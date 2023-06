Pietrasanta contó al Escorpión Dorado cómo estuvo a punto de golpear a Maradona

Jorge Pietrasanta recordó cuando estuvo cerca de pelearse con el astro argentino (Captura de pantalla - EFE/Juan Carlos Cruz)

Jorge Pietrasanta es uno de los personajes del ámbito del periodismo deportivo con mayor presencia en las redes sociales. Su polémica personalidad en la televisión ha sido motivo de desencuentros con personajes de la misma esfera. No obstante, en una ocasión, una serie de comentarios realizados por un compañero suyo le acarrearon problemas con el futbolista Diego Armando Maradona.

Te puede interesar: 30 fotos: los famosos en la fiesta de inauguración del restaurante oficial de Maradona

En una charla con el youtuber conocido como El Escorpión Dorado, Pietrasanta fue cuestionado sobre si en alguna ocasión ha recibido reclamos por los comentarios realizados en torno a un personaje o equipo deportivo. La respuesta fue afirmativa, aunque en la anécdota que recordó el problema fue causado por alguien más.

De acuerdo con su testimonio, en alguna ocasión el hermano de Diego Armando Maradona arribó a México para jugar un partido de futbol rápido pero no pudo cumplir con las expectativas al considerar que no era hábil para el balompié. El rasgo no pasó por alto entre los comentaristas a cargo de la crónica del partido, quienes lo criticaron por ello.

Jorge Pietrasanta ha recibido reclamos por sus comentarios en programas y transmisiones (Foto: Instagram@jorgepietrasanta_)

“Hace muchos años, ni siquiera fue mío, pero estuve cerca de los madr*zos con Maradona. El hermano vino a jugar un evento de futbol rápido y era lo que le sigue de malo. Mi compañero de transmisión lo criticó mucho. Como en Argentina veían más ECO, me veían más a mí”

Te puede interesar: ¿Quiénes son los mexicanos promesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023?

El episodio no fue ignorado por el 10 de la albiceleste. Aunque el autor del comentario no había sido Jorge Pietrasanta, sí se convirtió en el rostro más visible de la pareja de comentaristas que encaminó la crónica del partido. Por ello, la situación trascendió tiempo después, cuando el comentarista y el futbolista se vieron las caras frente a frente.

“Llega, lo veo venir de lejos y dije: ‘Ahí viene Maradona (le voy a pedir) una foto. Se me acercó y me empezó a decir ‘hijo de la...’ y se me va encima. Yo dije: ‘Serás muy Maradona, pero me defiendo y aquí no me vienes a gritar’. Lo tuvieron que detener los directivos del futbol rápido de México en ese entonces que, gracias a Dios, se pusieron de mi lado”, recordó.

Maradona levantó la Copa del Mundo en el Mundial de México 86 (EFE)

Aunque no contó si la relación con el futbolista se tornó hostil después del conato de pelea que sostuvieron, reconoció que el incidente fue una de las consecuencias que le ha traído su presencia dentro de los medios de comunicación dedicados a la cobertura de información deportiva.

Jorge Pietrasanta vs Christian Martinoli

El desencuentro con el astro argentino no ha sido el único en la carrera de Pietrasanta. De hecho, en la más reciente participación de la selección mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf, intercambió una serie de ataques y declaraciones con Christian Martinoli, líder de comentarista de Azteca Deportes, empresa con la que llegó a rivalizar cuando formó parte de Televisa.

Te puede interesar: Canelo Álvarez confirmó pelea para septiembre, pero sin rival

Y es que en el partido del tricolor contra Panamá, por el tercer lugar del torneo, Martinoli lamentó que México se encontrara disputando el lugar de bronce en un torneo que “no existe”. Al respecto, Pietrasanta aprovechó su cuenta verificada de Twitter para escribir que: ”Escucho torneo que no existe. Entonces ¿para qué lo narran?”.

El comentarista de ESPN también ha tenido desencuentros con Christian Martinoli (Instagram)

El ataque no fue ignorado por el panel de comentaristas de Azteca. Si bien no mencionaron el nombre de Jorge Pietrasanta durante la crónica, Christian Martinoli emitió un mensaje con el cual se refirió a las líneas que el cronista de ESPN escribió en las redes sociales.

“Un torneo que claramente no existe, doctor. Claramente no existe (pero aquí estamos) como siempre. Nosotros sí estamos. Hay otros que quisieran estar y no están (...) pero qué tal nos están escuchando. No nos escuchen. Si nunca te ha gustado, a parte te echaron de todos lados. Es correcto. Hay cada cosa”, mencionó.