados tenemos mucha documentación importante para todos nosotros en diferentes archivos de América Latina y el Caribe. Y es así que con apoyo de la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller nosotros hemos podido hacer una fuerte campaña de recuperación de archivos a nivel Latinoamérica y el Caribe. Se han entregado escáners especializados a diferentes países, como digo, de Centroamérica y también ya se entregaron en Belice, San Vicente y las Granadinas, en Jamaica, en Santa Lucía y en República Dominicana ya entregamos esto.

¿Qué es lo que sucede?

Nosotros en la agencia de cooperación, a la hora de donar un escáner, lo que estamos haciendo es obtener un compromiso a cambio: cuando estas naciones reciben el escáner, se comprometen inmediatamente a que lo primero que van a hacer con ese escáner es buscar archivos históricos pertenecientes a lo que era la Nueva España y después, posteriormente, lo que fue ya nuestro México independiente. Ya estamos recibiendo documentación y eso es lo que estamos consiguiendo con esta donación de escáner. Esto escáner, una vez que encontraron la información referente a México y nos la hicieron llegar, se quedan ahí para resguardo de sus propios archivos.

También ―la que sigue― tenemos intercambios académicos. Durante el 2020 se bajó un poco el intercambio en becas porque las becas que nos otorgaban en el extranjero disminuyeron casi por completo, salvo algunos estudios que se hicieron a nivel virtual, pero ahorita ya tenemos una recuperación importante y para este año tenemos más de mil 800 becas en convocatorias abiertas que tenemos a nivel mundial. Tenemos becas en las que estudiantes mexicanos salen, pero también y de manera muy importante, estudiantes del extranjero llegan a instituciones mexicanas educativas a estudiar.

Hay otro programa, nosotros tenemos un programa que se llama Escuelas México. El siglo pasado México regaló muchos planos para escuelas públicas para que se construyeran en diferentes países de América Latina y el Caribe y actualmente nosotros tenemos más o menos 154 escuelas, estamos por tener seis más en Cuba a partir de este año. Lo que hacemos es apoyar a estas escuelas con insumos. En la medida en que nosotros podemos, hacemos donaciones de libros, pero lo más importante y lo más fuerte es la capacitación que hacemos a maestros, a veces de manera virtual y a veces de manera presencial, hay intercambio también de docentes.

Los alumnos, son alrededor de 57 mil alumnos que se encuentran en Escuelas México que se llaman México República Mexicana o algún prócer como Benito Juárez, tenemos muchas escuelas ‘Benito Juárez’ en América Latina y el Caribe.

También contamos ―si ponemos la siguiente― con los programas que son precisamente los programas de desarrollo. Estos programas no son, aunque no son programas de migración, siempre va a haber una relación directa.

Cada vez que haya más desarrollo y más oportunidades de calidad de vida en un lugar, menos va a ser la necesidad o la inquietud de migrar de manera forzada o fuera de la ordenanza y de la norma. Es por eso que el presidente López Obrador nos encargó desde la primera semana que llegamos a la Agencia Mexicana de Cooperación es precisamente generar una estrategia de desarrollo a nivel regional empezando por América Central y continuando con el Caribe y más adelante también América del Sur, en donde estamos dando asesoría.

¿Qué es lo que sucede?

Nosotros tuvimos un diagnóstico, en donde vimos que la mejor forma de generar desarrollo es promoviendo el medio ambiente, promoviendo la educación, promoviendo el desarrollo económico, el intercambio de productos y los programas que nos ayudan a cubrir todas esas sugerencias para generar el desarrollo y asegurar el desarrollo de la región son precisamente Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo en Futuro, que ya funcionan en México y entonces el aprendizaje que nosotros tenemos a raíz de estos programas sociales lo estamos trasladando tomando en cuenta la normatividad local de cada país y la realidad de cada país, pero con la base, lo importante que es asegurar el desarrollo.

Entonces, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro son programas sociales de transferencias directas condicionadas y esto quiere decir que la agencia de cooperación está dando recursos directamente a las y los beneficiarios de estos programas en estos países, se les da un estipendio mensual y también se les dan insumos en el caso de Sembrando Vida. Pero lo más importante es la capacitación que se recibe a cambio de estos insumos para, en el caso del campo, es la capacitación para hacer un programa mensual de productividad, de producción de cada parcela.

Y en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo mismo que pasa en México, los jóvenes necesitan una oportunidad, una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, pero no se les otorga porque no tienen experiencia, pero mientras no se les otorgue esa oportunidad nunca van a adquirir la experiencia, se hace un círculo vicioso que nosotros lo vamos a revertir en un círculo virtuoso.

La particularidad de Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica es que hay muchos jóvenes que simplemente por el hecho de vivir en cierta colonia las empresas nunca, nunca, pensaban en darles una oportunidad de empleo o algo parecido. Cuando llega México como país a ser aval de cada Joven Construyendo el Futuro en Centroamérica, entonces las empresas tienen la confianza de otorgarles ese espacio.

No es un trabajo formal, es una capacitación en la práctica dentro de las empresas y esa capacitación se les va a quedar para siempre, ese aprendizaje se queda para siempre. Y muchos de ellos, ya lo veremos más adelante, pero muchos de ellos, más del 40 por ciento obtienen un empleo formal, ya definitivo, en donde se capacitaron, o deciden regresar a estudiar y también ahí se apoya para conseguir becas.

Entonces, bueno, si tuviera yo tiempo más adelante podría yo entrar en mucho más detalle de todo lo que implica arrancar y aplicar y mantener estos programas en Centroamérica y el Caribe, pero sí les quiero comentar que nosotros hemos sido evaluados por consultoras externas y también por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y entre las evaluaciones encontramos que la productividad en las parcelas, en casi todas, se duplicó y hasta se triplicó la productividad.

Hay muchos jóvenes en Sembrando Vida en Honduras y en El Salvador, que es donde tenemos la primera etapa. Y nos hemos encontrado jóvenes que tenían una parcela, allá se llaman manzanas, que son alrededor de 700 metros cuadrados y, entonces, tenían una manzana y con el excedente que hicieron, con lo que vendieron de sus cosechas con Sembrando Vida, que tienen entre dos y tres cosechas al año, pudieron rentar más parcelas aledañas.

Acabo de platicar el otro día en Honduras con un joven, él tiene 20 años de edad y ya tiene seis parcelas rentadas, además de la él. Ya se asoció con otros jóvenes porque lo que están viendo, además, es que ya tienen su producción en venta asegurada, porque ya tienen mejor calidad en sus productos.

Y algo bien importante es que estamos generando también de manera comunitaria biofábricas y viveros, que ahora ya son empresas comunitarias porque el excedente que tienen de la biofábrica en cuanto a fertilizantes e insecticidas lo están vendiendo a las comunidades aledañas. Y lo mismo los viveros, son viveros que tienen gracias, también, al apoyo de las secretarías aquí en México que dieron asesoría, son viveros que tienen una planta con una esperanza de vida mucho mayor al mercado.

Por ejemplo, una planta que tú siembras tiene más o menos un 50 o 60 por ciento de esperanza de vida de que no se te muera la planta en los primeros meses después de sembrarla. Los viveros de Sembrando Vida en México y que también sucede en Centroamérica, esos tienen una esperanza entre 80 y 90 por ciento, entonces, se eleva completamente la productividad de todo el vivero.

Y otra cosa importante es que muchos de estos beneficiarios, esta es la primera vez que tienen acceso al sistema bancario, que tienen tarjeta bancaria. Entonces, al saber que tienen asegurados unos meses con un depósito que se hace directamente del Banco del Bienestar de México a la cuenta bancaria de cada beneficiaria, de cada beneficiario. Están aprendiendo a ahorrar y además están teniendo acceso a crédito.

En el caso de Honduras incluso ya algunos beneficiarios decidieron unirse en grupos de 14, 20 y hasta 30 y tienen cajas de ahorro y con eso el banco les está otorgando créditos.

Entonces, ¿qué es lo que sucede?, que tenemos una experiencia que está generando empleo, no es empleo formal de facto, pero sí tiene todas las características de un empleo donde México está siendo aval, donde México les está dando una calidad de vida y donde las personas pueden aspirar a pensar en el futuro dentro de sus países.

Tenemos, en el caso de Sembrando Vida, empleos directos, 40 mil en El Salvador y Honduras juntos, pero todas esas personas en el campo siempre que subcontratan a alguien que les ayude, una, dos personas; entonces, por lo menos estamos generando adicionales; en empleos indirectos, más de 44 mil, que dan 84 mil 947, entre los empleos que tuvimos en la primera etapa de El Salvador y Honduras con Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Pero ya estamos en el 2023 trabajando en Guatemala, Belice y Cuba en una primera etapa y la segunda etapa de Honduras y El Salvador, entonces nosotros pensamos que para finales de este año, adicional a los 84 mil empleos que se generaron, vamos a poder alcanzar hasta 148 mil empleos de personas que mientras están en el programa, ya lo vamos a ver ahorita, no tienen intención de migrar.

Si quieren, vemos la siguiente diapositiva. La evaluación que nos hizo PNUD encontró que, al principio del programa, cuando hacíamos las inscripciones, estos son los porcentajes que nos dijeron en ese momento, ya entrando al programa, que tenían la intención de migrar.

Al final del programa, o sea, el año pasado, se les volvió a preguntar y después del proyecto en El Salvador, en Sembrando Vida, sólo el 6.6 por ciento consideraría migrar y en el caso de Honduras sólo el 1.8 por ciento consideraría migrar.

En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, el 11.4 por ciento en El Salvador consideraría migrar después de haber formado parte del programa y el 8.5 por ciento en Honduras consideraría migrar después de haber formado parte del programa. Ese es un éxito. Si alguien tiene una oportunidad de tener calidad de vida, tiene una esperanza de desarrollarse en su tierra, con su familia, con sus seres queridos, con su cultura y con sus tradiciones, no va a querer salirse de ahí con inseguridad, con la vulnerabilidad que eso implica y con todas las complicaciones que pueden incluso poner en riesgo su vida.

Si ponemos la siguiente, vamos a encontrar este análisis que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue ir a las estaciones migratorias de México y ver. En las estadísticas hicimos un análisis estadístico de dónde provienen, de qué comunidades provienen las personas que estuvieron llegando durante el 2021 y principios del 2022 a las estaciones migratorias en México y esto lo que quiere decir es que son personas que están tratando de migrar, pero no cuentan con la documentación necesaria y están arreglando esa situación.

Bueno, nosotros vimos que del 2021 y del 2022 para la fecha de hoy, que es principios del 2023, habían reducido en prácticamente todos los departamentos de los países se había reducido la migración, pero encontramos una relación donde hemos trabajado más y sobre todo en Sembrando Vida. La reducción de población que estuvo llegando a México a principios de este año es, en el caso de Ocotepeque, en Honduras, hasta del 89.5 por ciento; o sea, personas que llegaban de comunidades donde estamos trabajando.

En el caso de Valle, menos 73.9; Francisco Morazán, menos 68.8; y Comayagua, menos 65.8. Son los datos más relevantes para el país.

Y en el caso de El Salvador, en San Vicente se redujo en 47.8; en Chalatenango se redujo en 50 por ciento; y en Ahuachapán también en 50 por ciento; en Cuscatlán hasta 75 por ciento. Cada vez están llegando menos personas queriendo migrar de los municipios, de las comunidades en las que tenemos más fuerza y más presencia.

Y, bueno, nada más para terminar con algunas consideraciones, sería comentarles que nosotros en la Amexcid no estamos, por instrucción del presidente, no estamos tratando de desaparecer la migración. La migración ordenada es positiva, todos nuestros países se conforman precisamente de comunidades de personas que vinieron de otro lado y eso nos enriquece, el problema es que sea desordenada, el problema es que sea irregular y fuera de la norma, que sea forzada, que una persona no le quede de otra más que arriesgar su vida para ir a otro lugar, eso es lo que no queremos, especialmente en niñas, niños y jóvenes.

Promover el desarrollo es la mejor estrategia para mitigar la migración forzada. Promover el desarrollo nos conviene a todos. Promover el desarrollo no es regalar lo que nos falta a otros países, es una inversión. Es como si entre amigos o entre parientes quisiéramos hacer una empresa; no es que a fuerza todos tenemos que poner lo mismo, cada quien pone lo que tiene, alguien va a incorporar un recurso económico, alguien le entra con trabajo, alguien con asesoría o con conocimientos, eso es cooperar, eso es lo que estamos haciendo con Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Nosotros le estamos entrando con conocimiento, pero también los países que reciben están aportando conocimiento de sus propios países, están aportando su trabajo y eso nos va a convenir a todos porque vamos a tener a quién venderle, a quién comprarle más barato cuando ellos produzcan, como ya lo estamos viendo, una mayor productividad de cosas que a veces nosotros traemos del otro del mundo y que ya las vamos a poder comprar acá. Y nosotros, si tenemos jóvenes, todos, que estén preparados, que estudien o que tengan un empleo donde se sientan satisfechos o donde le puedan aportar económicamente al país, eso le conviene a toda la región.

Entonces, si nosotros hiciéramos un cálculo, nosotros consideramos que, por ejemplo, todo el sistema de regulación migratoria, pues que si las patrullas, que si tener los espacios donde tienen a los migrantes, más la deportación que hacen de cada migrante a su país de origen, bueno, ese sistema cuesta alrededor del triple por persona devolverlo a su país de lo que les habría costado mantenerlo en su país, mantenerlo en su país trabajando en Sembrado Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro durante un año; a nosotros nos cuesta el doble, o sea, nosotros invertimos en todo este sistema de que las personas entren de manera regular, como lo hacemos cualquier mexicano cuando entramos a nuestro país nos piden nuestro pasaporte, eso es por seguridad de nuestro propio país y de todos los demás.

Bueno, nosotros, todo el peso que nosotros estamos invirtiendo en programas de desarrollo es algo que no solamente nos estamos ahorrando en programas migratorios, pero también estamos asegurando un futuro mejor para todas y todos.

Ahora, tenemos un video para presentar testimonios. Este video, quiero aclarar, no lo hizo… Es un video que sale de una evaluación externa que nos hicieron.

Es cuanto, señor presidente.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN HOMBRE: El proyecto Amexcid Sembrando Vida ha sido de mucha ayuda para nosotros.

INTERVENCIÓN MUJER: Pues, con esa ayuda que ellos no han dado nosotros aprendemos mucho.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Y es la primera vez, en los 32 años que tengo de vida, que un proyecto funciona de verdad.

INTERVENCIÓN HOMBRE: S, sabíamos sembrar, maíz, frijol, arroz, tomate en algunas ocasiones, pero no sabíamos las técnicas, cómo trabajar hoy en día.

INTERVENCIÓN MUJER: Ahora visto el cambio. Yo nunca había tenido tan siquiera una mata de plátano.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Gracias a los químicos que hemos elaborado en la biofábrica hemos tenido una excelente cosecha de papaya.

INTERVENCIÓN MUJER: El proyecto en sí, como tal, realmente ha traído un plus en especial a la población mujer, a la población femenina. Como mujer, este proyecto nos ha empoderado mucho.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Tenía pensado migrar, pero ahora con la ayuda que estoy recibiendo he logrado trabajar mi parcela, entonces producir mis alimentos y también recibir un beneficio económico me ha servido de mucho.

INTERVENCIÓN MUJER: Mi esposo y yo, él estaba planeando emigrar, pero desde que vino esa ayuda ya nosotros queremos estar aquí mejor.

INTERVENCIÓN MUJER: Y esperamos que nos siga dando para no seguir emigrando, porque tenía planes de irme del país y con esta ayuda mi sueño de ir a Estados Unidos ya quedó atrás.

INTERVENCIÓN MUJER: El impacto más grande y lo hemos experimentado todos los que estamos aquí es desde el punto de vista económico, social y ambiental.

INTERVENCIÓN MUJER: Las prácticas que hacemos, vemos que son buenas y vemos que nos ayudan a cuidar nuestro medio ambiente.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Yo quería aportar a mi casa, quería hacer algo, pero no podía.

INTERVENCIÓN MUJER: Él acaba de salir no tenía planes y no tenía trabajo.

INTERVENCIÓN MUJER: Y yo me di cuenta del programa por medio de internet y llegué acá, me entrevistaron, quedé, me explicaron cómo iba a ser el proceso.

INTERVENCIÓN MUJER: La capacitación nos ayuda a lo que es hablar con los clientes, a desenvolvernos mejor y cosas que no sabíamos antes.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Y para mí ha sido la oportunidad más grande. Gracias. Por medio del proyecto, pues, voy a agarrar mi primer empleo formal.

INTERVENCIÓN MUJER: La motivación para los jóvenes que el incentivo económico llega directamente a ellos y no pasa tal vez por autoridades municipales, por el gobierno y demás.

INTERVENCIÓN MUJER: Habíamos pensado migrar junto con mi mamá, íbamos a ir hacia España. Gracias a Dios, mi negocio está creciendo, entonces ya no tengo la necesidad.

INTERVENCIÓN MUJER: Aquí no sólo son Jóvenes Construyendo el Futuro, sino que son jóvenes construyendo sus sueños también.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Y esperamos que esto puede seguir en una segunda tanda o réplica, como le llamamos, o una segunda etapa y luego una tercera.

INTERVENCIÓN MUJER: Gobierno de México.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos acá. Ayer fue la derecha, vamos a la izquierda.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa.

Señor presidente, creo que sí es un tema obligatorio los acontecimientos que se dieron ayer en Morelia tras el asesinato de Mora, que… Sí, en Morelia, Michoacán. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cuál sería su opinión tras todos estos acontecimientos que se están dando? ¿Cree que esto es algo que está… pues que podría desestabilizar tras todos estos acontecimientos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, mire, es muy lamentable lo que sucedió. No deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho.

Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado, este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense que hubo un narco-Estado en México durante el gobierno de Felipe Calderón. El secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros.

No hay que olvidar que, de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra, precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente, ahí cerca de Buenavista, en Apatzingán, fue de sus primeros actos de gobierno, malaconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras, las agencias extranjeras, para buscar legitimidad, porque se habían robado la Presidencia de la República; entonces, le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero.

Todavía, creo que tenemos por ahí la imagen, donde llega allá, donde ayer asesinaron a Hipólito Mora, sí, en el municipio de Buenavista, muy cerca de Apatzingán, ahí llega vestido de militar y declara la guerra, al mismo tiempo que su secretario de Seguridad Pública está vinculado con organizaciones del crimen organizado. Y se combatía a unas bandas y se protegía a otras, eso era lo que sucedía.

Y termina ese sexenio de horror por asesinatos, masacres, desaparecidos y el nuevo gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando a guardias civiles, autodefensas. Los delincuentes de entonces declaraban que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales. Ponen a pelear al mismo pueblo, enfrentan a unos con otros.

Entonces, todo eso es lo que heredamos. Y estamos llevando a cabo otra estrategia, por cierto, muy cuestionada por estos que aplaudían la represión o se callaban con la violencia que imperaba. Es más, llegaban a acuerdos los medios de información con el gobierno para no difundir noticias que tenían que ver con la violencia, muy distinto de lo que pasa ahora; hoy es ocho columnas este lamentable hecho en el Reforma y seguramente en todos los medios, con honrosas excepciones, pero antes se callaban por completo.

Entonces, estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo las causas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos; no lo vamos a hacer, ya no es la misma estrategia y estamos avanzando, atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, garantizándoles la oportunidad de estudio, de trabajo y también buscando que las autoridades no estén al servicio de la delincuencia, como era antes, que la Policía Federal que existía, ahora Guardia Nacional… Hoy, por cierto, se cumplen cuatro años de la creación de esta institución y está dando muy buenos resultados, tiene aceptación de la gente.

También contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y todos los días estamos enfrentando el flagelo de la violencia.

Claro, se enraizó mucho, pues lo promovieron, era una forma de vida, abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes y se dedicaron los gobernantes y los de la cúpula económica a saquear a México y al mismo tiempo descuidaron y toleraron la delincuencia organizada, descuidaron al pueblo y toleraron las acciones de la delincuencia organizada.

Entonces, todo eso lo heredamos. Y ahí vamos avanzando y no es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar, vamos avanzando en Michoacán y en todos los estados. Claro, un crimen de esto es lamentable y al mismo tiempo muy mediático.

INTERLOCUTORA: ¿Y qué información le han dado hasta el momento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De que ya había el antecedente de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora, ya habían ocurrido atentados. Había pedido la protección del gobierno, tengo la información que el gobierno del estado le daba protección; sin embargo, pues no fue posible evitar que lo asesinaran.

El gobernador ha declarado que habló con él para que saliera de ahí, de La Ruana, que se fuera a Morelia. Tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre y se necesita más protección, o sea, que es lo que se está haciendo, ¿no?, básicamente.

INTERLOCUTORA: ¿Se van a desplegar más…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos allá, incluso se han creado cuarteles.

Y si vemos datos sobre homicidios en los últimos tiempos en Michoacán, ha habido una disminución de homicidios en Michoacán, pero al suceder estos hechos lamentables pues se causa preocupación y los periódicos y los medios de la derecha, conservadores, pues aprovechan para echarnos la culpa, muy amarillistas, alarmistas y muy hipócritas, mucho muy hipócritas, pero, bueno, ya lo hemos dicho, esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía.

Qué puedo pedirle en el sentido de que actúen con ética los del Reforma, si para ellos la moral es un árbol que da moras y ellos son conservadores ultras y están en contra de nosotros. Lo que quieren es regresar por sus fueros, ellos y sus patrocinadores, sus jefes, para que México vuelva a ser lo que era antes.

Eso es lo que dice: ’¡Qué barbaridad! ¡Se está destruyendo a México!’, cuando los que causaron toda esta decadencia que estamos enfrentando fueron ellos, que se dedicaron a robar, a saquear a México y se asociaron con la delincuencia, promovieron la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco y se puede probar, nada más que está muy difícil convencerlos y tratan de manipular con sus periódicos, con su radio, con la televisión.

Afortunadamente la gente sí sabe lo que está sucediendo, sabe que todo esto viene de atrás, tiene que ver con organizaciones que se crearon desde Salinas, bueno, desde antes, desde Miguel de la Madrid, que surge Caro Quintero, los del cártel de Sinaloa de tiempo atrás; más con Calderón; con Fox Los Zetas, con Calderón toma mucha fuerza el grupo de Guadalajara, los que existen, los que existen en la actualidad.

Y ahí vamos avanzando, pero tenemos que seguir, darle continuidad a la política que se está llevando a cabo. Y es muy lamentable que pierda la vida cualquier persona, siempre es muy triste.

INTERVENCIÓN: ¿Qué opina de lo que dijo Calderón ayer y Silvano?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que son muy hipócritas, es a lo que me refiero.

No quiero, por respeto al difunto, hablar de los antecedentes en general, pero hay testimonios de hace 10 años, pero videos, por ejemplo, de este señor ‘la Tuta’, búsquenlos, él se declara delincuente y explica lo que está sucediendo, hace 10 años. ¿Y cómo Calderón va a opinar?, ¿Con qué autoridad moral, si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo?

¿Por qué no explica qué pasó durante su gobierno cuando su secretario de Seguridad Pública estaba vinculado a la delincuencia? ¿Por qué era su brazo derecho? ¿Y qué hicieron en ese entonces en Michoacán? Si considera que le funcionó la guerra que le declaró al narcotráfico desde Michoacán, si está consciente de que durante su gobierno se masacró a seres humanos y eran más en los enfrentamientos del Ejército y de las fuerzas públicas contra delincuentes, eran más los muertos que los heridos y los detenidos, que el índice de letalidad es el más alto que ha habido en la historia de México, de los más altos en la historia del mundo.

Pero todavía —porque así son los conservadores, muy hipócritas, sepulcros blanqueados— todavía se atreven a hablar de esto. Le recomiendo que vea el video para refrescarle la memoria, del 2013, terminando su gobierno y entrando Peña, un video de ‘la Tuta’. Más datos, había una vaca atrás y él estaba hablando y aceptando que él era delincuente, pero explicando cómo había una asociación delictuosa, cómo existían componendas entre la delincuencia y las autoridades.

Y ojalá lo vea la gente del Reforma, no Junco porque… sino los articulistas y periodistas y sobre todo los jóvenes porque estamos hablando de hace 10 años entonces un joven que tiene ahora 20, tenía 10, como para tener los antecedentes. Como siempre decimos, no puede haber texto sin contexto, no se puede ver el asesinato lamentable del señor Hipólito Mora hoy sin conocer los antecedentes.

INTERVENCIÓN: ¿Va a heredar un país más seguro?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y estamos avanzando en eso. Ahora se los voy a probar. A ver, ¿por qué no pones la gráfica?

Porque hablaste de Silvano, ¿verdad?, el que fue gobernador de Michoacán, sí, candidato del bloque conservador. Pero él no va a ser, ¿eh?

INTERVENCIÓN: ¿Quién va a ser, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya les dije, ya lo decidieron los oligarcas, estos mismos, estos mismos, los que se creían los dueños de México y los del Reforma.

Miren, estos son homicidios en Michoacán, teníamos más problemas. Este es Silvano, hasta por acá lo dejó. Y empezó a bajar.

Ahora pon homicidios nacionales. Hay que estar informando, informando, informando, porque es una guerra de mentiras en los medios de manipulación, nacionales y extranjeros. Así iba, aquí llegamos nosotros, estos son homicidios y esto es lo que hemos logrado con el trabajo diario, sin contubernios, sin vinculación con la delincuencia, sin corrupción, sin impunidad. Pero imagínense lo complejo de detener esto, esa tendencia.

Claro, si vemos otros delitos, hemos avanzado más. En el robo en general, secuestro, ha habido una disminución como del 70 por ciento y así en casi todos. Este es el que más nos ha costado porque dejaron las bandas y 75 por ciento de estos homicidios tiene que ver con enfrentamientos entre bandas.

Y ahí estamos y lo que queremos es quitarles los semilleros, que no puedan enganchar a los jóvenes y eso lleva tiempo, pero es ir a la segura, con empleo y con estudio.

¿Por qué no pones el de los sexenios? Esto es. Aquí es Salinas, creció 9.2; con Zedillo bajó, 31.2; con Fox aumentó, 1.6; aquí fue, este es el campeón, el que opina, el que tiene mucha autoridad moral, 200 por ciento y en estos dos años fueron los años de mayor letalidad, donde les decía que en enfrentamientos eran más los muertos que los heridos y detenidos, porque la consigna era rematar a los heridos, era el ‘mátalos en caliente’ y pues es García Luna; y con Peña, cuando les hablo de ese video, aquí en el 13 y baja y vuelve a subir y nos deja aquí.

Nos cuesta trabajo estabilizar y ahí vamos bajando, 17 por ciento menos y espero que sea más.

Claro, el periodista mejor pagado de México y uno de los mejores pagados del mundo que se llama Jorge Ramos, dice: ‘Es el sexenio con más muertos’. Pues sí, sí, pues por esto, porque lo agarramos aquí.

No fuésemos el sexenio con más muertos si esto lo hubiésemos bajado así, pero, imagínense, años de corrupción, de impunidad, de contubernios. Pero eso no lo toman en cuenta, porque no son objetivos y además porque son empleados de la mafia del poder, de la oligarquía que domina.

Y son muchos, no sólo es este periodista, es Loret de Mola y para qué los menciono, para qué les hago propaganda, Ciro, Carmen Aristegui, nada más que ella engañó durante mucho tiempo; porque simulaban que hacían un periodismo profesional, independiente, objetivo, de la sociedad civil, cuando en realidad era pues un conservadurismo moderado, suave, simulado.

¿Dónde está escribiendo Carmen Aristegui?

Pues en el Reforma.

¿Dónde inició su periodismo? ¿Quién fue su maestro?

Ferriz de Con.

Entonces, por circunstancias hubo un tiempo que abrió espacios, había denuncias, le hacía falta al régimen eso; y ahora que, como decía Juan Álvarez, el liberal guerrerense, ‘esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse’, pues ya no hay margen para la simulación: estás con el conservadurismo, con la reacción o estás con la transformación, no hay más.

INTERVENCIÓN: En cuanto a la queja de los familiares, quienes viven en el municipio, es…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: …es que no había municipales, estatales, que incluso integrantes de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es mentira.

INTERVENCIÓN: Tardaron en llegar más de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, es mentira eso.

INTERVENCIÓN: Traía escolta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, traía su escolta y hay una base ahí.

Llegaron a sostener que las balas, por ejemplo, eran del Ejército y es completamente falso. Fueron muchos tiros, casi mil y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el Ejército. Pero yo pues comprendo, ¿no?, el dolor y el enojo de los familiares, pero también no se debe de mentir. ¿Qué propósito tendría que se dejara sin protección a alguien que puede perder la vida, si estos casos, además de lamentable, los usan nuestros adversarios para atacarnos, como es público y notorio?

¿No tienes cómo, cuál fue las ocho columnas del Reforma? Nada más para que vean, pues. Es el Alarma!, nada más que dirigido a nosotros. Porque la revista Alarma!, que existía antes, pues era de pura violencia. Pero esto es dirigido a nosotros y a manipular. Es el Alarma! de nuestro tiempo.

¿Ustedes creen que una portada así se publicaba en la época de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto? Consíganla en la hemeroteca y me la traen, algo parecido a esto.

Muy bien.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, y, bueno, ya tomando otro sentido, para el día de mañana se espera un lleno aquí en Zócalo. ¿Usted consideraría que sería la última vez que usted llenaría el Zócalo?

Y, rápidamente, también preguntarle de estos programas de los que se habló, de apoyo a América Latina y a América del Caribe: ¿qué países serían los que quedarían todavía pendientes para entrar en los programas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues el sábado, mañana, están todos invitados, vamos a celebrar cinco años, porque también eso es importante, que se internalice, llevamos cinco años del triunfo y de gobierno cuatro años y medio, imagínense, para enfrentar 36 años de corrupción, de saqueo, de contubernios, de impunidad.

Son cinco años apenas del día histórico en que el pueblo decidió apoyarnos para iniciar una transformación en el país y cuatro años y medio de gobierno y hemos avanzado muchísimo porque hemos trabajado de manera intensa. Entonces, sí es motivo para celebrar y para seguir adelante con la transformación y no permitir retrocesos, no permitir que se regrese al horror y a la corrupción, porque quieren los grupos que dominaban y que causaron la tragedia de México, quieren regresar por sus fueros, ese es el propósito, quieren seguir robando y quieren seguir humillando al pueblo de México, nada más que se van a quedar con las ganas.

INTERVENCIÓN: ¿Llenará más veces el Zócalo o esta será la última?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ¿cuántas veces más?, pues no sabemos, pero así hemos luchado siempre, con la movilización de los ciudadanos, con el respaldo de los ciudadanos. Sin duda, somos los que más veces hemos convocado al Zócalo, ahí sí en toda la historia y pues tenemos que seguir.

Ahora que tengo que posar para el retrato que va a quedar, en una de esas ni lo pongo, pero como se ponen los retratos de los presidentes aquí en el corredor, ¿cómo aparezco?, pues lo que estoy viendo es que voy a abrir el balcón, no el central, cualquier otro balcón o el central y el Zócalo, porque yo me debo al Zócalo, a la plaza.

En el Zócalo hemos enfrentado los fraudes electorales, el desafuero, todas las defensas al pueblo, la defensa del petróleo, la lucha contra los de la mafia del poder, todo se ha hecho o se ha llevado a cabo en el Zócalo.

Entonces, no sé cuántas veces más. Sí, desde luego, el día 15 que es el Grito, el Zócalo. Y después viene el quinto aniversario del gobierno, el 1º de diciembre, pero a lo mejor en eso no, pero sí para el 24, ya sea recordar a Cárdenas por la expropiación o recordar a Juárez, el 21 de marzo y ya prepararnos para entregar la banda el 30 de septiembre del año próximo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya es bastante Zócalo.

INTERVENCIÓN: ¿Será el último evento de Rocío Nahle como secretaria de Energía? Se dice que ella aspira a una gubernatura en Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, no sé.

Pero vamos a continuar.

INTERLOCURA: Sobre los países centroamericanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, sobre el apoyo a América Latina, a nuestros hermanos y vecinos de Centroamérica, del Caribe, va a continuar el apoyo.

Y son acuerdos que se tienen con los gobiernos. Hemos platicado con el presidente de El Salvador, hicimos compromisos. Él estuvo aquí al inicio de su gobierno, luego, fui yo y acordamos una segunda etapa para el programa de cooperación con El Salvador.

Tenemos, también, acuerdos con la presidenta de Honduras, con la señora Xiomara y estamos trabajando bastante bien.

Con el primer ministro de Belice, se demoró un poco la cooperación con Guatemala, no había acuerdo, pero ya se logró, ya vamos avanzando.

La cooperación con Cuba se ha dado desde el principio, muy bien, hay ayuda mutua entre nuestros pueblos, nuestros gobiernos, en el caso de Cuba.

Ayudamos a Haití, que lo necesita mucho, mucho, mucho. Mandamos alimentos en barcos de la Secretaría de Marina, en situaciones muy difíciles porque había mucha confrontación, violencia, incluso no podían arribar los barcos con la ayuda humanitaria porque había disparos y sí logramos nuestro propósito de ayudar y lo vamos a seguir haciendo en todos los casos, en todos los casos, por la solidaridad de nuestro pueblo con otros pueblos. Lo que aquí mencionó Laura, ¿no?, que tiene que prevalecer la fraternidad universal.

Ahora, por ejemplo, estamos ayudando a Canadá que está padeciendo de incendios, muchos incendios y hay brigadas nuestras trabajando allá.

Y vamos a seguir cooperando también con Estados Unidos, incluso hay un programa en puerta para apoyar a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, allá, la cooperación de México con Estados Unidos, en Estados Unidos, que también se necesita, hay quienes requieren el apoyo; aunque parezca increíble, hay mucha gente pobre y necesitada en Estados Unidos.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy la periodista María Luisa Estrada, del estado de Jalisco, del medio de comunicación La Grillotina Política.

Traigo diferentes temas, pero solamente para ahondar, si usted me lo permite, en tema de seguridad, también cabe mencionarlo, me estoy especializado en materia de seguridad. Sé que usted tiene que cuidar la investidura presidencial, pero también la labor de un periodista es completar información o sacar a la luz la información, porque, efectivamente, desafortunadamente están utilizando el asesinato de Hipólito Mora de una manera muy vil y muy deleznable, empezando por Milenio; porque no nada más es el Reforma, es el Milenio, es Grupo Imagen, es El Universal, también esto se va a las televisoras.

Se anduvo monitoreando y anduvimos monitoreando las televisoras, las noticias, a partir de que se empezó a correr el rumor del asesinato de Hipólito Mora y cada vez va en aumento la manera tan vil y deleznable que se está manejando en este tema.

Tiene razón que sin contexto pues no hay un texto, no hay una actualidad, porque el señor Hipólito Mora, junto con el doctor Mireles, en el 2013, cansados por los abusos de Los Caballeros Templarios que encabezaba ‘la Tuta’, que hoy se encuentra preso, con una pena, si mal no recuerdo, de 48 años de prisión en el Altiplano, pues resulta que ellos se levantan en armas por la complicidad que había y por los estragos que había dejado la guerra contra el narco que convoca y que lleva a cabo el expresidente Felipe Calderón.

También cabe mencionar que quien saca a la luz el tema de la complicidad que había con la hermana de Felipe Calderón, ‘Cocoa’ Calderón, que hoy se encuentra en Zamora, Michoacán, precisamente porque el presidente de Zamora, Michoacán, pues resulta que inventó un cargo en donde la puso al frente, que se llama el cargo ‘en defensa de la seguridad de Zamora’. Y puso a la hermana de Felipe Calderón, ‘Cocoa’ Calderón y pues, bueno, la justificación fue que el cabildo había votado todos a favor.

Bueno, pues el punto es que quien saca a la luz esta complicidad es el periodista J. Jesús Lemus Barajas en un artículo, porque en unas declaraciones el expresidente Felipe Calderón menciona que estaban buscando y que se estaba haciendo un trabajo arduo para encontrar a Los Caballeros Templarios, que en ese entonces son los que estaban sembrando el terror en Michoacán. Y él, yo creo que no se dimensionó la magnitud, el chiste es que pública en un diario local pues para qué le hacía al cuento, si era muy fácil preguntarle a su hermana, ‘Cocoa’ Calderón y que ella le podía decir dónde se encontraba ‘la Tuta’. Eso le costó tres años y cinco días de prisión.

El hoy fiscal general de Guanajuato precisamente, Zamarripa, lo torturó durante tres días y de ahí se lo llevan a Puente Grande, Jalisco y pues fue un infierno.

En fin, el punto es que sí resulta grotesco ver en Twitter que el expresidente Felipe Calderón, que Vicente Fox, que fue el artificie también de darle vida a un ser deleznable que era ‘Mama Rosa’ —si ya no se nos olvidó, como dice usted, para los jóvenes— que fue el padre de los secuestros porque muchos hijos de empresarios en el sexenio de Vicente Fox perdieron la vida de una manera muy lamentable y había una complicidad muy fuerte del gobierno. En ese entonces ya traía Vicente Fox a Genaro García Luna y posteriormente, bueno, ya ponen a Genaro García Luna al frente de la secretaría.

Pero sí resulta grotesco que salgan en Twitter a lamentar el fallecimiento, el asesinato de Hipólito Mora, cuando ellos mismos fueron persecutores de ellos, porque no hay que olvidar que también al doctor Mireles lo persiguieron y esto ya fue en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que a través de su secretario de Gobernación y también su secretario de Secretario de Seguridad, el hoy respetable senador Osorio Chong, alentaron lo que son las autodefensas, ¿por qué?, pues porque, según ellos, era más preferible tenerlos de su lado.

Y de ahí le inventaron delitos al también fallecido doctor Mireles, quien lamentablemente también pierde la vida en la pandemia.

Y, pues, bueno, ahí también cabe mencionar, pues el consejero de Enrique Peña Nieto, quien era conocido como ‘el Mirrey’, que muchos lo deben de recordar porque es muy reciente, en donde también él fue el que incitó a levantarse en armas en Michoacán y las autodefensas.

Para cerrar este tema, doy todo este contexto porque, como usted saca en el encabezado de El Universal, lo que pasó en Guanajuato, pues, bueno, imagínense si el fiscal general Zamarripa torturaba, sacaba, inventaba y fabricaba delitos, pues ¿de qué no va a ser capaz?

Y otra de las cosas, en el tema de materia de seguridad, no sé qué tanta posibilidad existiría en que fuera un poco más abierto el gobierno federal en este tema, en esta materia, porque también el hecho de hermetizar mucho la información da pauta a las viejas prácticas, que es la especulación: ‘me imagino’, ‘me supongo’, ‘me dijeron’, ‘me dijiste’, ‘dijeron que dijiste’, así es como se están manejando.

Otra de las cosas que yo he observado es que ya todos estos medios también están en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero la red más violenta es Twitter, porque no hay un control sobre lo que se publica. Y me refiero a Milenio, a Grupo Imagen, me refiero también a la televisión de paga, en donde sacan una sección de 100 palabras y todos en contra, en contra y mentiras y mentiras y desinformación y sacan ese spot.

También ya hicimos un análisis durante una semana y ese spot lo sacan aproximadamente cada 30 minutos, cada 35 minutos sacan el spot y es referente con su gobierno, ‘el presidente Andrés Manuel es esto’ y es un spot que dura muy poco porque son 100 palabras y en 100 palabras siembran la famosa duda razonable.

Y la otra, sabemos que el 30 por ciento de la población de este país solamente cuenta con internet, el 70 por ciento no tiene internet. ¿Y qué hay con desmentir también a los medios televisivos?

Milenio, nosotros tenemos la prueba que ha publicado información falsa, porque nosotros hicimos un reportaje el año pasado donde fuimos cuatro colegas y una servidora a recorrer todo tierra Caliente, porque nosotros teníamos que saber qué estaba pasando. Todos, periodistas en materia de seguridad. Y nos fuimos de espalda porque resulta que precisamente por esas fechas Miranda de Wallace sacó una denuncia en Twitter con un video en donde supuestamente había una balacera; nosotros estábamos justo en ese momento y en ese lugar. Ahí están las imágenes, ahí está el reportaje, ahí están las fechas, no hay pierde.

Entonces, nosotros lo que nos venimos a dar cuenta es que montan los videos y sólo le meten el sonido y hacen esto, o sacan imágenes de otros lados o sólo apuntan al cielo, pero el sonido metiéndolo. Y lo saben bien aquí, que metiendo y filtrándolo, separando el sonido ambiente, se dan cuenta que las imágenes corresponden a otros temas.

A lo que voy es que lo publicó Proceso, como que había un fuerte enfrentamiento. Nosotros hicimos hasta un en vivo en Aguililla, Michoacán, no tiene mucho de eso y lo que ya no entendemos es en qué momento se descarriló nuevamente la seguridad en Michoacán, porque nosotros recorridos desde Nueva Italia hasta Aguililla, Michoacán, solos y vimos los retenes, en fin, está todo documentado.

¿Por qué no se puede ampliar el ‘Quién es quién de las mentiras’? ¿Por qué solamente enfocarse en Twitter?, cuando ya están televisión, prensa, medios digitales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter por supuesto. En la que vemos que están sin control alguno es en Twitter, pero en TikTok te permiten publicar muchísimas cosas y no hay un límite.

Por ejemplo, lo que pasó en Veracruz, fue un ataque y un nado sincronizado contra el gobernador de Veracruz por el tema de la juez, pero también la juez ya tiene antecedentes que ha liberado a varios criminales de alto nivel, como dirían las esferas.

Yo le diría pues jueces que liberan a narcotraficantes de una manera muy rara, porque el personaje en disputa se encontraba en Coahuila. ¿Qué tenía que estar haciendo una juez liberando en Veracruz a alguien de Coahuila? y presionando telefónicamente para que lo liberaran en menos de una hora.

Y de ahí se le fueron lo que fue en TikTok, Azucena Uresti; lo que fue La Saga, Adela Micha, igual, en TikTok, en YouTube. Y de ahí se va este nado sincronizado, de ahí la réplica: Ciro Gómez Leyva, Latinus. Y ayer así estuvieron con el tema de Hipólito Mora.

Y la pregunta, para cerrar este tema en materia de seguridad, es: ¿por qué no dar un informe más amplio en materia de seguridad, más simplificado? Se lo digo porque nosotros recorremos mucho las comunidades y nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con la gente de las comunidades y una señora, por ejemplo, a mí me preguntaba que ella no entendía que significan gráficas, a ese nivel nos mantenían los gobiernos anteriores.

Para que se limpie y se purifique un gobierno y se puedan ver frutos, por lo menos se necesitan tres sexenios, siendo responsables con el análisis.

Y para que quede claro, yo no cromo a nadie, pero tampoco se me hace justo que estén utilizando el tema de un hombre que luchó.

También sale Silvano Aureoles a hablar de esto con una desfachatez brutal, cuando Silvano Aureoles pactó con el narcotráfico en Michoacán. Es una burla para el pueblo de Michoacán y también para la memoria de Hipólito, como también para el doctor Mireles.

¿Qué me puede comentar al respecto, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estamos informando y lo vamos a seguir haciendo todos los días. Y recuerden que cada 15 días se da un informe sobre seguridad y todos los miércoles se hace una réplica de las mentiras en los medios, pero no se alcanza a responder a todas, porque es una lluvia, una tormenta de mentiras y de manipulación. Es que los medios de manipulación, la mayoría, son parte de la mafia del poder económico y político en el país y se beneficiaban con los gobiernos anteriores porque en realidad, ellos mandaban; entonces, como ahora no hay una oligarquía, no hay un gobierno de una minoría, sino hay un gobierno del pueblo, pues eso los tiene muy molestos.

Nada más hagan un análisis de la relación económica con el periodismo, el poder económico y el periodismo en México, pero no sólo en México; en el mundo. Entonces, van a encontrar que son muy pocos los medios de información, muy pocos, la mayoría defiende a grupos de intereses creados.

Entonces, nosotros hemos enfrentado eso. Por eso siempre recuerdo que nunca habían atacado a un presidente como ahora, desde que lo hicieron contra Francisco I. Madero, nunca. Y les quiero decir algo, es un timbre de orgullo, porque, como decía un liberal, Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento. Como tengo mi conciencia tranquila y estoy luchando por una causa justa, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso, vamos hacia adelante.

Si me aplaudieran, si fuese como antes, que se dedicaban a aplaudir o a callar, a quemarle incienso a los presidentes, me sentiría avergonzado, diría: Algo anda mal; pero como hay toda esta lanzada digo: Vamos bien, vamos en el camino correcto.

Además, imagínense la satisfacción que me produce el que nos ataquen como nunca en la historia reciente y que tengamos el respaldo del pueblo, que nos esté apoyando del 65 al 70 por ciento de los habitantes del país. Si eso es lo que los enoja más, porque traen expertos, tienen muchísimo dinero, controlan los medios de manipulación.

Acuérdense y hay que estarlo repitiendo, sobre todo para los jóvenes y también para vacunarnos contra estas pandemias: cuando nos arrebatan la mitad del territorio, cuando ese gran zarpazo y el culpable, entre otros, fue Antonio López de Santa Anna, imagínense la tragedia de que nos quitan la mitad del territorio, nos invaden, llegan a izar la bandera estadounidense aquí en Palacio y Santa Anna se va al exilio a Colombia y los conservadores de entonces, que no habían participado en la defensa del país, los llamados polkos, para mantener el dominio en México deciden, por recomendación de su asesor principal, su ideólogo Lucas Alamán, que había que traer a Santa Anna de nuevo y es importantísimo conocer la carta que le envía Lucas Alamán a Santa Anna a Colombia, diciéndole: ‘Venga, no se preocupe, porque nosotros controlamos la opinión general ―lo que después se empezó a llamar opinión pública― no va a pasar nada, venga, nosotros controlamos la opinión general porque tenemos el dominio de los principales periódicos de México’.

Y regresa Santa Anna, lo traen y desde que llega lo reciben con aplausos, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, en todo su recorrido es aclamado. Y ya, bueno, imaginen lo que sucedió después, es cuando ya se convierte en alteza serenísima y vende todavía otra extensión de nuestro territorio, La Mesilla, en 10 millones de pesos y derrocha todo el dinero.

Pero estamos hablando de 1852, mediados del siglo XIX, estamos hablando de casi 100 años antes de que Goebbels, el jefe de la propaganda de Hitler, sostuviera aquello que una mentira que se repite muchas veces pueden convertirse en verdad.

Entonces, siempre los medios han sido instrumentos para las imposiciones, así como también los medios han sido instrumentos para la liberación de los pueblos. Imagínense la gran labor de los Flores Magón con el periódico Regeneración. Antes de la huelga de Cananea ya circulaba el Regeneración en Cananea; igual en la huelga de Río Blanco, había magonistas haciendo un periodismo revolucionario, a favor del pueblo. Pero las empresas se convirtieron… Digo, los periódicos se convirtieron en grandes empresas y se llegaron a utilizar como instrumentos para obtener enormes fortunas. Esta es la otra historia.

Entonces, si yo no conociera esto, estaría yo preocupado, pero los conozco muy bien y le tengo mucha confianza al pueblo. Porque ellos piensan que es como antes, que pueden manipular. Todavía hasta hace poco tenían un poder impresionante, destruían a opositores, elevaban a dirigentes, imponían presidentes los medios y desde luego mucho poder económico, mucho, mucho y mucho poder político.

Entonces, eso es lo que está en el fondo. Afortunadamente la gente nos está dando su apoyo y yo creo que no debemos ceder, sería un grave error. Al menos mientras yo esté aquí no voy a concederles nada a los mafiosos, a los corruptos, nada, aunque me insulten. Ya lo dije hace unos días, ya Manuelita está en el cielo y tengo mi conciencia tranquila, pero no voy a ceder, porque sería traicionarme a mí mismo y traicionar al pueblo.

¿Para qué me pusieron aquí? ¿Por qué el cambio? ¿Qué vamos a conmemorar mañana?

Pues la felicidad de la gente, la alegría. Hace dos, tres días, se cumplieron cinco años del cierre de campaña en el Azteca, era una fiesta. Y hace cinco años cuando triunfamos, lo que vamos a conmemorar mañana, la gente salió a las calles.

Y cuando tomé posesión, que me acuerdo que iba yo de la casa a la Cámara de Diputados y viene un joven, voy en el carro, en su bicicleta: ‘No nos vayas a fallar, no nos vayas a fallar’. A ver le pregunto a ese joven: ¿Le he fallado? y a muchos mexicanos, si tenemos 60, 65, 70 por ciento de aceptación, yo gané creo que con el 51, 52 por ciento de los votos, 31 millones de ciudadanos; si ahorita tenemos 60, 65, 60 vamos a poner, de aprobación, ¿cuántos votos son ahora?, pues como 45 millones, de acuerdo al padrón, que debe ser de 80, 85 millones el padrón de ciudadanos y me apoyan el 60.

Y explico todo esto para la gente en general, pero también para que tengan tema mis adversarios, para que desayunen bien.

INTERLOCUTORA: Por otro lado, señor presidente, en tema de dimensión social, yo sé que usted es un hombre muy humanitario y hemos traído otros casos de personas de origen indígena, campesinos, que han sido liberados a partir de que se exponen aquí los datos.

Fíjese que traemos un caso del 2020, cuando estaba la plena pandemia y se cerró todo, son de tres jóvenes, todos son de Chiconcuac, todos son humildes, son originarios de pueblos indígenas. Sus padres se empezaron a dedicar a la producción de dulce, negocios pequeñitos y que los padres hacían la producción y los hijos salían a venderlos. Se viene la pandemia, cierran todo, se acabó la vendimia y se van a trabajar con un arquitecto, que vamos a omitir su nombre para no estigmatizarlo, porque también desafortunadamente a su sobrino lo involucraron en un delito que no se cometió.

Estamos tan seguros que no se cometió que incluso tenemos las pruebas, porque resulta que el 11 de noviembre del 2020 llegan a una construcción, que estaban remodelando una casa y llegaron policías del Estado de México, de Tenancingo, en el Estado de México y resulta que dan la orden que apaguen las cámaras. Llegaron, ya traían en la camioneta de los policías municipales de Tenancingo, ya traían detenido al sobrino del arquitecto, lo traían mojado y visiblemente torturado.

Ahí detienen a otros dos jóvenes enfrente del arquitecto y de los demás, pues personas que estaban trabajando en la remodelación de esta casa. Uno de ellos es Dany Humberto Núñez, el otro es Marcelo López Vázquez. Y se los llevan, antes de llevarlos a la comisaría de Tenancingo, se los llevan a un paraje que está junto de un lugar que se llama o es conocido como La Ladrillera y resulta que los empezaron a torturar durante media hora. Todo esto está documentado también por la CNDH.

Y que también ya nos dieron contestación y nos entregaron la documentación, porque resulta que estuvimos pidiendo acceso a la información en el Estado de México y la Fiscalía General del Estado de México pues nos negó toda información y nosotros tuvimos que empezar a buscar y empezar a añadir o hilar todos los cabos sueltos.

Resulta que, cuando se los llevan ya detenidos, los acusan de un primer delito, que es por robo con lujo de violencia con agravio a una mujer. Pero aquí va lo interesante del caso, porque el que estaba en el MP en ese entonces hoy se encuentra detenido en la prisión que es conocida, me parece, como El Salistre, o El Salitre, algo así, en el Estado de México y está detenido ese MP por nexos con grupos delictivos y también por el tema del crimen organizado y también fabricación de delitos.

Y resulta que cuando el abogado, la primera abogada que le pone Derechos Humanos a estos jóvenes, empieza a ser su trabajo como abogado de oficio, se da cuenta que no coincidían los horarios y las fechas. La primera abogada pudo hablar con la supuesta víctima. Y digo supuesta porque también resulta que sin el consentimiento de la supuesta víctima había ingresado o agregado, mejor dicho, en la carpeta fabricada del primer delito, su credencial de elector, así como también el nombre de un abogado, que incluso también el abogado denunció por usurpación de, de… Ay, se me fue. Bueno, el chiste es que pusieron su cédula profesional sin consentimiento de él, nunca estuvo presente.

La señora ni siquiera conoce Chiconcuac, en donde señalaban el primer delito que los acusaban. Se les declara inocentes por falta de pruebas, pero resulta que nunca los dejaron en libertad y los mantuvieron incomunicados.

Posteriormente, resulta que los vuelven a reaprehender sin haberlos liberado. Todo ese tiempo los mantuvieron en Tenancingo. Y resulta que les fabrican un segundo delito, el cual era por robo con lujo de violencia en una casa que estaba ambigua o que es a un lado donde estaba realizando la modificación de la primer casa. Y resulta que no coincide con los horarios, incluso hay testigos que los jóvenes se encontraba uno cenando, hay muchísima gente en el pueblo que los vio, más, sin embargo, este MP necesitaba entregar resultados y hay muchos delitos fabricados.

Y, bueno, el punto es que la familia sin recursos, apenas tienen para llevarse a la boca el pan nuestro de cada día. Por haber hecho un trabajo excelente la primera abogada de oficio la retiran del caso, ponen a otra abogada, ella simplemente trata de mantener el caso y de ahí retiran a la abogada y resulta que los dejan en total desamparo y les dan más de 12 años de prisión por un delito que nunca cometieron, porque no coinciden las fechas, los horarios ni los tiempos, no coinciden, no son de acuerdo a lo que mencionan.

Pero resulta que nos vamos enterando que la familia que demanda este asalto a una casa, bueno, a su casa con lujo de violencia, pues son familiares de un exgobernador del Estado de México. Que también por tema de seguridad, porque sabemos, desafortunadamente, como está el Estado de México, todavía, nos vamos a omitir el nombre para que no vaya a haber represalias para los familiares, porque ya han sido amenazados.

Nosotros abogamos o pedimos, si es posible, que revisen el caso. Nosotros estamos seguros 100 por ciento que son inocentes. No tienen recursos. De verdad, es una situación bien, bien complicada porque, pues los padres siempre son los que padecen la situación de los hijos y los padres ya están también enfermando.

La mamá de uno de los muchachos ha llegado al grado de vender todo lo poquito que tenía. Usted sabe, abogados que timan a la gente. En fin, nosotros traemos toda la información, ojalá y se le pudiera dar seguimiento. De hecho, vino en el 2021 una de las mamás a Atención Ciudadana y también traemos la copia del recibido y todo. Y pues, bueno, no entendemos por qué no se le dio seguimiento, la atención.

También, en el tema del Estado de México, el señor Ceferino Domínguez, resulta que en el 2017 secuestran a su hijo, Ceferino Domínguez Villanueva, de 19 años de edad, un joven deportista y resulta que por engaños en Facebook lo convocan para que fuera a una expo en un… Él tenía un coche que poco a poco fue armando para expos.

Y resulta que en una plaza comercial en Lomas Verdes lo secuestraron. Le marcan posteriormente al padre del teléfono de su hijo ya como por ahí de las dos de la tarde y le dicen que tenían secuestrado a su hijo.

Desafortunadamente asesinaron al joven Ceferino Domínguez y resulta que de ahí el padre se empieza a enfrentar a un infierno porque, cosa bien rara, lo debo de decir con mucha extrañeza, pero resulta que el gobierno federal interviene y empiezan a apoyar al señor Ceferino, y, bueno, resulta que al mes que el gobierno federal interviene en ese tiempo en el 2017, en la Semefo del Estado de México, sabiendo que un día después del secuestro, el día 28 de junio encuentran el cuerpo del joven en un paraje, lo mandaron a la fosa común, a pesar de que sabían quién era y ya lo tenían identificado.

Tres meses después, el señor por una publicación que se hizo en redes sociales se da cuenta que uno de los… o el juego de los rines del coche correspondían al coche de su hijo y de ahí da aviso a las autoridades del gobierno federal. Y, pues bueno, inician la investigación y resulta que detienen tanto a los autores, bueno, al autor material como a los cómplices, como también al autor pues material del caso.

Pero resulta que un juez que ya ha sido aquí señalado en varias ocasiones, es el juez que pidió que si en 24 horas no se sostenía el caso de Ovidio Guzmán, que lo tenían que liberar.

A ese juez me refiero, al que liberó también a un operador financiero de un cártel, también.

Resulta que de una manera muy extraña suelta, le da prisión domiciliaria a tres personajes claves en este secuestro. A uno de ellos fue al sicario que le mata al joven. Lo matan porque el joven reconoce a uno de los secuestradores y resulta que lamentablemente lo asesinan.

Pero resulta que, a pesar de todos los alegatos que dio, que incluso también son de dominio público el video de ese juicio o de esa audiencia, el juez liberó al autor material y a otros dos más y 24 horas después se escapó.

Nosotros hasta donde pudimos llegar con la investigación, el joven que, porque es un joven que asesina al hijo del señor, al joven Zeferino, ya he hecho trabajos con anterioridad, por eso tengo la firmeza de decir que es un sicario.

Pero también nos venimos a topar que no es la primera vez que este tipo de hechos se están llevando en la Fiscalía General del Estado de México, fabrican delitos siempre con los más desamparados y los más vulnerables.

Y este juez no es la primera vez que ejerce este tipo de hechos, porque resulta que el que le arrebato la vida al joven Zeferino Domínguez tiene nexos con un cártel que está peleando la zona en el Estado de México y no es el primer trabajo que hace, ya van varios. Y, bueno, también contamos con la información, hay que saber ser prudentes.

Y, por último, ya para termina, resulta que el año pasado, a principios del año pasado, le expusimos, precisamente, al gobernador de Michoacán, porque también cubrimos gobernadores, el tema de una guionista que se llama Guadalupe Saavedra, en donde ella fue víctima de trata de blancas.

Tenemos identificada la red, tenemos identificados los nombres, quién la encabeza y resulta que también ya está detenido el que encabeza la red de trata de blancas, Amado Escobar, está preso en un penal de Michoacán.

Y resulta que la Fiscalía de Michoacán, nosotros documentos y la misma documentación se le hizo llegar al gobernador.

Y también pudimos entrevistar en prisión a Guadalupe Saavedra, en donde ella, a pesar de que cuando los detienen, junto con otra joven, confiesan que las tenían privadas de su libertad, eran evidentes los signos de tortura, las marcas que las tenían encadenadas de pies y manos, aun así, la Fiscalía General de Michoacán les fabricó el delito y les dieron 12 años de prisión, porque resulta que la defensoría en Michoacán, pues es más fácil decirles: ‘Vete por abreviado’, porque no puedes salir a investigar tu caso, por muy burdo que se escuche, pero así, que luchar por la libertad de gente inocente.

Después de que expusimos este caso, el gobernador de Michoacán se puso a investigar el caso y otros casos más. Afortunadamente, se logró la liberación de la guionista Guadalupe Saavedra, pero resulta que sus hijos siguen esta red de trata de blancas, donde se mueven normalmente en Guanajuato.

La guionista ya fue a Guanajuato, pero resulta que en la Fiscalía General de Guanajuato no quieren atender el caso. Yo personalmente fui a Guanajuato, pero resulta que ni siquiera existían las fichas de localización. Son tres niños, una de ellas es niña, tiene 15 años y los otros, uno, tiene arriba de 10 años y el otro, 17 años.

También tenemos identificada a la supuesta familia, ¿por qué?, porque esta red de trata de blancas trabaja como el tema de enamoramiento y posteriormente les quitan a los hijos y las obligan a trabajar. Ya van casi tres años que los niños están en posesión de esta red de trata de blancas. Y nosotros queremos pedir su apoyo.

Contamos con la información. De hecho, también contamos con la última ubicación de esta red, porque también hay más mujeres. Y también si ver si es posible que la otra mujer que venía con la guionista, pues es posible que se revisara su caso porque también ella es víctima y también tienen a sus hijos, pero ella por temor se ha mantenido callada, de eso tenemos plena seguridad.

Y, también, bueno, agradecer el tema con el gobernador porque fue el primer caso en el estado de Michoacán que se llevó con perspectiva de género y esto también es importante señalarlo.

Y, bueno, nada más, por último, preguntar si van a regresar los patrullajes por parte de la Guardia Nacional en Jalisco.

Y, solamente para aclaración, los jóvenes del call center, su único pecado fue haber buscado un trabajo en un call center bilingüe, que era bien remunerado a falta de oportunidades. Uno de ellos se fue de aquí, de la Ciudad de México, se fue al estado de Jalisco para buscar mejor oportunidad, titulado en la carrera de arquitectura, bilingüe, todos también bilingües y los estigmatizaron de una manera irresponsable y esto fue por parte del gobernador Enrique Alfaro, cuando se atrevió a decir que trabajaban en cosas ilícitas, ellos ni quisiera tenían idea.

Y también estoy segura de eso, porque le hemos estado dando puntual seguimiento en el medio de comunicación y también tuve la oportunidad de hablar con los padres de alguno de los fallecidos. Y en donde también cabe mencionar que los padres se han visto obligados a guardar silencio porque el argumento que les da la Fiscalía General del estado de Jalisco, no solamente a ellos, sino a todos los familiares de desaparecidos, es que si dan declaraciones están entorpeciendo el caso.

No puede ser posible que en el Estado de México de manera histórica nunca antes registrado, ha pasado el PAN, el PRI, ahora Movimiento Ciudadano y se ha dado el asesinato de un exgobernador, se ha dado el asesinato de tres funcionarios de alto nivel, se han dado, o sea, el contralor del estado, el que era consejero estatal del partido Morena de Puerto Vallarta y el que se encargaba de llevar todo el tema de…supuestamente era el que llevaba las agendas de materia de seguridad del estado. Ninguno ha sido resuelto, todos los casos han sido cerrados, sin detenidos.

Y también no puede ser posible que en un estado nos hayan estigmatizado de una manera tan brutal, porque somos el estado número uno en materia de desaparecidos, somos la fosa clandestina más grande de todo el país, ¿por qué? Porque resulta que se encuentran 100 bolsas de cráneos en Puerto Vallarta, se encontraron 55 bolsas con restos humanos en un barranco, en Tlajomulco de Zúñiga se encontraron, cada semana se están encontrando bolsas con restos humanos.

Y lo único que yo puedo decir es que yo estoy consciente que no se está mandando la información real y que se están maquillando cifras y que estoy consciente que aquí el gobierno federal cae en el tema de confiar en los gobiernos estatales. Pero entre la diplomacia del gobierno federal y la desfachatez del gobierno estatal nos están llevando en medio a los tapatíos y a los jaliscienses.

Y nosotros no somos personas malas, nosotros no trabajamos con el crimen organizado y no es justo que empiece a estigmatizarse a los desaparecidos y digan: ‘Pues es que se encargaban o ve tú a saber en qué estaban’, son personas que desaparecieron sin razón alguna.

Muchísimas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Pues ya te escuchamos. Yo pienso que Rosa Icela Rodríguez puede atenderte en los casos que mencionaste, en los cuatro casos que denunciaste.

PREGUNTA: Buen día, presidente, directora.

Carlos Montesinos, Reporte Índigo.

Preguntarle, primero siguiendo con todo este tema de seguridad que ha tratado la mañanera: la información que tiene ya a varios días pasado, este atentado en Celaya con el carro-bomba ¿qué le han dicho en el Gabinete de Seguridad? si ya se tiene determinado el grupo que llevó a cabo este atentado?

Y, también, sobre los avances, ¿o qué nos podría decir respecto a la búsqueda de estos funcionarios, trabajadores en Chiapas?, ya que se cumplen ya tres días de su secuestro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos buscándolos, hay un trabajo coordinado entre elementos del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y también con las policías del estado y no hemos dejado de atender el caso.

Y esperamos que se recuperen a estos servidores públicos que fueron secuestrados pronto, también enviarle esa información a los familiares, que estamos trabajando, ocupándonos para rescatarlos.

Eso es lo que puedo decir.

Acerca de estas bombas, también se está haciendo la investigación en el caso de Guanajuato. Esto mismo se había presentado en Michoacán hace unos días, resultaron heridos también elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Hablaba yo de que estos grupos están muy armados y son muy violentos. Es un reducto de estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia.

Estamos decomisando muchas granadas, bombas. En este caso de Guanajuato hicieron estallar esta bomba al momento que elementos de la Guardia Nacional fueron a revisar un carro y estallaron este artefacto y le quitaron la vida a un elemento de la Guardia Nacional. Y lo mismo en el caso de Michoacán, bombas, ahí hirieron a elementos del Ejército.

Estamos enfrentando todo esto, por eso pues no es correcto el que quiera involucrarse a elementos del Ejército, de la Guardia, en actos delictivos, no, para nada; al contrario, ellos están cumpliendo con su deber, actuando de manera responsable. Además, tienen todo nuestro reconocimiento porque arriesgan sus vidas por proteger las vidas de los demás y lo están haciendo muy bien, con mucho profesionalismo, sin violación de derechos humanos.

Entonces, ahí vamos adelante.

INTERLOCUTOR: Sí, nada más para aclarar: cuando menciona que son reductos de estos grupos que se crearon con anterioridad, ¿quiere decir que ya identificaron a los autores intelectuales, materiales de este atentado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se tienen identificados y hay planes de detención a todos. No es como el tiempo de antes, que había impunidad, o que se perseguía a una banda y se protegía a otra, incluso para perseguir a una banda y destruirlos se usaba a los protegidos y se les uniformaba de policías, nada más que eso se oculta en los medios de manipulación.

Había hasta pactos, repito, entre el gobierno y los medios de manipulación para que los conductores de noticias no hablaran de violencia. Hacían reuniones con el presidente los más famosos conductores de noticieros y hablaban de que tenían que actuar con ética y de manera responsable y no contribuir a hacer apología del delito, todo lo que ahora hacen en grande, ahora ya todo es sensacionalismo, amarillismo, con el propósito de dañarnos.

Porque lo que está en el fondo es la lucha de dos proyectos distintos y contrapuestos de nación: ellos representan el conservadurismo corrupto y nosotros representamos la justicia, la libertad y la auténtica democracia en el país, aunque les moleste que yo sea tan claro. Somos distintos.

Y yo les recomiendo a ustedes que cuando los vean —va a ser muy difícil que vean a los jefes, a los jefes de jefes, no los van a ver, porque esos no dan la cara— pero cuando vean a sus achichincles, voceros, defensores oficiosos, no se les acerquen tanto porque corren el riesgo de que pierdan la cartera. Son muy corruptos, muy corruptos.

INTERLOCUTOR: Y, siguiendo como menciona el proyecto de nación, algo tan importante como es la refinería de Dos Bocas, ¿sigue en pie que este fin de semana comience la producción o esta etapa de prueba, como lo había mencionado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ayer se empezó a cargar ya de crudo la refinería de Dos Bocas.

INTERVENCIÓN: ¿Cuánto se va a refinar, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues en una primera etapa como 80 mil, sí, este año; yo pienso que para principios del año próximo ya va a estar procesando 340 mil barriles de crudo.

INTERVENCIÓN: ¿Al año 80 mil?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La primera etapa, sí, lo que… ya desde ayer se empezó a cargar. Es un proceso, pero ya comenzó, ya comenzó.

Es una obra única en el mundo, porque se hizo en un tiempo récord, o sea, cuatro años y medio una refinería para procesar 340 mil barriles.

¿Saben cuánto tiempo llevábamos sin construir una refinería en México?

Cuarenta y dos años, que coincide con el periodo neoliberal, la última refinería; 40, porque la última que se construyó fue la de Salina Cruz con López Portillo. Desde entonces, porque se dedicaron nada más a extraer petróleo crudo y a venderlo. Y por eso nos convertimos en importadores de gasolinas, porque vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas, es como vender naranja y comprar jugo de naranja; pero también ahí estaba el negocio y la corrupción.

¿Saben qué hicimos en este tiempo que llevamos en el gobierno? ¿Qué hemos hecho? ¿Y cómo rescatamos a Pemex, que iba de picada en cuanto a la producción?, porque en el periodo neoliberal destruyeron toda la industria petroquímica y en el caso de las refinerías, como les decía, nos dejaron seis plantas chatarra.

Pero en el caso de la producción de petróleo, de extraer tres millones 400 mil barriles en 2004, a partir de ese pico, 15 años consecutivos con disminución en la producción, nos dejaron un millón 700 barriles, en 15 años se cayó la producción a la mitad. Si continuaba la tendencia, si nosotros no hacíamos nada, estaríamos importando petróleo crudo.

Bueno, ¿qué fue lo que hicimos para rescatar a Pemex, entre otras cosas?, orientar la inversión a donde hay petróleo y cuesta menos extraerlo: en el sureste y en las aguas someras del golfo de México.

¿Dónde invertían los neoliberales?

En el norte y en las aguas profundas.

¿Y saben por qué destinaban la mitad de la inversión al norte y a las aguas profundas donde hay menos petróleo y cuesta más extraerlo?

Porque no les importaba producir petróleo, lo que les importaba era hacer negocio con los contratos, robar. Parece increíble, pero a ese grado de descomposición se llegó.

Entones, lo único que hicimos fue dejar de invertir en el norte en las aguas profundas e invertir en exploración y en producción en el sur y en la sonda de Campeche y en el litoral de Tabasco.

Y, desde luego, se descubrieron nuevos yacimientos, tenemos más reservas de petróleo que cuando llegamos y ya estamos por alcanzar la meta de dos millones de barriles diarios, de uno 700 a dos millones.

Y ahora vamos a tener materia prima para alimentar nuestras refinerías. Las seis que nos heredaron las estamos rehabilitando.

Estamos construyendo dos coquizadoras nuevas con una inversión de 10 mil millones de dólares.

No crédito, ¿eh?, presupuesto, porque ya se acabó la robadera, aunque no les guste a nuestros adversarios y aunque nos insulten.

Y se compró la refinería de Deer Park, que también tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios.

Y ya terminamos la refinería de Dos Bocas que va a iniciar con 80, 100 mil barriles diarios y el año próximo va a tener ya capacidad plena, 340 mil barriles diarios.

Con todo esto ya no vamos a comprar gasolinas en el extranjero, antes de que yo termine el gobierno vamos a ser autosuficientes.

¿Y en qué se ayuda a la nación? ¿Aparte de que somos más independientes y de que aquí se procesa toda nuestra materia prima y se da empleos, en qué se ayuda a los mexicanos? ¿En qué nos ayudamos todos?

En que pagamos la gasolina a menor precio. Ya no hay gasolinazos, como en la época de Calderón, de Peña Nieto, de los que quieren regresar. Ya no se afecta la economía popular.

Ya no es el tiempo en que decían ‘Ni modo, hay que apretarnos el cinturón’. Ahora ya no es el pueblo el que se aprieta el cinturón, el que se aprieta el cinturón es el gobierno y no se permite que los traficantes de influencias, aunque se sientan muy poderosos, dominen. hora manda el pueblo.

Y van a ver mañana, porque voy a hablar de esto, Mañana voy a hablar de esto y de otras cosas. Están invitados.

PREGUNTA: ¿Mañana viene la canciller Alicia Bárcenas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, va a estar ya Alicia Bárcenas con nosotros.

Ya me tengo que ir, porque vamos a la conmemoración del cuarto aniversario de la Guardia Nacional.

PREGUNTA: ¿Lo acompañarán gobernadores, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, van a estar los gobernadores del movimiento, porque es muy penoso, difícil, ¿no?, de que estén gobernadores de otros partidos, porque lo que vamos a conmemorar es el triunfo del movimiento de transformación. Acuérdense que les ganamos a los del Prian hace cinco años.

PREGUNTA: ¿Cuándo comenzaría a refinar Dos Bocas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya ayer empezaron a cargar, a cargar. Sí, es un proceso como de un mes de estabilización.

Hoy van a subir un video para explicar todo el proceso que se inició. Pero ayer ya se abrió la válvula del ducto de petróleo crudo para empezar a meterle carga a la refinería.

Una obra excepcional. Investiguen si en algún país del mundo hacen una refinería así en cuatro años y medio, investiguen. Es para sentirnos como mexicanos orgullosos, después de 40 años de no construirse una refinería, porque apostaron a comprar las gasolinas en el extranjero y ahora lo que queremos es la autosuficiencia energética, soberanía energética, por eso somos distintos.

Y no saben cuánto orgullo tengo, mucho. Y no sólo es mi orgullo, esta dicha es de millones de mexicanos que están muy alegres con la transformación. Y mañana fiesta, baile.

Adiós, adiós.

