Jorge Pietrasanta enalteció a Martinoli después de protagonizar pelea en redes

Jorge Pietrasanta olvidó su conflicto con Martinoli y aplaudió su labor en la narración deportiva (Foto: Instagram/@jorgepietrasanta_/@garciaposti)

En la narración deportiva del futbol mexicano, el estilo de TV Azteca se ha llevado la preferencia entre las nuevas generaciones. Pero en otras televisoras, la manera en la que Christian Martinoli comenta los partidos de futbol ha generado debates e incluso discusiones en redes sociales.

Tal fue el caso cuando Jorge Pietrasanta cuestionó a Martinoli y tuvieron un intercambio de críticas que se viralizó en redes sociales. Luego de que la polémica se extinguió y ambos narradores olvidaron lo sucedido, el analista de ESPN ofreció algunos elogios a los de la televisora del Ajusco.

Durante su entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube, Pietra se animó a hablar del cronista de Azteca Deportes y reconocer el trabajo que ha construido con Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague, por lo que olvidó el conflicto que tuvo con él y le aplaudió lo que ha formado en sus transmisiones.

Jorge Pietrasanta reconoció el trabajo narrativo de Martinoli y su equipo, como el Doctor García y Zague (Instagram/ @cmartinolimx)

De manera breve, el excolaborador de Televisa aceptó que las narraciones de Martinoli con su canal tiene impacto, así lo expresó:

“Lo que ha pegado Martinoli está muy cañón, el equipo que ha hecho está muy bien”

Y es que, desde su análisis, parte del éxito que ha tenido TV Azteca en las narraciones de futbol es que ya encontraron a un grupo de comentaristas fijo para cualquier tipo de cobertura, sea Liga MX, selección mexicana o cualquier competencia internacional, en Azteca siempre ponen a los mismos narradores, situación que desde la opinión de Pietrasanta es una ventaja.

Recordó que en Televisa había mucha rotación de narradores, así que adecuar un único estilo para el canal no fue algo que se logró, pero tampoco se buscó. Por ello reconoció el trabajo de Martinoli y el Doctor García.

Jorge Pietrasanta aceptó que es "mecha corta" y a veces se engancha en discusiones (Foto: Instagram/@jorgepietrasanta_)

“Ellos son, ellos son siempre, el mismo equipo de siempre. La verdad es que les sale a toda ma****e”, enalteció el colaborador de ESPN.

Sin embargo, pese a que aplaudió lo que hace Christian como narrador deportivo, no lo calificó como el mejor. Para ese calificativo se lo dedicó a Raúl Pérez. “Para mí el mejor narrador que hay ahorita en la televisión en Raúl Pérez de Televisa”, sentenció.

¿Por qué Pietrasanta discutió con Martinoli?

Cuando se estaba llevando a cabo el torneo de la Nations League de Concacaf, en la narración del México vs Panamá, Martinoli explicó que ese torneo ya no tenía importancia pues la crisis en el Tri era más relevante, así que lo calificó como un “torneo que no existe”. Debido a que Pietrasanta estaba escuchando la narración de Azteca, se animó a lanzar un ácido comentario en Twitter.

“Escucho ‘torneo que no existe’, entonces ¿para qué lo narran?”

Jorge Pietrasanta criticó a Martinoli por cómo narró la Nations League y el cronista de Azteca Deportes le respondió en vivo (Captura de pantalla Twitter/Jorge Pietrasanta)

El fanático del Toluca le respondió a Pietra en vivo durante la cobertura del juego. “Un torneo que claramente no existe, Doctor. Claramente no existe, pero aquí estamos como siempre. Nosotros sí estamos, hay otros que quisieran estar y no están, pero qué tal nos están escuchando”, fue la indirecta que mandó al colaborador de ESPN.

A partir de ese momento se desató una serie de declaraciones en redes sociales, ya que Pietrasanta volvió a arremeter contra su eterno rival y le lanzó una indirecta sobre el estilo de cobertura de la televisora del Ajusco, pues en torneos recientes dejaron de ir a los estadios y lo hacen vía remota.

Todo se desarrolló en redes sociales hasta que Pietrasanta llevó el tema a la mesa de Futbol Picante y volvió a arremeter en contra de Martinoli, usó de pretexto el despido de Diego Cocca. “Y nada más para que vean que este torneo que terminó sí existió, sí existe porque sino no vendrían todas estas críticas y ahora la despedida del técnico”.

Por último, con el Escorpión Dorado confesó que a veces le gana la emoción y se llega a calentar con las discusiones “yo a veces soy mecha corta”, confesó.