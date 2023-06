La dura crítica de Loret de Mola a Claudia Sheinbaum

Loret de Mola hizo una mesa de debate en su programa (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

El periodista Carlos Loret de Mola se lanzó contra la actual aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusó de “estar perdida” en el proceso de selección del Movimiento de Regeneración de cara a las elecciones del 2024.

Te puede interesar: Adán Augusto estalló contra Loret de Mola por señalamientos acerca de Andrea Chávez

A través de redes sociales, el comunicador recordó la conversación que tuvo con los columnistas Lorena Becerra y Roy Campos, en su programa Latinus, quienes habrían señalado que la pre candidatura de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una serie de carencias para empatizar con la ciudadanía, y al mismo tiempo, complacer al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Loret de Mola, quien se ha sido calificado como opositor al gobierno de la Cuarta Transformación, aseguró que la ex mandataria capitalina “le ha ido mal” en este periodo rumbo a las elecciones del 2024, pues destacó que los planes de la “corcholata” han sido frustradas por las propias dirigencias del partido guinda.

Foto de archivo de la exalcalde de Ciudad de México Claudia Sheinbaum Jun 16, 2023. REUTERS/Henry Romero

“La percibo fuera de sitio, como que no estaba preparada para esto. Ella se imaginaba que de jefa de Gobierno saltaba a candidata y san se acabó, y ahora resulta que tiene que probarse en tierra, etc, etc”, refirió el periodista.

Te puede interesar: La manera en la que la oposición podría pelear contra Morena con legitimidad y una buena racha, según Loret de Mola

Aunado a esto, Lorena Becerra, quien es directora de encuestas en el periódico Reforma, señaló que la ex jefa capitalina ha dejó una serie de trabajos inconclusos en la Ciudad de México para incursionar en los procesos de selección, en donde busca obtener el favoritismo del primer mandatario federal.

En este sentido calificó la falta de presencia de la candidata, quien cuenta con retos importantes para ganarse a la ciudadanía, teniendo una dificultad por conectar con ella como lo hacía en ahora presidente de la República.

Sheinbaum renunció a la CDMX EUTERS/Henry Romero/File Photo

“Claudia no es carismática, no es buena para la arenga, no se ve cercana y creo que esto es un reto, dejó pendientes en la ciudad y tiene que seguir quedando bien con el principal elector que es el presidente y caerle bien al pueblo. AMLO ha sido un candidato formidable, ella no lo es”.

Te puede interesar: Claudia Sheinbaum confesó que “fue difícil” renunciar a la Jefatura de la CDMX

Por su parte, el politólogo Roy Campos, destacó que la estrategia de la ex mandataria es clara, pues ha optado por hacer giras como la ganadora de las corcholatas.

Información en desarrollo...