Detuvieron a adolescentes simulando ser sicarios con armas de gotcha en Juriquilla, Querétaro

Siete jóvenes fueron detenidos tras causar pánico al pasearse con armas de gotcha (Captura de pantalla)

Siete adolescentes que se paseaban por las calles de la zona residencial de Juriquilla, Querétaro, como si fueran sicarios de un grupo criminal, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal.

Te puede interesar: Guardia Nacional rescató corales vivos en paquetería de Querétaro

Los jóvenes iban a bordo de una camioneta negra con vidrios polarizados apuntando a transeúntes con “armas largas”, ocasionando alerta entre las personas que se cruzaban en su camino.

En un video que circuló en redes sociales se observa a los jóvenes asomándose por las ventanas y quemacocos del automóvil con sus armas, que resultaron ser de gotcha, disparándole a una jovencita vestida con uniforme escolar que caminaba por la banqueta; las balas eran bolitas de hidrogel.

Te puede interesar: Crisis en el PRI de Hidalgo: ahora renunciaron 15 alcaldes por “abusos” de Alito Moreno

Debido a que se paseaban como sicarios en la zona, ciudadanos realizaron la denuncia correspondiente a las autoridades a través del número 911.

Siete jóvenes fueron detenidos tras causar pánico al pasearse con armas de gotcha (Captura de pantalla)

Ante la situación, policías municipales localizaron al automóvil, solicitándole que se detuviera para hacer una revisión, encontrando a siete menores de edad con armas de gotcha.

Te puede interesar: Tras lluvias torrenciales en Chiapas un hombre murió y otro desapareció en coladera sin tapa

Los adolescentes fueron detenidos y remitidos al Juzgado Cívico en atención al reporte hecho a la línea de emergencias. Asimismo, aplicaron la sanción correspondiente al conductor del automóvil en el que viajaban, de acuerdo al Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro.

“7 adolescentes fueron remitidos al Juzgado Cívico por policías de la #SSPMQ, en atención a oportuno reporte a la Línea de Emergencias 9-1-1, donde referían a un grupo de personas causando alarma con armas de gotcha en inmediaciones de Juriquilla”, informó la policía local.

(Foto: Twitter)

La situación fue criticada por los ciudadanos, quienes apuntaron que las nuevas generaciones están normalizando la violencia, así como que sus padres les permiten hacer lo que quieran.

“Es la violencia que la sociedad les está heredando y que los deja en manos del crimen organizado” y “No es sólo eso, es la irresponsabilidad de los padres de estos mocosos, que les dan todo sin restricción ni responsabilidad. ¿Qué castigo les darán? un manazo y mañana podrán seguir de juniors amenazando personas”, dijeron a través de redes sociales.

De acuerdo con las denuncias de queretanos, estos hechos no son novedad, ya que en el pasado han visto a jóvenes agrediendo a personas en carritos de golf y otras zonas exclusivas de la entidad.

El año pasado se impulsó una iniciativa para incluir en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los robos cometidos con un arma réplica en todo el país.

7 adolescentes fueron remitidos al Juzgado Cívico por policías de la #SSPMQ, en atención a oportuno reporte a la Línea de Emergencias 9-1-1, donde referían a un grupo de personas causando alarma con armas de gotcha en inmediaciones de Juriquilla. (1/2) pic.twitter.com/2ETDoxJIzf — @SSPMQueretaro (@SSPMQueretaro) June 29, 2023

Advirtió una diputada de Morena y del PVEM que el uso de réplicas de armas para cometer un delito es grave por prevalencia, frecuencia, daño moral y económico que ocasiona a las víctimas.

Hasta el 2022 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que al menos tres de cada cuatro robos cometidos en el país se realizaron con un arma de fuego, sin embargo, no se tiene dimensionado cuántas eran réplicas.

“El robo o la comisión de algún delito con el uso de armas réplica es una realidad que no se tiene verdaderamente dimensionada, que no ha sido advertida, convirtiéndose en un dolor de cabeza tanto para autoridades como también para la sociedad en general”, dijo la diputada del PVEM sobre la reforma al artículo 160 del Código Penal Federal; hasta el momento no ha procedido.