“Mayela Laguna sabía a lo que iba”: Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de la nuera de Silvia Pinal

Los integrantes de la familia Pinal no se han pronunciado públicamente sobre la prueba de ADN, además del comunicado. (Instagram: @luisenriquegp)

La dinastía Pinal está envuelta en controversia una vez más por temas personales. En esta ocasión fue Luis Enrique Guzmán quien desmintió su paternidad biológica de Apolo tras someterse a una prueba genética. Como era de esperarse, Mayela Laguna (madre del niño) se defendió ante los señalamientos y exigió la realización de un nuevo test de ADN bajo lineamientos jurídicos.

Te puede interesar: Así fue como Silvia Pinal se enteró que el hijo de Luis Enrique Guzmán no es su nieto

Entre dimes y diretes, Maryfer Centeno se sumó al escándalo con un análisis del lenguaje corporal de Mayela Laguna. La colaboradora de Hoy basó sus comentarios en una entrevista que la madre de Apolo concedió para el canal de YouTube Espectáculos CDMX, donde contó cómo comenzó su historia de amor con el hijo menor de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

“Las mujeres generalmente estamos seguras de quién es nuestro hijo, es difícil que una mujer no sepa de quién es su hijo. Me parece difícil que una mujer que ya tiene una hija, como Mayela Laguna, no tenga idea quién es el papá de su hijo”, comenzó Centeno.

La pareja se conoció por Facebook. (Instagram//@luisenriquegp)

“Que valor para pararte a hablar mal de un señor que no es ni el padre de Apolo, de acuerdo con la prueba de ADN, victimizarte, hacerte la ofendida cuando tú defraudaste la confianza de ese señor”, agregó sobre las recientes declaraciones que habría hecho Mayela Laguna.

Ya sobre el lenguaje corporal en dicha entrevista, Maryfer Centeno comentó que en muchas partes la señora se mostró orgullosa por su historia de amor con Luis Enrique Guzmán, aunque también notó algunas contradicciones.

Te puede interesar: Silvia Pinal está triste tras enterarse que Apolo no es hijo de Luis Enrique: “La familia ha sido muy dañada”

“Si tu familia es fanática de alguien seguramente sabe quiénes son los hijos. Cuando dice: ‘Yo no sabía quién era’ nota como voltea a otro lado y voltea de ojos; sí sabía quien era Luis Enrique Guzmán”, dijo.

Enrique Guzmán comentó que su hija, Alejandra, incluyó a Apolo en su testamento. (Instagram: @luisenriquegp)

La grafóloga también puntualizó que en algunas fotografías que se recuperaron en la misma entrevista Mayela Laguna aparecía con semblante serio junto a Luis Enrique, pero feliz cuando estaba tanto con Alejandra Guzmán como con Enrique Guzmán.

Te puede interesar: Mayela Laguna sí habría robado joyas de Silvia Pinal, según la asistente de la actriz

“¿Desde que lo vi me enamoré?”, preguntó Centeno ante una declaración de Laguna. “¿Y por qué niegas con la cabeza?”.

“Se ve más contenta en las fotografías con Alejandra Guzmán que en las fotografías de Luis Enrique (...) a ella le gustaba mucho estar cerca de Alejandra Guzmán”, mencionó.

(Captura: Ventaneando)

Sin embargo, la colaboradora de Hoy notó que en dichas postales sólo había una persona que estaba muy feliz y hasta orgulloso por su pareja, Luis Enrique Guzmán: “Él estaba fascinado con ella”.

Pero eso no fue todo, Maryfer Centeno comentó que tras escuchar gran parte de la entrevista en cuestión notó que Mayela Laguna sabía que quería conquistar al hijo menor de Silvia Pinal y Enrique Guzmán: “Yo creo que ella sabía a perfecto a lo que iba, tenía muy claro el objetivo y digo, él no es ninguna víctima, es un señor”.

No obstante, también puso sobre la mesa en que Laguna se expresó sobre su romance: “Ella piensa que ser pareja de alguien es porque le lleva las chelas diario”.

Luis Enrique Guzmán y Apolo Guzmán (Instagram)

Asimismo, Centeno comentó: “Es una persona que no está bien emocionalmente, es una persona que está muy alterada”.

Mayela Laguna exigió nueva prueba de ADN

La madre de Apolo emitió un comunicado de prensa con ayuda de su equipo legal para exigir una nueva prueba genérica, pues considera que no se cumplieron con los lineamientos necesarios para garantizar su veracidad.

“No existe certeza alguna respecto de la adecuada práctica de la prueba de ADN que refiere el señor Guzmán Pinal, pues no se precisa cuál fue el método o las muestras tomadas, para la práctica de dicho estudio genético; siendo que la prueba idónea es la sanguínea”, escribió.