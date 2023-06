¿Qué es el “año de Hidalgo” y por qué AMLO dice que no lo aplicará en su gobierno?

AMLO afirmó que en su gobierno no habrá "año de Hidalgo". | Captura de pantalla

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que está a poco tiempo de concluir su sexenio, asegurando que en su gobierno no habrá lo que popularmente se conoce como “año de Hidalgo”, luego de que en su conferencia mañanera se mostraron los avances en las denuncias por corrupción e irregularidades administrativas en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Te puede interesar: Las razones de Alejandro Armenta para respaldar a AMLO y su reforma a la Suprema Corte

El mandatario afirmó que no permitirá que el caso por el cual se han presentado denuncias contra 87 representantes, abogados, ex funcionarios, dueños, socios, empresas y accionistas de Segalmex, por al menos seis delitos, manche el prestigio de su gobierno, al considerar que lo más importante de su administración es la honestidad.

¿Qué es el año de Hidalgo?

El presidente explicó que “en el argot de la corrupción”, el último año de cada gobierno es conocido como “año de Hidalgo”, debido a que presuntamente es cuando los políticos que están apunto de dejar el poder aprovechan para “saquear” los recursos de las dependencias.

Te puede interesar: AMLO se lanzó contra la ‘narcocultura’ y cuestionó su impacto en la sociedad mexicana: “Es falacia, fantasía”

Sin embargo, López Obrador consideró indebido que se le llame así, ya que históricamente Hidalgo es conocido por ser el padre de la patria en México.

“Antes, cuando imperaba la corrupción, al ultimo año de gobierno, se le llamaba el año de Hidalgo, indebidamente, porque Hidalgo es el padre de nuestra patria.

Te puede interesar: AMLO recordó que habrá nuevos libros de texto de la SEP: “Para que no se les endurezca nunca el corazón”

“Pero en el argot de la corrupción, se hablaba del año de Hidalgo, con un complemento que no puedo decir aquí”, mencionó.

Por ello, aseguró que en su gobierno no se aplicará esta supuesta acción; no obstante, precisó que durante su administración se han celebrado los años de Juárez, Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas e incluso Hidalgo, pero en honor a los personajes históricos.

“Se dedicaban a saquear, entonces no hay año de Hidalgo, o sí hay año de Hidalgo, pero del padre de nuestra patria; y año de Juárez, y año de Madero y año de Lázaro Cárdenas, para que nos entendamos bien”, resaltó.

El presidente explicó el significado de la expresión, tras mostrar los avances en el caso de Segalmex

En caso de Segalmex vamos a llegar a las últimas consecuencias, afirma AMLO

El presidente afirmó que el caso de irregularidades administrativas en Segalmex, denunciadas por la misma dependencia, junto con Liconsa, Diconsa, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Función Pública, la Procuraduría Fiscal e incluso ciudadanos, es el único acto de corrupción que se ha dado en su administración, por lo que se llegará hasta las últimas consecuencias que deriven de las investigaciones.

Asimismo, dijo que se mantendrá informada a la población sobre el caso y comentó que aprovechaba la ocasión para mandar “el mensaje a todos los servidores públicos”.

“Lo más importante de todo es lo preventivo, el que no se permita la corrupción y dije que si bien es cierto que se exoneraba de mi parte, no íbamos a presentar ninguna denuncia contra los ex presidentes, eso aplicaba para el pasado, que llegando nosotros se acababa la corrupción y que no se iba a tolerar ni la corrupción ni la impunidad y eso es lo que hemos estado haciendo, y por eso este caso, que lo vamos a llevar hasta sus ultimas consecuencias, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar, lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad”, destacó.