Así nos ayuda la música a incrementar el erotismo, según especialista de la UNAM

La música tiene algunas propiedades para aumentar el erotismo, aunque el resto dependerá de la pareja. FOTO: Archivo

Durante mucho tiempo el sexo ha tenido una relación estrecha con la música, pero actualmente las canciones y sus letras son más descriptivas sobre los encuentros pasionales, mientras que antes era metafórica, lo que ayudaba a las parejas a saborear las imágenes al tiempo que las descifraban, señaló el pisocólogo de la UNAM, Hugo Sánchez Castillo.

Aunque resulta natural asociar la música con la intimidad, el profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM explicó que, como una partitura, la forma en que los compases, el ritmo y la armonía de algunos géneros desata poco a poco los botones de la líbido entre quienes disfrutan un encuentro bajo los efectos de las canciones.

La música tiene el poder de ambientarnos para el sexo, sirve como estimulante, nos ayuda a desinhibirnos”, explicó el especialista.

“Es una cuestión facilitadora, porque la música nos puede poner ciertas características. Que si la tonalidad del instrumento, la velocidad de este; sumado, más la letra de la canción y la voz del cantante, crea un ambiente que ayuda a la persona a facilitar su conducta sexual”, dijo el psicólogo de la UNAM.

Algunos géneros musicales permiten aumentar la pasión, según un estudi hecho enj Inglaterra. FOTO: Getty

No obstante, Sánchez Castillo fue enfático al aclarar que por si sola la música “no nos otorga, como dicen algunos estudios, mejores orgasmos ni potencia el placer sexual”.

Así, que no basta con solo dejar correr tu mejor playlist para la seducción esperando que la magia ocurra por si sola, pues como en un concierto, el público debe hacer su parte para disfrutar cada nota y llevar la energía a su clímax.

“Como tal la música no me va a dar mejores orgasmos o voy a querer aparearme de inmediato, más bien la música forma parte de un conjunto de elementos que nosotros podemos conjuntar con la finalidad de poder generar un ambiente que facilite el sexo”, dijo el especialista en psicología.

De acuerdo con Sánchez Castillo, que se hable de sexo en las letras de las canciones es normal porque forma parte de nuestra naturaleza humana, ya que la música al ser parte de nuestro modo de expresarnos va a estar influenciada porque sentimos, creemos y queremos. “La música es necesaria, no solo para el sexo, sino para nosotros como especie”, apuntó.

¿Existe algún tipo de música ideal para un encuentro íntimo?

La música duranmte décadas ha estado asociada al amor y los encuentros pasionales. FOTO: Archivo

De acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de Londres, titulado “Science Behind the Song” (La ciencia detrás de la canción), hay ventajas y desventajas al usar algún tipo de música durante un encuentro sexual.

El análisis empleó melodías que van desde el rock, reguetón, pop, heavy metal, jazz y blues, clásica y electrónica y estos fueron los resultados:

El género del Rock resultó perfecto para el sexo, pues permite a los amantes centrarse en solo disfrutar, por lo que el coito puede ser intenso o pasional.

Para los amantes del Heavy Metal, este puede tener los mismos efectos que el Rock.

En cuanto al Reguetón, género originado en el Caribe y que se ha extendido por buena parte del mundo, el estudio encontró que no es un afrodisiaco. Según el análisis, este tipo de música produce un coito rápido y soso, pues no estimula mayores imágenes cerebrales.

En cuanto a la electrónica, esta no es recomendable para encuentros que busquen sensaciones prolongadas, pues al igual que el reguetón es para algo rápido, sin preámbulos.

Según el estudio hecho en Inglaterra, el Pop es aconsejable para encuentros divertidos y relajados, pero no para experimentar. Es preferible para parejas que ya han intimado con anterioridad o están en una relación.

El erotismo no es constante en la pareja y tampoco espontáneo según los expertos para fomnetar a la vida erótica hay que apelar a la imaginación, alegría, novedad, curiosidad, descubrimiento (Shutterstock)

Durante décadas el Jazz y blues han sido asociados al erotismo, los encuentros largos y llenos de detalles. El estudio indica que estimula los sentidos de la pareja y resulta ideal para encuentros tranquilos y con alta sensualidad.

La música Clásica es ideal para el sexo tántrico, es decir una práctica sexual meditativa que busca estimular a las personas para enfocarse en la conexión mental.

Para el especialista de la UNAM no hay un género perfecto para tener encuentros íntimos, ya que eso depende de cómo cada persona sienta la melodía, aunque expresó que cada uno de estos géneros ha tenido su etapa de auge como actualmente la tiene el reguetón “que básicamente de lo que habla, no en su mayoría, pero si lo manifiesta, es en romper los tabús sexuales que se tenían en cuanto cómo manejábamos las cosas antes, entonces es como una forma de liberarse”.

Sánchez Castillo agregó que aunque para algunas generaciones no entienden la expresión de la música como el reguetón, se debe comprender que para las nuevas generaciones representa la “liberación y la libertad de poder tener la condición sexual que a ti te parezca. Que no haya un prejuicio, que no haya un juicio peyorativo hacia lo que haces, no haces y con quién lo haces”.

No obstante, el psicólogo sí criticó que el reguetón puede tener una influencia negativa en l apoblación infantil, pues al estar en contacto con este tipo de música, los niños puedan sufrir hipersexualización.

“El reguetón provoca que haya una maduración sexual más rápida y un deseo de querer explotar esta de manera más temprana. Entonces, hay que procurar que los niños no tengan un contacto directo con esta clase de música, que nos guste o no, va a estar ahí y no va a dejar de estar”.