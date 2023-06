¿Quieres ahorrar? Viva Aerobus REMATA vuelos de hasta 29 pesos; estos son algunos de sus destinos

(Foto: Twitter/VivaAerobus)

Con la llegada del verano, las personas querrán irse a la playa o a la zona turística de su preferencia para poder descansar, por lo cual, les compartimos que la empresa Vivaaerobus puso en oferta parte de sus vuelos durante el mes de julio de 2023 a solo 29 pesos.

La aerolínea de bajo costo puso su programa de “Viva el Verano” con su Outlet bajando los precios de sus boletos en más de 80 vuelos, por eso aquí te contamos qué destinos aplican con estas ofertas.

Además podrás pagar hasta 18 meses sin intereses, sólo debes checar con que tarjetas se aplica esta oferta, asimismo se podrá ganar puntos del programa de recompensas Doters.

Viva Aerobus puso en ofertas vuelos desde 29 pesos durante el més de julio de 2023 (@VivaAerobus/Twitter)

Hay que destacar que el costo del boleto se debe sumar la Tarifa de Uso Aeroportuario, conocido como el (TUA) y las promociones de los precios solo aplica en el programa de Tarifa Zero, es decir, podrás viajar de manera ligera, ya que solo podrás hacerlo con un paquete que quepa abajo de tu asiento.

Cabe destacar que los costos de los viajes dependen del destino que se elija por parte del usuario. Aquí te compartimos los costos que se tendrán durante le mes de julio, saliendo de:

Acapulco, compra tu vuelo desde 36 pesos más 769.85 de TUA

Ciudad de México (AICM) desde 147 pesos más 577.31 de TUA

Chihuahua, desde 198 pesos más 741.09 de TUA

Ciudad Juárez, desde 239 pesos más 751.75 de TUA

Culiacán compra tu vuelo desde 65 pesos más 822.15 de TUA

Guadalajara, vuelo desde 29 pesos más 535.92 de TUA

Ixtapa Zihuatanejo, compra tu vuelo desde 302 pesos más 696.39 de TUA

La Paz, compra tu vuelo desde 187 pesos más 529.83 de TUA

León, Bajío: compra tu vuelo desde 242 pesos más 517.65 de TUA

Los Mochis, vuelo desde 325 pesos más 537.14 de TUA

Mexicali, desde 259 pesos más 475.15 de TUA

Monterrey, compra tu vuelo desde pesos más 706.78 de TUA

Morelia, vuelo desde 445 pesos más 457.97 de TUA

Mérida, compra tu vuelo desde 418 pesos más 580 de TUA

Nuevo Laredo, vuelo desde 567 pesos más 451.44 de TUA

Oaxaca, vuelo desde 278 pesos más 568.4 de TUA

Puebla, vuelo desde 491 pesos más 469.8 de TUA

Puerto Escondido, vuelo desde 204 pesos más 469.8 de TUA

Puerto Vallarta, vuelo desde 89 pesos más 472.12 de TUA

Querétaro, vuelo desde 186 pesos más 383.33 de TUA

Reynosa, vuelo desde 429 pesos más 780.05 de TUA

San José del Cabo, vuelo desde 123 pesos más 436.39 de TUA

Tampico, vuelo desde 63 pesos más 794.62 de TUA

Tijuana, vuelo desde 79 pesos más 516.78 de TUA

Toluca, vuelo desde 209 pesos más 401.33} de TUA

Tuxtla Gutiérrez, compra tu vuelo desde 768 pesos más 358.79 de TUA

Villahermosa, compra tu vuelo desde 368 pesos más 580 de TUA

Estos precios se aplican en tu vuelo sencillo, Tarifa Zero, cabe recor que podrás hacerlo con un un artículo personal que quepa debajo de tu asiento. Este artículo puede ser un bolso, maletín, pañalera, porta-vestidos, porta-trajes o mochila pequeña y que tenga las medidas de 45cmX35cmX20cm. Por lo cual es importante tener esto en cuenta y no te sorprenda otros costos por no cumplir con lo establecido.