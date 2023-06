Noroña aseguró que Va por México sólo utilizó a Lilly Téllez

Fernández Noroña reaccionó a la postura de Lilly Téllez referente a la contienda presidencial (Cuartoscuro)

El aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la decisión de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, de no participar en el proceso de la oposición para designar al posible candidato a la Presidencia de la República respondió a que se dio cuenta que supuestamente fue utilizada por Va por México.

Durante su visita a Ciudad del Carmen, Campeche, el militante del Partido del Trabajo (PT) recordó que el expresidente Vicente Fox anunció que la oposición ya contaba con sus “dos mesías”, es decir, Lilly Téllez y Santiago Creel; sin embargo, reiteró que la senadora ya se había bajado de la contienda.

Momentos después, indicó que la decisión de la panista habría respondido a que se dio cuenta que en la coalición opositora supuestamente no la quieren y sólo la utilizaron, especialmente desde que abandonó la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acción que tildó de traición al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El cabeza hueca de Fox dijo que ya tenían sus dos mesías: la señora María del Carmen Téllez, senadora de la república, y el diputado Santiago Creel. Bueno, pues la senadora ya dijo que no va, ya dijo... ya entendió que no la quieren, que sólo la usaron, que fue generando su utilización, después de que hubiese traicionado a nuestro movimiento, hay que recordar que llegó en los hombros del compañero presidente López Obrador”, explicó.

El petista reaccionó a la postura de Lilly Téllez (Crédito: Ruido en la Red)

La declaración del diputado con licencia se dio horas después de que la panista utilizó su cuenta oficial de Twitter para anunciar que “por congruencia y sentido ético” no participará para ser la líder del Frente Amplio Opositor rumbo a los comicios del 2024.

Fue mediante un video en sus redes sociales que la también comunicador cuestionó el método que escogió la coalición Va por México, debido a que consideró que no garantiza condiciones de equidad entre los aspirantes a aparecer en la boleta el próximo 2 de junio.

“He decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo”, expresó la panista, al tiempo que refirió que no se puede combatir una presunta ilegalidad u oponerse al clientelismo gubernamental si, en los pasos del proceso, se necesitará el clientelismo.

La senadora anunció que “por congruencia y sentido ético” no participará en la contienda por la candidatura presidencial de la oposición Credito:TW@LillyTellez

Oposición respaldó decisión de Lilly Téllez

Pese a los comentarios de Fernández Noroña, en el sector de la oposición reaccionaron y respaldaron la decisión de la comunicadora, aunque la siguen considerando una voz fuerte y certera en los posicionamientos contra el actual gobierno federal y la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Una de las primeras en posicionarse fue la senadora Xóchitl Gálvez, quien instó a su compañera de bancada a no bajarse del proceso con el que se busca encarar a la llamada Cuarta Transformación: “¡Lilly, no te bajes! Esta lucha contra el autoritarismo necesita de tu congruencia y fortaleza. Si ya no hay vuelta atrás, estoy segura que nos encontraremos en el camino, cada una desde su trinchera (...)”.

Asimismo, Santiago Creel también lamentó la decisión, pero le deseó el mayor de los éxitos en los caminos que decida emprender: “Querida @LillyTellez, lamento tu decisión. Aportaste una visión firme, valiente e informada, a favor de un auténtico cambio y en contra del actual régimen autoritario y de pésimos resultados que estamos padeciendo las y los mexicanos”.

Finalmente, la senadora Kenia López Rabadán calificó a Téllez como una mujer valiosa, inteligente y valiente, por lo que se dijo orgullosa por darle su amistad y compañerismo, además de recordar que México necesitará de ella.